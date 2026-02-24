हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाब्रिटिश एयरवेज के प्लेन की नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, विमान में सवार थे 169 यात्री, जानें क्या हुआ

लंदन से हैदराबाद जा रहे ब्रिटिश एयरवेज़ के बोइंग 787 को हैदराबाद में खराब मौसम की वजह से लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली. इस कारण नागपुर ATC से परमिशन मिलने के बाद प्लेन को सेफ लैंड कराया गया.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 24 Feb 2026 02:34 PM (IST)
ब्रिटिश एयरवेज़ के बोइंग 787 प्लेन में तकनीकी खराबी आने के कारण उसकी नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. मंगलवार (24 फरवरी) को लंदन से हैदराबाद जा रही ब्रिटिश एयरवेज की एक फ्लाइट को नागपुर के डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कराना पड़ा. जानकारी के मुताबिक प्लेन में कुल 169 पैसेंजर सवार थे और सभी सुरक्षित हैं. 

हैदराबाद में नहीं मिली परमिशन
ब्रिटिश एयरवेज़ का बोइंग 787 लंदन से हैदराबाद जा रहा था, लेकिन हैदराबाद में खराब मौसम की वजह से लैंडिंग की परमिशन नहीं दी गई. हालात की गंभीरता को देखते हुए पायलट ने प्लेन को नागपुर की तरफ मोड़ दिया. एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कॉन्टैक्ट कर इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी. नागपुर ATC से परमिशन मिलने के बाद प्लेन को सेफ लैंड कराया गया. 

प्लेन के इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सभी सिस्टम को हाई अलर्ट पर रख दिया. यह घटना सुबह करीब 5.30 बजे हुई. इससे पहले झारखंड के चतरा में सोमवार शाम को हुए एयर एंबुलेंस हादसे में डॉक्टर और मरीज समेत सभी 7 लोगों की मौत हो गई थी. 

चतरा के जंगल में क्रैश हुआ एयरक्राफ्ट 
एयर एंबुलेंस एक मरीज को रांची से दिल्ली ले जा रही थी. मरीज के परिवार ने मरीज को एडवांस इलाज के लिए दिल्ली ले जाने का फैसला किया. एयर एंबुलेंस ने शाम 7.10 बजे रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी. उसके बाद शाम 7.34 बजे एयरक्राफ्ट से संपर्क टूट गया. आखिरी संपर्क कोलकाता एयर कंट्रोल से था. वाराणसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के मुताबिक, इस एयरक्राफ्ट ने उनसे संपर्क नहीं किया. बाद में पता चला कि एयरक्राफ्ट चतरा के एक जंगल में क्रैश हो गया.

अंडमान में पवन हंस हेलीकॉप्टर क्रैश
मंगलवार सुबह अंडमान में एक पवन हंस हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया. यह टेकऑफ के कुछ देर बाद ही समुद्र में क्रैश हो गया. एयरक्राफ्ट में कम से कम सात लोग सवार थे, उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया है. हेलीकॉप्टर पोर्ट ब्लेयर से मायाबंदर जा रहा था. पायलट को उड़ान के बाद ही तकनीकी खराबी का पता चला इसलिए उसके पास समुद्र में क्रैश-लैंडिंग का ऑप्शन था. इस घटना में यात्रियों और क्रू मेंबर्स को मामूली चोटें आईं. कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ. 

Ideas of India 2026: मुंबई में आइडियाज ऑफ इंडिया 2026 का काउंटडाउन शुरू, शशि थरूर और शाहरुख खान समेत कई हस्तियां करेंगी शिरकत, जानें डिटेल्स

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 24 Feb 2026 02:32 PM (IST)
Hyderabad London British Airways NAGPUR
