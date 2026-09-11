नई दिल्ली में 12-13 सितंबर को हो रहे 18वें BRICS सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र (UN), विश्व व्यापार संगठन (WTO), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) जैसी वैश्विक संस्थाओं में सुधार पर चर्चा होगी. इन संस्थाओं का गठन 1945 के बाद हुआ था, जब दुनिया का नक्शा और ताकत का संतुलन पूरी तरह अलग था. BRICS देशों का कहना है कि आज 2026 में इन संस्थाओं में उभरती अर्थव्यवस्थाओं और ग्लोबल साउथ की भागीदारी उनके वास्तविक वजन के हिसाब से नहीं है. इसी वजह से इस बार के शिखर सम्मेलन में संस्थागत सुधार सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है. आखिर यह सुधार क्यों जरूरी और कितना मुमकिन है...

UN में सुधार: स्थायी सदस्यता की मांग

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार की मांग सबसे पुरानी है. भारत समेत कई देशों का कहना है कि 15 सदस्यों वाली इस परिषद की संरचना 21वीं सदी की भू-राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं को नहीं दिखाती. UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस खुद 13 सितंबर को शिखर सम्मेलन के ओपन सेशन में बोलेंगे और इस बात पर जोर देंगे कि 'आज की आर्थिक, जनसांख्यिकीय और भू-राजनीतिक वास्तविकताएं 1945 की नहीं हैं.'

गुटेरेस यह भी कहेंगे कि मल्टीपोलैरिटी वैश्विक व्यवस्था में संतुलन ला सकती है, लेकिन सुरक्षा परिषद और ब्रेटन वुड्स संस्थाओं में सुधार हो. भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग करता रहा है. BRICS के विदेश मंत्रियों ने भी साफ कहा है कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को सुरक्षा परिषद में जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि 'सार्थक सुधार के बिना UN की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता दोनों कमजोर पड़ेंगी.'

WTO में सुधार: विवाद निपटारा प्रणाली बहाली

विश्व व्यापार संगठन (WTO) में सबसे बड़ी समस्या उसकी विवाद निपटारा प्रणाली (डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम) की है. 2019 से अपीलेट बॉडी के सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पाई है. इससे वैश्विक व्यापार विवादों का निपटारा ठप पड़ा है. BRICS देशों ने बार-बार कहा है कि WTO की दो-स्तरीय और बाध्यकारी विवाद निपटारा प्रणाली को बिना देर किए बहाल किया जाए और अपीलीय निकाय के नए सदस्यों की नियुक्ति हो.

अगस्त 2026 में जयपुर में हुई BRICS व्यापार मंत्रियों की 16वीं बैठक में भारत ने सभी सदस्यों के बीच सहमति बनाई कि WTO को मजबूत किया जाए और विकासशील देशों के लिए स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट बना रहे. इसके साथ ही BRICS ने एकतरफा टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं पर गंभीर चिंता जताई, क्योंकि इनसे वैश्विक व्यापार में दिक्कत आती है और ये WTO के नियमों के खिलाफ हैं.

WHO में सुधार: पारंपरिक चिकित्सा पर बड़ा कदम

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सुधार में BRICS की भूमिका दो अहम मुद्दों पर केंद्रित है.

पैनडेमिक अग्रीमेंट: जून 2026 में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा समेत कई नेताओं ने G7, G20 और BRICS देशों के नेताओं को खुली चिट्ठी लिखकर अपील की कि महामारी संधि के पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (PABS) अनुबंध को जल्द पूरा किया जाए, ताकि कोविड जैसी स्थिति दोबारा न बने.

जून 2026 में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा समेत कई नेताओं ने G7, G20 और BRICS देशों के नेताओं को खुली चिट्ठी लिखकर अपील की कि महामारी संधि के पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (PABS) अनुबंध को जल्द पूरा किया जाए, ताकि कोविड जैसी स्थिति दोबारा न बने. वैश्विक मान्यता: जुलाई 2026 में BRICS देशों ने पारंपरिक चिकित्सा पर डिक्लेरेशन कर के एक नया एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप बनाया. इस घोषणापत्र को WHO की 'ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रैटेजी 2025-2034' से जोड़ा गया, जिससे पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक मानक और साक्ष्य-आधारित ढांचा मजबूत होगा. BRICS देशों से यह भी कहा गया कि वे अपने पारंपरिक चिकित्सा के क्लिनिकल ट्रायल WHO-मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रियों में दर्ज कराएं.

IMF में सुधार: कोटा और वोटिंग शेयर में हिस्सेदारी बढ़े

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में सुधार की मांग कई दशकों से चल रही है. 11 सितंबर 2026 को मुंबई में BRICS वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया. इसमें कहा कि IMF में उभरते और विकासशील देशों का कोटा और वोटिंग शेयर बढ़ाया जाए, ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनके बढ़ते कद को सही ढंग से दिखाया जा सके.

बयान में कहा गया कि IMF के 16वें आम कोटा समीक्षा में सहमत कोटा वृद्धि को बिना देर लागू किया जाए और 17वीं समीक्षा में 'सार्थक कोटा पुनर्गठन' पर काम हो. BRICS ने यह भी मांग की कि IMF और विश्व बैंक के नेतृत्व के चयन में पारदर्शी और योग्यता-आधारित प्रक्रिया अपनाई जाए. रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी कहा है कि 'IMF के कोटा गणना और वितरण प्रणाली में सुधार पूरा करना प्राथमिकता है.'

NDB में सुधार: पूंजी विस्तार और नए सदस्य

न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) BRICS की अपनी वित्तीय संस्था है, जिसका मुख्यालय शंघाई में है. इसकी अधिकृत पूंजी 100 बिलियन डॉलर है. इसमें से शुरुआत में पांच संस्थापक सदस्यों ने 50 बिलियन डॉलर समान रूप से सब्सक्राइब किया था. अब NDB का विस्तार हो रहा है. जून 2026 तक बैंक ने 141 परियोजनाओं के लिए 44 बिलियन डॉलर की फंडिंग मंजूर की है.

NDB के विस्तार में बांग्लादेश, UAE, मिस्र और अल्जीरिया शामिल हो चुके हैं. जून 2026 में उज्बेकिस्तान NDB का 10वां सदस्य बना और मिडिल एशिया से जुड़ने वाला पहला देश बना. NDB ने 30% फंडिंग सदस्य देशों की स्थानीय मुद्राओं में देने का टारगेट रखा है. बैंक ने चीन के बाजार में 7 बिलियन युआन के पांडा बॉन्ड जारी किए और भारत में भी बॉन्ड जारी करने की योजना बनाई है.

BRICS वित्त मंत्रियों ने NDB की बड़ी भूमिका का समर्थन किया. इसमें स्थानीय मुद्रा वित्तपोषण, परियोजना-तैयारी सुविधाएं, विविध फंडिंग स्रोत और ग्लोबल साउथ के देशों में विकास परियोजनाओं का समर्थन शामिल है. भारत की अध्यक्षता में 'BRICS-NDB नॉलेज पोर्टल' भी शुरू किया गया है.

भारत का रुख: सुधार, न कि पूरी व्यवस्था को बदलना

भारत ने इस पूरे एजेंडे में एक साफ रुख अपनाया है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है, 'BRICS को ऐसे सुधारों के लिए मेहनत करनी चाहिए जो समकालीन वास्तविकताओं को दिखाए, जहां UN, WTO, IMF और विश्व बैंक जैसी संस्थाएं रिप्रेजेंटेटिव और इंक्लूसिव हों.' भारत का मानना है कि BRICS को मौजूदा बहुपक्षीय व्यवस्था की जगह लेने वाला मंच नहीं, बल्कि उसे और प्रभावी बनाने वाला 'ब्रिज-बिल्डर' होना चाहिए.

भारत की प्राथमिकताओं में स्थानीय मुद्रा में निपटान, सीमा-पार भुगतान में तेजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (UPI जैसे सिस्टम) का प्रसार शामिल है. भारत ने केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के आपसी जुड़ाव पर भी जोर दिया है, लेकिन साझा BRICS मुद्रा का समर्थन नहीं किया.

1945 की संस्थाएं, 2026 की दुनिया

BRICS समिट 2026 में संस्थागत सुधार सिर्फ एक औपचारिक एजेंडा नहीं है. यह ग्लोबल साउथ की वो मांग है कि जिन संस्थाओं ने दुनिया को 80 साल तक चलाया है. पांच बड़े मुद्दे तय करेंगे कि आने वाले दशकों में वैश्विक शासन किस दिशा में जाएगा. भारत की कोशिश है कि यह सुधार टकराव से नहीं, बल्कि संवाद से हो.