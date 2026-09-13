ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBRICS की सफलता पर गदगद हुए रविशंकर प्रसाद-मायावती, PM मोदी के नेतृत्व की तारीफ

BRICS की सफलता पर गदगद हुए रविशंकर प्रसाद-मायावती, PM मोदी के नेतृत्व की तारीफ

ब्रिक्स समिट का आज आखिरी दिन है. इसकी सक्सेस पर पीएम मोदी को विपक्ष के नेताओं ने बधाई दी है. मायावती से लेकर सलमान खुर्शीद तक हर कोई पीएम मोदी की तारीफ कर रहा है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 13 Sep 2026 01:53 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में दो दिवसीय ब्रिक्स समिट का आज आखिरी दिन है. इस समिट में दुनिया के कई बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि शामिल हुए.  समिट के दौरान भारत ने अलग-अलग देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया. पीएम मोदी ने कई बड़े नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की. इन बैठकों में आर्थिक रिश्तों, सहयोग और आपसी हितों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई. समिट के अंत में साझा घोषणापत्र भी जारि किया गया. जिसमें कई मुद्दों का जिक्र किया गया है.

ब्रिक्स समिट की हर कोई तारीफ कर रहा है. सरकार से लेकर विपक्ष तक हर कोई पीएम मोदी की तारीफ कर रहा है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने पीएम मोदी को बधाई दी.

ब्रिक्स में भारत आज ब्राइट स्पॉट
ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर कांग्रेस नेताओं की ओर से उठाए गए सवालों पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ब्रिक्स में भारत की स्थिति कमजोर हुई थी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज ब्रिक्स में एक चमकता सितारा बनकर उभरा है. उन्होंने कहा, आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट जारी की और भारत की ग्रोथ के बारे में एक बहुत जरूरी बात कही है. आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती की तारीफ की है और सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और दूसरे एरिया में भारत की तरक्की को माना है.

सलमान खुर्शीद ने की तारीफ
कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने भारत की भूमिका को लेकर अपनी राय रखी. खुर्शीद ने कहा कि भारत को अपनी अध्यक्षता के दौरान ऐसी व्यवस्था बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, जिसमें अलग-अलग देश साझा मुद्दों पर एक साथ आ सकें. उनके मुताबिक आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर वैश्विक स्तर पर सहमति बनाने की जरूरत है.

मायावती ने की मोदी सरकार की तारीफ
बसपा की अध्यक्ष मायावती ने दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में जारी ‘दिल्ली घोषणापत्र’ को सूझबूझ भरी कूटनीतिक उपलब्धि करार देते हुए रविवार को कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने की इच्छा भी उम्मीद जगाने वाली है. रूस-यूक्रेन युद्ध और ईरान के खिलाफ अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के कारण बढ़े तनाव तथा शुल्क (टैरिफ) लगाए जाने जैसी गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे ब्रिक्स देशों द्वारा अपने 18वें शिखर सम्मेलन में ‘दिल्ली घोषणापत्र’ को सर्वसम्मति से जारी किया जाना आपसी सूझबूझ और कूटनीतिक उपलब्धि से कम नहीं है.

ये भी पढ़ें: बेंगलुरु में उमर खालिद की डॉक्यूमेंट्री पर बवाल, ABVP की स्क्रीनिंग रद्द की मांग

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
Read More
Published at : 13 Sep 2026 01:53 PM (IST)
Tags :
BRICS PM Modi Mayawati DELHI BRICS Summit 2026 BRICS Summit Ravi Shankar Prasad
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भोपाल-दिल्ली एयर इंडिया फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, बड़ा हादसा टला
भोपाल-दिल्ली एयर इंडिया फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, बड़ा हादसा टला
इंडिया
BRICS Summit 2026 LIVE: PM मोदी ने रखा स्टार्टअप इनोवेशन फंड का प्रस्ताव, बोले- 'साथ चलने पर बल'
LIVE: PM मोदी ने रखा स्टार्टअप इनोवेशन फंड का प्रस्ताव, बोले- 'साथ चलने पर बल'
इंडिया
बेंगलुरु में उमर खालिद की डॉक्यूमेंट्री पर बवाल, ABVP की स्क्रीनिंग रद्द की मांग
बेंगलुरु में उमर खालिद की डॉक्यूमेंट्री पर बवाल, ABVP की स्क्रीनिंग रद्द की मांग
इंडिया
मुंबई में अमित शाह और एकनाथ शिंदे की मुलाकात, आधे घंटे हुई बातचीत
मुंबई में अमित शाह और एकनाथ शिंदे की मुलाकात, आधे घंटे हुई बातचीत
Advertisement

वीडियोज

SANSANI: प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल की 'बैड वार्डन' !। Crime News।UP। Gorakhpur
BRICS Summit 2026: PM Modi के 10 प्रस्तावों को मंजूरी.. पाक- अमेरिका के होश उड़ने वाले है !
Janhit : मोदी-जिनपिंग की मुलाकात का 'जनहित संदेश'| Brics Summit 2026 | PM Modi | Jinping | Delhi
Iran-America War News: एक पहाड़.. ईरान की बनेगा ढाल! | Pickaxe Mountain | Bunker-Buster Bombs
BRICS Summit 2026 : BRICS की 'त्रिशक्ति'..मोदी-पुतिन-शी | XI Jinping | Putin | PM Modi | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुंबई में अमित शाह और एकनाथ शिंदे की मुलाकात, आधे घंटे हुई बातचीत
मुंबई में अमित शाह और एकनाथ शिंदे की मुलाकात, आधे घंटे हुई बातचीत
बिहार
BRICS में बिहार का जलवा! CM सम्राट बोले- मखाना-सत्तू को मिली विश्व स्तर पर पहचान
BRICS में बिहार का जलवा! CM सम्राट बोले- मखाना-सत्तू को मिली विश्व स्तर पर पहचान
टेलीविजन
POCSO केस में जमानत पर बाहर रोहित चंदेल, पहली पोस्ट में लिखा- जहां धर्म है, वहां जीत है
POCSO केस में जमानत पर बाहर रोहित चंदेल, पहली पोस्ट में लिखा- जहां धर्म है, वहां जीत है
Hockey
फिर गरमाया टीम इंडिया का 'भगवा जर्सी' विवाद, डायरेक्टर सस्पेंड
फिर गरमाया टीम इंडिया का 'भगवा जर्सी' विवाद, डायरेक्टर सस्पेंड
विश्व
हिंदू संत के पैर छूते नजर आए ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान, वीडियो वायरल
हिंदू संत के पैर छूते नजर आए ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान, वीडियो वायरल
विश्व
लंदन में साथ दिखे CM विजय और तृषा, वीडियो वायरल
लंदन में साथ दिखे CM विजय और तृषा, वीडियो वायरल
फूड
घर पर ऐसे बनाएं टेस्टी पनीर कोफ्ता, उंगलिया चाटते रह जाएंगे मेहमान
घर पर ऐसे बनाएं टेस्टी पनीर कोफ्ता, उंगलिया चाटते रह जाएंगे मेहमान
ट्रेंडिंग
धंधा बंद करवाएगी क्या? मार्केट में आई मेहंदी लगाने वाली मशीन- यूजर्स ने लिए मजे
धंधा बंद करवाएगी क्या? मार्केट में आई मेहंदी लगाने वाली मशीन- यूजर्स ने लिए मजे
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ABP NEWS
पीएम मोदी और पुतिन गाला डिनर में पहुँचे, एक खास नज़ारा देखने को मिला।
पीएम मोदी और पुतिन गाला डिनर में पहुँचे, एक खास नज़ारा देखने को मिला।
ABP NEWS
गणेश जी की मूर्ति गिरने के बाद हड़कंप मच गया और अफरातफरी फैल गई।
गणेश जी की मूर्ति गिरने के बाद हड़कंप मच गया और अफरातफरी फैल गई।
ABP NEWS
मंडलायुक्त बाढ़ पीड़ितों की शिकायतें सुनने के लिए कासगंज पहुंचे।
मंडलायुक्त बाढ़ पीड़ितों की शिकायतें सुनने के लिए कासगंज पहुंचे।
ABP NEWS
वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जल-जमाव और भारी ट्रैफिक जाम।
वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जल-जमाव और भारी ट्रैफिक जाम।
Embed widget