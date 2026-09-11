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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBRICS से क्या फायदा? चिदंबरम के बोलते ही भिड़ गए शशि थरूर, जानें क्या कहा

BRICS से क्या फायदा? चिदंबरम के बोलते ही भिड़ गए शशि थरूर, जानें क्या कहा

ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और शशि थरूर आपस में ही भिड़ गए हैं. शशि थरूर ने इस सम्मेलन के फायदे बताए हैं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 11 Sep 2026 11:48 AM (IST)
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ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर कांग्रेसी आपस में ही भिड़ गए हैं. हाल ही में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा है कि पिछले दो-तीन सम्मेलन से भारत को कोई फायदा नहीं मिला है. चिदंबरम के इस बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा था और अब कांग्रेस के ही सांसद शशि थरूर ने फायदे गिनवा दिए हैं.

शशि थरूर ने गिनवाए फायदे
 शशि थरूर ने कहा, ''सबसे पहले, हम 'ग्लोबल साउथ' के लिए एक अहम मंच उपलब्ध करा रहे हैं. आप जानते हैं कि 'ग्लोबल साउथ' में 100 से ज़्यादा देश शामिल हैं, लेकिन यहां हमारे साथ 'ग्लोबल साउथ' के 11 प्रमुख देश हैं. ये देश मिलकर विचारों की विविधता और उन देशों के दायरे का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी अध्यक्षता हम इस खास मौके पर कर रहे हैं. ब्रिक्स (BRICS) के ये 11 देश दुनिया की ज़्यादातर आबादी और ग्लोबल GDP के 41 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं. यह कोई मामूली बात नहीं है. यह एक ऐसी बात है जिसे बाकी दुनिया को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए.''

शशि थरूर ने आगे कहा, ''दूसरी बात यह है कि ब्रिक्स सदस्यों के अलावा कुछ ऑब्ज़र्वर देशों के भी राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुखों का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री स्तर पर यहां आना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है. इससे हमारी कूटनीतिक स्तर पर सबको एक साथ लाने की क्षमता का पता चलता है, जिसका वैश्विक मंच पर अपना ही महत्व है.''

पी चिदंबरम ने कही थी ये बात
पी. चिदंबरम ने हाल ही में एक इंटरव्यू में सवाल उठाया था कि ब्रिक्स समूह से भारत को क्या फायदा मिलता है. उन्होंने कहा था कि ''उन्हें इस समूह की हाल की बैठकों से कोई बड़ा नतीजा निकलता नहीं दिखा. चिदंबरम के इस बयान के बाद बीजेपी ने उन पर जमकर निशाना साधा है.''

बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा, "यह देखकर हैरानी होती है कि मिस्टर चिदंबरम और कांग्रेस पार्टी ने ऐसा बयान दिया है, खासकर तब जब भारत ब्रिक्स समिट जैसे महत्वपूर्ण आयोजन की मेजबानी कर रहा है, जहां कई राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुख आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी वन-टू-वन बैठकें भी होंगी.''

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About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 11 Sep 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
Shashi Tharoor P Chidambaram BRICS DELHI BRICS Summit 2026 BRICS Summit
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