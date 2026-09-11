ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाXप्लेन: BRICS में सुधार की बात! UN, WTO, WHO, IMF, NDB क्या बदलेगा और क्यों?

Xप्लेन: BRICS में सुधार की बात! UN, WTO, WHO, IMF, NDB क्या बदलेगा और क्यों?

BRICS समिट 2026 में संस्थागत सुधार सिर्फ औपचारिक एजेंडा नहीं है. भारत की कोशिश है कि सुधार टकराव से नहीं, बल्कि संवाद से हो. सवाल यह है कि क्या पुरानी व्यवस्था के पास बदलने की इतनी इच्छा बची है?

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 11 Sep 2026 04:46 PM (IST)
Preferred Sources

नई दिल्ली में 12-13 सितंबर को हो रहे 18वें BRICS सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र (UN), विश्व व्यापार संगठन (WTO), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) जैसी वैश्विक संस्थाओं में सुधार पर चर्चा होगी. इन संस्थाओं का गठन 1945 के बाद हुआ था, जब दुनिया का नक्शा और ताकत का संतुलन पूरी तरह अलग था. BRICS देशों का कहना है कि आज 2026 में इन संस्थाओं में उभरती अर्थव्यवस्थाओं और ग्लोबल साउथ की भागीदारी उनके वास्तविक वजन के हिसाब से नहीं है. इसी वजह से इस बार के शिखर सम्मेलन में संस्थागत सुधार सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है. आखिर यह सुधार क्यों जरूरी और कितना मुमकिन है...

UN में सुधार: स्थायी सदस्यता की मांग

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार की मांग सबसे पुरानी है. भारत समेत कई देशों का कहना है कि 15 सदस्यों वाली इस परिषद की संरचना 21वीं सदी की भू-राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं को नहीं दिखाती. UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस खुद 13 सितंबर को शिखर सम्मेलन के ओपन सेशन में बोलेंगे और इस बात पर जोर देंगे कि 'आज की आर्थिक, जनसांख्यिकीय और भू-राजनीतिक वास्तविकताएं 1945 की नहीं हैं.'

गुटेरेस यह भी कहेंगे कि मल्टीपोलैरिटी वैश्विक व्यवस्था में संतुलन ला सकती है, लेकिन सुरक्षा परिषद और ब्रेटन वुड्स संस्थाओं में सुधार हो. भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग करता रहा है. BRICS के विदेश मंत्रियों ने भी साफ कहा है कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को सुरक्षा परिषद में जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि 'सार्थक सुधार के बिना UN की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता दोनों कमजोर पड़ेंगी.'

WTO में सुधार: विवाद निपटारा प्रणाली बहाली

विश्व व्यापार संगठन (WTO) में सबसे बड़ी समस्या उसकी विवाद निपटारा प्रणाली (डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम) की है. 2019 से अपीलेट बॉडी के सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पाई है. इससे वैश्विक व्यापार विवादों का निपटारा ठप पड़ा है. BRICS देशों ने बार-बार कहा है कि WTO की दो-स्तरीय और बाध्यकारी विवाद निपटारा प्रणाली को बिना देर किए बहाल किया जाए और अपीलीय निकाय के नए सदस्यों की नियुक्ति हो.

अगस्त 2026 में जयपुर में हुई BRICS व्यापार मंत्रियों की 16वीं बैठक में भारत ने सभी सदस्यों के बीच सहमति बनाई कि WTO को मजबूत किया जाए और विकासशील देशों के लिए स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट बना रहे. इसके साथ ही BRICS ने एकतरफा टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं पर गंभीर चिंता जताई, क्योंकि इनसे वैश्विक व्यापार में दिक्कत आती है और ये WTO के नियमों के खिलाफ हैं.

WHO में सुधार: पारंपरिक चिकित्सा पर बड़ा कदम

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सुधार में BRICS की भूमिका दो अहम मुद्दों पर केंद्रित है.

  • पैनडेमिक अग्रीमेंट: जून 2026 में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा समेत कई नेताओं ने G7, G20 और BRICS देशों के नेताओं को खुली चिट्ठी लिखकर अपील की कि महामारी संधि के पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (PABS) अनुबंध को जल्द पूरा किया जाए, ताकि कोविड जैसी स्थिति दोबारा न बने.
  • वैश्विक मान्यता: जुलाई 2026 में BRICS देशों ने पारंपरिक चिकित्सा पर डिक्लेरेशन कर के एक नया एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप बनाया. इस घोषणापत्र को WHO की 'ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रैटेजी 2025-2034' से जोड़ा गया, जिससे पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक मानक और साक्ष्य-आधारित ढांचा मजबूत होगा. BRICS देशों से यह भी कहा गया कि वे अपने पारंपरिक चिकित्सा के क्लिनिकल ट्रायल WHO-मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रियों में दर्ज कराएं.

IMF में सुधार: कोटा और वोटिंग शेयर में हिस्सेदारी बढ़े

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में सुधार की मांग कई दशकों से चल रही है. 11 सितंबर 2026 को मुंबई में BRICS वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया. इसमें कहा कि IMF में उभरते और विकासशील देशों का कोटा और वोटिंग शेयर बढ़ाया जाए, ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनके बढ़ते कद को सही ढंग से दिखाया जा सके.

बयान में कहा गया कि IMF के 16वें आम कोटा समीक्षा में सहमत कोटा वृद्धि को बिना देर लागू किया जाए और 17वीं समीक्षा में 'सार्थक कोटा पुनर्गठन' पर काम हो. BRICS ने यह भी मांग की कि IMF और विश्व बैंक के नेतृत्व के चयन में पारदर्शी और योग्यता-आधारित प्रक्रिया अपनाई जाए. रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी कहा है कि 'IMF के कोटा गणना और वितरण प्रणाली में सुधार पूरा करना प्राथमिकता है.'

NDB में सुधार: पूंजी विस्तार और नए सदस्य

न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) BRICS की अपनी वित्तीय संस्था है, जिसका मुख्यालय शंघाई में है. इसकी अधिकृत पूंजी 100 बिलियन डॉलर है. इसमें से शुरुआत में पांच संस्थापक सदस्यों ने 50 बिलियन डॉलर समान रूप से सब्सक्राइब किया था. अब NDB का विस्तार हो रहा है. जून 2026 तक बैंक ने 141 परियोजनाओं के लिए 44 बिलियन डॉलर की फंडिंग मंजूर की है.

NDB के विस्तार में बांग्लादेश, UAE, मिस्र और अल्जीरिया शामिल हो चुके हैं. जून 2026 में उज्बेकिस्तान NDB का 10वां सदस्य बना और मिडिल एशिया से जुड़ने वाला पहला देश बना. NDB ने 30% फंडिंग सदस्य देशों की स्थानीय मुद्राओं में देने का टारगेट रखा है. बैंक ने चीन के बाजार में 7 बिलियन युआन के पांडा बॉन्ड जारी किए और भारत में भी बॉन्ड जारी करने की योजना बनाई है.

BRICS वित्त मंत्रियों ने NDB की बड़ी भूमिका का समर्थन किया. इसमें स्थानीय मुद्रा वित्तपोषण, परियोजना-तैयारी सुविधाएं, विविध फंडिंग स्रोत और ग्लोबल साउथ के देशों में विकास परियोजनाओं का समर्थन शामिल है. भारत की अध्यक्षता में 'BRICS-NDB नॉलेज पोर्टल' भी शुरू किया गया है.

भारत का रुख: सुधार, न कि पूरी व्यवस्था को बदलना

भारत ने इस पूरे एजेंडे में एक साफ रुख अपनाया है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है, 'BRICS को ऐसे सुधारों के लिए मेहनत करनी चाहिए जो समकालीन वास्तविकताओं को दिखाए, जहां UN, WTO, IMF और विश्व बैंक जैसी संस्थाएं रिप्रेजेंटेटिव और इंक्लूसिव हों.' भारत का मानना है कि BRICS को मौजूदा बहुपक्षीय व्यवस्था की जगह लेने वाला मंच नहीं, बल्कि उसे और प्रभावी बनाने वाला 'ब्रिज-बिल्डर' होना चाहिए.

भारत की प्राथमिकताओं में स्थानीय मुद्रा में निपटान, सीमा-पार भुगतान में तेजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (UPI जैसे सिस्टम) का प्रसार शामिल है. भारत ने केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के आपसी जुड़ाव पर भी जोर दिया है, लेकिन साझा BRICS मुद्रा का समर्थन नहीं किया.

1945 की संस्थाएं, 2026 की दुनिया

BRICS समिट 2026 में संस्थागत सुधार सिर्फ एक औपचारिक एजेंडा नहीं है. यह ग्लोबल साउथ की वो मांग है कि जिन संस्थाओं ने दुनिया को 80 साल तक चलाया है. पांच बड़े मुद्दे तय करेंगे कि आने वाले दशकों में वैश्विक शासन किस दिशा में जाएगा. भारत की कोशिश है कि यह सुधार टकराव से नहीं, बल्कि संवाद से हो.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
Read More
Published at : 11 Sep 2026 04:46 PM (IST)
Tags :
IMF WTO WHO  Explainer BRICS PM Modi BRICS Summit 2026 BRICS Summit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
BRICS Summit 2026 LIVE: पीएम मोदी-पुतिन की बैठक खत्म, व्यापार, रक्षा और ऊर्जा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा
LIVE: पीएम मोदी-पुतिन की बैठक खत्म, व्यापार, रक्षा और ऊर्जा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा
इंडिया
CM शुभेंदु अधिकारी ने मंदिर में खाई मछली, विवाद के बीच BJP ने क्या कहा?
CM शुभेंदु अधिकारी ने मंदिर में खाई मछली, विवाद के बीच BJP ने क्या कहा?
इंडिया
SIR नोटिस लिस्ट में कई VIPs; महेश बाबू, राजामौली और साइना के नाम शामिल
SIR नोटिस लिस्ट में कई VIPs; महेश बाबू, राजामौली और साइना के नाम शामिल
इंडिया
हाथ मिलाए, गले लगाया...ऐसे मिले पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन
हाथ मिलाए, गले लगाया...ऐसे मिले पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20 Episode 4 में Yung DSA बने पहले Captain, Aasif और Qazi की भिड़ंत
VIJAY के खिलाफ विपक्षी महागठबंधन? AIADMK ने DMK को दिया साथ आने का चैलेंज.. ABPLIVE
Bigg Boss 20 में Mahhi Vij और Aasif Khan की तकरार, Mary Kom के कमेंट पर विवाद
Sansani: मंच पर डांसर या लेडी डॉन! | Bihar News
Mumbai News | Breaking News: लोकल में हादसा..ट्रेन से नीचे गिरी महिला | Maharashtra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
बिहार
बिहार NDA में तनातनी! JDU विधायक बोले- 'हम सरकार में हैं लेकिन...'
बिहार NDA में तनातनी! JDU विधायक बोले- 'हम सरकार में हैं लेकिन...'
क्रिकेट
'वो मालिक जैसा बर्ताव कर रहे', लगातार 5 हार पर राहुल द्रविड का रिएक्शन
'वो मालिक जैसा बर्ताव कर रहे...', लगातार 5 हार पर राहुल द्रविड का रिएक्शन
बॉलीवुड
'गुजरात क्या पाकिस्तान में है?', दिल्ली से बाहर नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स होने पर बोले परेश रावल
'गुजरात क्या पाकिस्तान में है?', दिल्ली से बाहर नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स होने पर बोले परेश रावल
विश्व
BRICS को लेकर बौखलाया अमेरिका, कहा- '...लेकिन युद्ध उन्हें बांटता है'
BRICS को लेकर बौखलाया अमेरिका, कहा- '...लेकिन युद्ध उन्हें बांटता है'
विश्व
बाब-अल-मंदेब पर हूती का कब्जा, यूरोप की सप्लाई होगी बंद, सऊदी ने भी बरसाए बम
बाब-अल-मंदेब पर हूती का कब्जा, यूरोप की सप्लाई होगी बंद, सऊदी ने भी बरसाए बम
शिक्षा
NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी, 12 सितंबर से रिपोर्टिंग
NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी, 12 सितंबर से रिपोर्टिंग
विश्व
BRICS रवाना होते ही ईरान ने ट्रंप को चिढ़ाया, भारत की तारीफ कर बोला- 'डॉलर पर...'
BRICS रवाना होते ही ईरान ने ट्रंप को चिढ़ाया, जमकर की भारत की तारीफ
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
ABP NEWS
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
ABP NEWS
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
ABP NEWS
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
ABP NEWS
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
Embed widget