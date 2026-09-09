Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाXप्लेन: दिल्ली में जुटेगी दुनिया की आधी ताकत? BRICS को 7 सवालों के जवाब में समझें

Xप्लेन: दिल्ली में जुटेगी दुनिया की आधी ताकत? BRICS को 7 सवालों के जवाब में समझें

20 साल पहले BRICS छोटे से ग्रुप से शुरू हुआ था. आज यह दुनिया की आधी आबादी और 40% GDP का प्रतिनिधित्व करता है. दिल्ली सम्मेलन तय करेगा कि BRICS सिर्फ एक 'ब्लॉक' रहेगा या दुनिया की 'नई रीढ़' बनेगा.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 09 Sep 2026 03:43 PM (IST)
Preferred Sources

12 और 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में दुनिया के सबसे ताकतवर समूहों में शामिल BRICS का 18वां शिखर सम्मेलन हो रहा है. इस बार की मीटिंग खास है क्योंकि BRICS को 20 साल पूरे हो गए हैं. यह पहली बार है जब 11 सदस्य देशों का पूरा समूह एक साथ बैठकर दुनिया की तस्वीर बदलने की बात करेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार BRICS के अध्यक्ष हैं. यह चौथी बार है जब भारत इस ग्रुप की कमान संभाल रहा है. तो BRICS से जुड़े हर पहलू को आसानी से समझते हैं...

BRICS के 11 देश कौन-कौन से हैं?

BRICS का नाम B-R-I-C-S यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका से बना था. 2024 और 2025 में इसका बड़ा विस्तार हुआ, जब 5 नए देश जुड़े:

  • मिस्र
  • इथियोपिया
  • ईरान
  • सऊदी अरब
  • संयुक्त अरब अमीरात (UAE)

जनवरी 2025 में इंडोनेशिया पूरी तरह से सदस्य बना. यानी कुल 11 सदस्य देश.

इसके अलावा 10 पार्टनर देश भी हैं. इनमें बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम शामिल हैं. ये पूर्ण सदस्य नहीं हैं, लेकिन BRICS के दायरे में आते हैं.

BRICS के 11 देश दुनिया की लगभग आधी आबादी (करीब 47%) और वैश्विक GDP का लगभग 40% हिस्सा कवर करते हैं. यानी दुनिया की आधी ताकत एक मंच पर इकट्ठा होती है.

BRICS 2026 में कौन-कौन से सुप्रीम लीडर आ रहे हैं?

BRICS में 11 देशों के नेता शिरकत करेंगे. हालांकि, ज्यादातर देशों ने अभी पुष्टि नहीं की है:

  • रूस: राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, क्रेमलिन ने पुष्टि कर दी है. यह एक साल के भीतर पुतिन की दूसरी भारत यात्रा होगी.

मीडिया और सूत्रों के मुताबिक, इन नेताओं के आने की मजबूत संभावना है:

  • चीन: राष्ट्रपति शी जिनपिंग, करीब 400 अधिकारियों के साथ आ सकते हैं.
  • साउथ अफ्रीका: राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा
  • मिस्र: राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी
  • इंडोनेशिया: राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो
  • ईरान: राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान
  • इथियोपिया: प्रधानमंत्री अबी अहमद
  • बेलारूस: राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लुकाशेंको
  • कजाकिस्तान: राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट तोकायेव
  • मलेशिया: प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम
  • थाईलैंड: प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल
  • संयुक्त राष्ट्र (UN): महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के आने की संभावना है.

इन नेताओं के आने की संभावना नहीं है:

  • ब्राजील: राष्ट्रपति लूला नहीं आ रहे क्योंकि अक्टूबर 2026 में ब्राज़ील में आम चुनाव हैं. लूला वहां चुनाव अभियान में व्यस्त हैं. ब्राज़ील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरो विएरा करेंगे.
  • UAE: राष्ट्रपति की जगह अबू धाबी के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद अल नाहयान आ रहे हैं.
  • सऊदी अरब: अभी तक स्पष्ट नहीं कि किस स्तर पर भागीदारी होगी.

यानी 11 में से करीब 8-9 देश अपने सर्वोच्च नेता भेज रहे हैं. यह BRICS के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर सम्मेलन होने जा रहा है.

BRICS 226 का एजेंडा क्या है और क्या बात होगी?

2026 की थीम 'Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability' है, यानी मजबूती, नवाचार, सहयोग और स्थिरता. इस एजेंडे के 5 बड़े पॉइंट्स हैं:

1. व्यापार और अर्थव्यवस्था 

  • लोकल करेंसी में बिजनेस बढ़ाना और डॉलर पर निर्भरता कम करना
  • क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट प्रोसेस को मजबूत करना
  • छोटे-मझोले उद्योगों (MSME) को बढ़ावा देना

2. न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) का विस्तार

  • NDB की पूंजी बढ़ाना
  • लोकल करेंसी में लोन देने की कैपेसिटी बढ़ाना
  • ग्रीन फाइनेंस के लिए नए रास्ते खोलना

3. ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु

  • ऊर्जा सुरक्षा पर सहमति
  • जलवायु लचीलापन
  • डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण

4. वैश्विक संस्थानों में सुधार

  • IMF में कोटा सुधार
  • UN सिक्योरिटी काउंसिल में उभरती अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा
  • बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों में सुधार

5. द्विपक्षीय बैठकें

  • सबसे बड़ी चर्चा मोदी-पुतिन और मोदी-शी की द्विपक्षीय बैठकों पर होगी.
  • शी जिनपिंग की यह 7 साल में पहली भारत यात्रा है, जो गलवान घाटी तनाव के बाद रिश्ते सुधारने का एक बड़ा संकेत है.

BRICS और G7 में कौन है ज्यादा मजबूत?

G7 दुनिया के 7 सबसे अमीर विकसित देशों का समूह है. इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान शामिल है. यह पुरानी दुनिया की ताकत है.

वहीं, BRICS उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जो नई दुनिया की ताकत है.


Xप्लेन: दिल्ली में जुटेगी दुनिया की आधी ताकत? BRICS को 7 सवालों के जवाब में समझें

असली ताकत किसकी? 

  • G7 के पास पैसा और पुराना सिस्टम है. IMF, वर्ल्ड बैंक और SWIFT जैसी चीजें सब उनके कब्जे में हैं.
  • BRICS के पास जनसंख्या, संसाधन और बढ़ती अर्थव्यवस्था है. सबसे बड़ी बात इसमें एक साथ मिलकर बात करने की ताकत है.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह शिखर सम्मेलन इस बात की परीक्षा होगी कि क्या विस्तारित BRICS अपनी बढ़ती राजनीतिक ताकत को वैश्विक संकटों, व्यापार, वित्त और सुरक्षा पर एक बुलंद आवाज में बदल सकता है.' यानी BRICS अब सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि G7 का रियल कॉम्पिटीटर बनता जा रहा है. 

न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) क्या और कितनी हैसियत है?

न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में ब्राजील सम्मेलन में हुई थी. इसे 'BRICS बैंक' भी कहा जाता है. इसका मकसद विकासशील देशों को बिना शर्तों के इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए फंड देना है.


Xप्लेन: दिल्ली में जुटेगी दुनिया की आधी ताकत? BRICS को 7 सवालों के जवाब में समझें

NDB अब वर्ल्ड बैंक का बड़ा ऑप्शन बनता जा रहा है. खासकर उन देशों के लिए जो पश्चिमी शर्तों के बिना विकास चाहते हैं.

ग्लोबल साउथ को BRICS ने कितना बड़ा मंच दिया है?

ग्लोबल साउथ शब्द का इस्तेमाल विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए होता है, जो ज्यादातर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मिडल ईस्ट में हैं. BRICS ने ग्लोबल साउथ को 3 बड़ी चीजें दी हैं:

  • एक आवाज: पहले ग्लोबल साउथ के पास कोई संगठित मंच नहीं था. BRICS ने उन्हें एक साथ बोलने का मौका दिया.
  • वित्तीय विकल्प: NDB के जरिए उन्हें वर्ल्ड बैंक और IMF के अलावा एक और रास्ता मिला.
  • संस्थागत सुधारों की मांग: BRICS लगातार IMF, UN सिक्योरिटी काउंसिल और अन्य संस्थानों में सुधार की मांग कर रहा है.

2026 में भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान 'मानवता पहले' का विजन रखा है. भारत ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को BRICS के केंद्र में रखना चाहता है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
Read More
Published at : 09 Sep 2026 03:43 PM (IST)
Tags :
Explainer BRICS PM Modi DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
रेलवे के 7 हाई डेंसिटी नेटवर्क को मंजूरी, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला
रेलवे के 7 हाई डेंसिटी नेटवर्क को मंजूरी, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला
इंडिया
केजरीवाल पर पवन खेड़ा का पलटवार, बोले- पंजाब ड्रग्स तस्करी में सबसे आगे
केजरीवाल पर पवन खेड़ा का पलटवार, बोले- पंजाब ड्रग्स तस्करी में सबसे आगे
इंडिया
जिस केस में DM मेधा रूपम पर लगा जुर्माना, उसके खिलाफ SC जाएगी UP सरकार
जिस केस में DM मेधा रूपम पर लगा जुर्माना, उसके खिलाफ SC जाएगी UP सरकार
इंडिया
US नागरिक से UAPA चार्ज हटाने के दावों को NIA ने किया खारिज, कहा- जांच जारी
US नागरिक से UAPA चार्ज हटाने के दावों को NIA ने किया खारिज, कहा- जांच जारी
Advertisement

वीडियोज

गरबा विवाद पर अमृता फडणीस का बयान
BAPS संतों पर फ्रांस में विवाद क्यों हुआ?
बांकीपुर में PK की जीत, स्टूडेंट प्रोटेस्ट में AK 47, सुपर सीएम Nitish
Akshay Kumar के घर Amitabh Bachchan के कुर्ते पर गिरा 4 गिलास पानी, फिर हुआ ये कांड
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री का दावा, टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केजरीवाल पर पवन खेड़ा का पलटवार, बोले- पंजाब ड्रग्स तस्करी में सबसे आगे
केजरीवाल पर पवन खेड़ा का पलटवार, बोले- पंजाब ड्रग्स तस्करी में सबसे आगे
बिहार
बिहार के इस शहर का नाम 'नीतीशपुर' होगा? CM सम्राट को सुझाव
बिहार के इस शहर का नाम 'नीतीशपुर' होगा? CM सम्राट को सुझाव
क्रिकेट
भारत न्यूजीलैंड दौरा: दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
साउथ सिनेमा
The Paradise US Advance Booking: कुछ ही घंटों में 1 लाख डॉलर पार, अमेरिका में नानी की नई फिल्म का गजब क्रेज
अमेरिका में नानी की 'द पैराडाइज' का गजब क्रेज, धुआंधार हो रही प्री सेल
इंडिया
विधानसभा चुनावों के लिए BJP को 1400 करोड़ का चंदा! कांग्रेस को कितना मिला?
विधानसभा चुनावों के लिए BJP को 1400 करोड़ का चंदा! कांग्रेस को कितना मिला?
इंडिया
US नागरिक से UAPA चार्ज हटाने के दावों को NIA ने किया खारिज, कहा- जांच जारी
US नागरिक से UAPA चार्ज हटाने के दावों को NIA ने किया खारिज, कहा- जांच जारी
इंडिया
BRICS समिट: दिल्ली एयरपोर्ट का बड़ा अपग्रेड, टर्मिनल-3 का पियर C शुरू
BRICS समिट: दिल्ली एयरपोर्ट का बड़ा अपग्रेड, टर्मिनल-3 का पियर C शुरू
शिक्षा
DU के 91 में से 71 कॉलेजों में हॉस्टल नहीं, हजारों छात्रों को होती है परेशानी
DU के 91 में से 71 कॉलेजों में हॉस्टल नहीं, हजारों छात्रों को होती है परेशानी
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget