VIP काफिला नहीं, एक ही बस से जाएंगे सभी मुख्यमंत्री, BRICS पर बड़ा फैसला

ब्रिक्स समिट 2026 का नई दिल्ली में आयोजन होना है. इसके लिए दुनिया के कई दिग्गज भारत पहुंच रहे हैं. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी दिल्ली आ चुके हैं. इस बीच ब्रिक्स को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए सभी मुख्यमंत्रियों के वीआईपी काफिले पर रोक लगा दी गई है. भारत मंडपम और इसके आसपास के इलाकों में भीड़ की स्थिति नहीं बनने दी जाएगी.

दरअसल ब्रिक्स के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे. वे सबसे पहले संसद भवन जाएंगे. इसके बाद यहां से सभी मुख्यमंत्री एक ही बस में बैठकर भारत मंडपम पहुंचेंगे. उनके वीआईपी काफिले पर रोक लगा दी गई है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था सही रूप से चल सके. केंद्र ने भारत मंडपम और इसके आसपास के इलाकों में हजारों सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया है. सरकार ने 200 कंपनियों को तैनात किया है.

ब्रिक्स समिट के लिए कौन-कौन आ रहा भारत

चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हुंग समेत कई शीर्ष नेता ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे.

रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंच चुके हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होगी. बैठक में रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, औषधि और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है.

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा था कि दोनों पक्ष ब्रह्मोस मिसाइल को उन्नत करने की संभावनाओं पर भी विचार कर रहे हैं. उन्होंने कहा था कि रूस भारत को शेष एस-400 प्रणालियां देने के लिए प्रतिबद्ध है और सुखोई- 57 लड़ाकू विमानों की प्रस्तावित आपूर्ति को लेकर भी बातचीत जारी है.

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