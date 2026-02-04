Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के मोइनाबाद में एक महिला वकील स्वप्ना की हत्या का मामला अब पारिवारिक साजिश के रूप में पूरी तरह से सामने आ गया है. इस दर्दनाक हत्या की घटना ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी है. जिस महिला वकील की हत्या की गई, वह चेवेला अदालत में प्रैक्टिस करती थीं. जिनकी हत्या उनके ही असली भाई ने संपत्ति के लालच में सुपारी किलर्स को हिरोइन देकर करवाई थी. बताया जा रहा है कि आरोपी भाई को लगता था कि स्वप्ना आस्ति के मामले में उसके लिए बाधा बन रही हैं, जिसके चलते उसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया.

पूरी प्लानिंग के साथ बहन की हत्या को दिलाया अंजाम

जब इस पूरी वारदात की जानकारी सामने आई, तो इसे सुनने वाला हर कोई एक बार सहम उठा. भाई की साजिश के मुताबिक, स्वप्ना जब अपने खेत की तरफ जा रही थीं, तभी कार सवार नकाबपोश बदमाशों ने उन पर जानलेवा हमला बोल दिया. हमलावरों ने पहले उनका रास्ता रोका और फिर तलवार से उनके गले पर कई वार कर दिए, जिससे मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि इस वारदात की पूरी प्लानिंग एक सुपारी गैंग ने की थी और आरोपी भाई ने अपनी बहन की जान अपनी जमीन के लिए बेच दी.

महिला की हत्या से वकीलों में गहरा रोष, पुलिस पर उठाए सवाल

इस वारदात ने पूरे न्यायिक वर्ग को हिलाकर रख दिया है. वकीलों ने गहरा रोष व्यक्त करते हुए पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि अगर कानून का ज्ञान रखने वाले वकील सुरक्षित नहीं हैं, तो आम आदमी की सुरक्षा का क्या हाल होगा? पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी भाई और उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी है. जांच एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हैं और जल्द ही इस सनसनीखेज मर्डर का पर्दाफाश होने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ेंः Telangana: हैदराबाद में चुनावी तैयारियों का दौर, शाहीन नगर में शुरू SIR मैपिंग, वोटर लिस्ट पर होगा काम

