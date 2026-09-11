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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBRICS के नए और पुराने सदस्यों के बीच खींचतान तेज, क्या खत्म होगी तकरार?

BRICS के नए और पुराने सदस्यों के बीच खींचतान तेज, क्या खत्म होगी तकरार?

18वां ब्रिक्स सम्मेलन 12-13 सितंबर को भारत में आयोजित होने वाला है. इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ चुके हैं और बाकी देश के राष्ट्रपति भी जल्द पहुंच जाएंगे.

Written By : प्रवीण यादव |  Updated at : 11 Sep 2026 03:15 PM (IST)
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BRICS मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का समूह था. 2024 के बाद इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया भी शामिल हो गए हैं सऊदी अरब आमंत्रित है लेकिन पूर्ण सदस्य नहीं बना है. यह समूह आर्थिक सहयोग और वैश्विक व्यवस्था में सुधार का दावा करता है, लेकिन सदस्य देशों के बीच कई गहरे विवाद और मतभेद हैं. ये विवाद अक्सर साझा बयान जारी करने में बाधा डालते हैं.

मुख्य रुप से आसपी विवाद
भारत-चीन सीमा विवाद की दरार - यह ब्रिक्स का सबसे पुराना और सबसे बड़ा द्विपक्षीय विवाद है. दोनों देशों के बीच हिमालय क्षेत्र लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश आदि में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC को लेकर दशकों पुराना विवाद है. 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प में दोनों तरफ सैनिक मारे गए थे. तनाव अब भी बना हुआ है, हालांकि कुछ जगहों पर सैनिकों की वापसी हुई है. दोनों देश ग्लोबल साउथ में नेतृत्व के लिए भी प्रतिस्पर्धा करते हैं. भारत ब्रिक्स को पश्चिम-विरोधी मंच नहीं बनाना चाहता, जबकि चीन इसे उसी दिशा में ले जाना चाहता है. अभी कुछ दिन पहले ही दोनो देशों के बीच अरुणांचल प्रदेश में विवाद हुआ था

ईरान-यूएई और ईरान-सऊदी अरब तनाव सबसे तीखी दरार
2024 में दोनों देश ब्रिक्स में शामिल हुए, लेकिन वे पश्चिम एशिया के संघर्ष में विपरीत पक्षों पर हैं. 2026 में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के दौरान ईरान ने यूएई पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए. ईरान चाहता है कि ब्रिक्स अमेरिका और इजरायल की निंदा करे, जबकि यूएई ईरान के हमलों की निंदा चाहता है. मई 2026 में नई दिल्ली में हुई विदेश मंत्रियों की बैठक में दोनों के बीच तीखी बहस हुई और साझा बयान नहीं बन सका. सऊदी अरब और ईरान के बीच भी पुरानी क्षेत्रीय लड़ाई भी है.

ईरान ने यूएई पर आरोप लगाया कि उसने अमेरिका और इजराइल को ईरान पर हमले में मदद की सैन्य अड्डे, हवाई क्षेत्र और खुफिया जानकारी दी. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने यूएई को सक्रिय साझेदार बताया.

यूएई ने ईरान के अपने इलाके पर मिसाइल और ड्रोन हमलों को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया. अगस्त में यूएई ने ईरान के साथ सारा व्यापार और वित्तीय लेन-देन बंद कर दिया. सऊदी अरब यूएई के साथ है. सऊदी ईरान के हमलों खासकर हूती विद्रोहियों द्वारा की निंदा चाहता है. सऊदी और यूएई दोनों चाहते हैं कि ब्रिक्स ईरान के हमलों की निंदा करे.

अफ्रीकी दरार- मिस्र-इथियोपिया नील नदी विवाद
इथियोपिया ने ब्लू नाइल पर ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम बनाया है. मिस्र को डर है कि इससे उसकी पानी की आपूर्ति कम हो जाएगी. यह विवाद कई सालों से चला आ रहा है और कभी-कभी सैन्य तनाव तक पहुंच गया है. दोनों नए सदस्य होने के कारण यह मतभेद ब्रिक्स की बैठकों में भी सामने आता है. इथियोपिया ने कुछ दिन पहले ही आरोप लगाया है कि कि मिस्र उसे लाल सागर तक पहुंचने से रोकना चाहता है. इथियोपिया पहले से ही लैंडलॉक्ड देश है अब वह शांतिपूर्ण तरीके से समुद्री पहुंच चाहता है, लेकिन उसका कहना है कि मिस्र इसमें बाधा डाल रहा है.

 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार पर मतभेद
भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका स्थायी सदस्यता चाहते हैं. लेकिन नए अफ्रीकी सदस्य मिस्र और इथियोपिया दक्षिण अफ्रीका को विशेष रूप से समर्थन देने के खिलाफ हैं. इससे कई बैठकों में संयुक्त बयान नहीं निकल पाया. मिस्र और इथियोपिया का मानना है कि ब्रिक्स में भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका का नाम लेकर समर्थन करने से दक्षिण अफ्रीका को तरजीह मिल जाएगी. इससे मिस्र, नाइजीरिया और इथियोपिया जैसे अन्य दावेदार पीछे रह जाएंगे. 2024-2025 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठकों में इसी वजह से संयुक्त बयान नहीं बन पाया था. मिस्र और इथियोपिया ने दक्षिण अफ्रीका का नाम शामिल करने का विरोध किया था.

 रूस-यूक्रेन युद्ध और अन्य जिओ पोलिटिकल मुद्दे
रुस के यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर सदस्य देशों के रुख अलग-अलग हैं. कुछ देश रूस के साथ खड़े हैं, कुछ तटस्थ हैं. दक्षिण अफ्रीका में आईसीसी वारंट के कारण पुतिन को पहले शिखर सम्मेलन में नहीं आना पड़ा था. चीन और रूस ब्रिक्स को पश्चिम-विरोधी मंच बनाना चाहते हैं, जबकि भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका इसे आर्थिक सहयोग तक सीमित रखना चाहते हैं.

वैचारिक और रणनीतिक दरार- साफ तौर पर दो धाराओं में बंटता दिखता है –

संप्रभुता और पश्चिम-विरोध वाली धारा-  रूस, चीन, ईरान - ये प्रतिबंधों का मुकाबला, वैकल्पिक विश्व व्यवस्था और सुरक्षा सहयोग चाहते हैं.

रणनीतिक स्वायत्तता वाली धारा- भारत, ब्राजील, यूएई, मिस्र, इंडोनेशिया ये पश्चिम के साथ संबंध बनाए रखते हुए ब्रिक्स का आर्थिक फायदा उठाना चाहते हैं.

 ये विवाद ब्रिक्स को एकजुट मंच बनने से रोकते हैं. समूह आर्थिक सहयोग पर काम करता है, लेकिन जिओ पोलिटिकल मुद्दों पर आम सहमति बनाना मुश्किल होता जा रहा है. सितंबर 2026 में नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में भी इन्हीं मतभेदों के कारण साझा घोषणापत्र पर सहमति बनाना चुनौतीपूर्ण रहा.

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About the author प्रवीण यादव

पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 साल से सक्रिय हैं. साल 2004 में स्टार न्यूज़ से जुड़े और इस समय एबीपी न्यूज़ में इनपुट एडिटर हैं. इन्होंने असाइंमेंट हेड और फॉरवर्ड प्लानिंग के काम को अलग-अलग पदों पर रहने के साथ ही बतौर हेड बख़ूबी अंजाम दिया. साल 2022 में डिजिटल मीडिया से भी नाता जोड़ा. 
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Published at : 11 Sep 2026 02:39 PM (IST)
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