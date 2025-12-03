तेलंगाना में बीमा राशि के लिए भाई की जान का प्यासा हुआ दूसरा भाई, ट्रक से कुचलकर ले ली जान

तेलंगाना के करीमनगर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक भाई ने बीमा क्लेम की राशि हासिल करने के लिए अपने ही मानसिक रूप से कमजोर बड़े भाई की हत्या कर दी. आरोपी ने अपने भाई के नाम पर 4.14 करोड़ रुपये का बीमा कराया था और फिर उसे टिपर ट्रक से कुचलकर मार डाला.

मामले के मुख्य आरोपी मामिडी नरेश (30) हैं, जो रामडुगु मंडल केंद्र में तीन साल पहले दो टिपर खरीदकर उन्हें किराए पर देकर अपना जीवन यापन कर रहे थे. पिछले कुछ समय से उनका व्यवसाय ठीक से नहीं चल रहा था और वह गंभीर कर्ज में डूब गए थे.

इसी बीच, नरेश ने अपने साथ रहने वाले अपने मानसिक रूप से कमजोर बड़े भाई वेंकटेश (37) के नाम पर विभिन्न कंपनियों से करीब 4.14 करोड़ रुपये की बीमा पॉलिसी करवाई. उसने योजना बनाई कि वेंकटेश की हत्या करके बीमा राशि से अपने कर्जों को चुका देगा.

अपनी योजना को अंजाम देने के लिए नरेश ने राकेश (28) नामक एक व्यक्ति को भी शामिल किया, जो नरेश पर 7 लाख रुपये देने के लिए दबाव बना रहा था. नरेश ने राकेश को अतिरिक्त 13 लाख रुपये देने का वादा करके उसे अपनी साजिश में शामिल कर लिया. इसके अलावा, उसने एक टिपर ड्राइवर प्रदीप को 2 लाख रुपये देने का वादा करके अपने इरादों में शामिल किया. प्रदीप ने वेंकटेश को फोन करके गांव के बाहरी इलाके में बुलाया और कहा कि टिपर खराब हो गई है.

जैसे ही वेंकटेश घटनास्थल पर पहुंचा, नरेश और उसके साथियों ने उसे टिपर के नीचे लेटा दिया और टिपर को आगे बढ़ा दिया. टिपर के पहिए वेंकटेश के सिर पर से गुजर गए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. शुरुआत में, नरेश ने पुलिस को बताया कि यह एक दुर्घटना थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन जब बीमा कंपनी के प्रतिनिधि बीमा राशि के लिए आए और नरेश के जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

बीमा कंपनी की शिकायत के आधार पर जांच शुरू हुई और पुलिस को जल्द ही असलियत का पता चल गया. पुलिस ने पुष्टि की कि वेंकटेश की हत्या उसके भाई नरेश ने की थी. इसके बाद पुलिस ने नरेश, राकेश और प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया है.