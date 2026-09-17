BRICS के बाद दुनिया के नेताओं की हुई तबीयत खराब? MEA ने बताया क्या है सच
भारत में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद कई विश्व नेताओं की तबीयत खराब होने से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट और रिपोर्टों को विदेश मंत्रालय ने फर्जी बताया है,
भारत में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद कई विश्व नेताओं की तबीयत खराब होने का दावा करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट और रिपोर्टों को विदेश मंत्रालय ने फर्जी बताया है. विदेश मंत्रालय की फैक्ट-चेकिंग इकाई ने गुरुवार को लोगों से ऐसे दावों से सावधान रहने को कहा. मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि इस तरह की गलत और भ्रामक जानकारी फैलाने वाले पोस्ट से बचें. मंत्रालय ने इन्हें दुर्भावनापूर्ण पोस्ट भी बताया है.
Fake Alert!!! 🚨🚨🚨 We caution against such malicious posts on social media platforms! https://t.co/NRu6Dfk7Yj— MEA FactCheck (@MEAFactCheck) September 17, 2026
दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति रामाफोसा की तबीयत खराब
विदेश मंत्रालय की यह सफाई ऐसे समय आई है, जब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के कार्यालय ने उनकी तबीयत खराब होने की जानकारी दी है. कार्यालय के मुताबिक, ब्रिक्स सम्मेलन से भारत लौटने के बाद रामाफोसा ने अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बना ली है. 73 वर्षीय रामाफोसा को डॉक्टरों ने आराम करने और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की सलाह दी है. राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार, रामाफोसा सोमवार को ब्रिक्स सम्मेलन से लौटे थे. इसके बाद से वह डॉक्टरों की सलाह पर आराम कर रहे हैं. उन्होंने जहां जरूरी हुआ, वहां अपने तय कार्यक्रमों में संबंधित मंत्रियों को भेजने को कहा है.
रामाफोसा के साथ ही दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले भी इन दिनों सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर हैं. माशातिले ने कहा कि डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक वह आगे की सूचना तक आराम जारी रखेंगे. इस दौरान उनके कामकाज को कार्यालय की टीम और सरकार, कारोबार तथा दूसरे क्षेत्रों से जुड़े लोग संभाल रहे हैं.
शी जिनपिंग को लेकर भी फैली खबर
इसी बीच सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स सम्मेलन बीच में ही छोड़ दिया था. इन रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि वह चिकित्सा कारणों से विशेष विमान से वापस लौट गए. हालांकि, विदेश मंत्रालय ने इस तरह के दावों को फर्जी बताया है और लोगों से सोशल मीडिया पर चल रही ऐसी खबरों पर भरोसा नहीं करने को कहा है.
12 और 13 सितंबर को दिल्ली में हुआ सम्मेलन
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में हुआ था. भारत ने 11 सदस्यीय ब्रिक्स समूह की इस बैठक की मेजबानी की. सम्मेलन में दुनिया के सामने मौजूद कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई. बैठक में वैश्विक स्तर पर सहयोग बढ़ाने, व्यापार, निवेश और विकास के साथ-साथ दुनिया में बदल रहे हालात पर भी बात हुई. दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने भी दुनिया में सहयोग और वैश्विक व्यवस्था में सुधार की जरूरत पर अपनी बात रखी.
अमेरिकी टैरिफ और दुनिया में बढ़ते तनाव पर भी चर्चा
सम्मेलन में दुनिया में बढ़ रहे तनाव और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई. ब्रिक्स देशों ने एकतरफा दंडात्मक, भेदभावपूर्ण और संरक्षणवादी कदमों का विरोध किया. इन देशों का कहना है कि ऐसे कदम अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक नहीं हैं. घोषणा में कार्बन सीमा समायोजन जैसे एकतरफा उपायों का भी जिक्र किया गया. ब्रिक्स देशों के मुताबिक, ऐसे कदम विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने, उसके असर को कम करने और अपनी क्षमता मजबूत करने की कोशिशों पर असर डाल सकते हैं.
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