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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाXप्लेन: क्या BRICS में जॉइंट स्टेटमेंट अटकेगा, ईरान, UAE और सऊदी अरब रुकावट कैसे?

Xप्लेन: क्या BRICS में जॉइंट स्टेटमेंट अटकेगा, ईरान, UAE और सऊदी अरब रुकावट कैसे?

BRICS समिट में जॉइंट स्टेटमेंट न आने की सबसे बड़ी वजह ईरान और UAE के बीच टकराव है. इसमें सऊदी अरब भी शामिल है. सबसे ऊपर BRICS का कंसेंसस फ्रेमवर्क हर सदस्य को वीटो जैसी शक्ति देता है.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 11 Sep 2026 03:29 PM (IST)
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दिल्ली में 12-13 सितंबर को हो रहे 18वें BRICS शिखर सम्मेलन का सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार जॉइंट स्टेटमेंट आएगा या नहीं. हर बार की तरह इस बार भी मेजबान देश भारत की कोशिश है कि सभी 11 सदस्य देशों की सहमति से एक साझा घोषणापत्र यानी दिल्ली डिक्लेरेशन जारी हो. लेकिन वेस्ट एशिया के मुद्दे पर ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच गहरे मतभेद हैं. अगर सहमति नहीं बनी, तो भारत को चेयर स्टेटमेंट जारी करना पड़ सकता है. आखिर जॉइंट स्टेटमेंट क्यों जरूरी है और इसमें रुकावटें क्या-क्या हैं...

जॉइंट स्टेटमेंट क्या होता है?

जॉइंट स्टेटमेंट एक ऐसा सार्वजनिक दस्तावेज होता है, जिसे दो या दो से ज्यादा देश एक साथ मिलकर जारी करते हैं. इसमें वे सारी बातें लिखी जाती हैं, जिन पर सबकी सहमति बनी होती है. यह कोई कानूनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत मायने रखता है. इसे पढ़कर दुनिया को यह संदेश मिलता है कि इन देशों ने किन मुद्दों पर एक राय बनाई है.

विदेश मंत्रालयों के अधिकारी, शेरपा और डिप्लोमैट पहले एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं. फिर हर देश उस ड्राफ्ट को पढ़ता है और अपनी-अपनी बातें जोड़ने या हटाने की मांग करता है. कभी-कभी एक शब्द को लेकर घंटों बातचीत होती है. जैसे 'निंदा करते हैं' लिखा जाए या 'चिंता जताते हैं', इससे पूरा मतलब बदल जाता है. जब तक सभी देशों की सहमति नहीं बन जाती, तब तक जॉइंट स्टेटमेंट जारी नहीं होता.

BRICS जैसे मंच में यह और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां फैसले सर्वसम्मति (कंसेंसस) से होते हैं. यानी किसी एक सदस्य देश को कोई बात पसंद न आए, तो वह पूरे जॉइंट स्टेटमेंट को रोक सकता है.

BRICS में जॉइंट स्टेटमेंट पर रुकावटें क्या-क्या हैं?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक 3 बड़ी रुकावटें हैं:

रुकावट- 1: ईरान बनाम UAE और सऊदी अरब

अमेरिका-इजरायल ने 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हमला किया था. इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में UAE और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. UAE ने ईरान से सभी रिश्ते तोड़ लिए और अगस्त 2026 में ईरान के साथ व्यापार और वित्तीय लेनदेन भी बंद कर दिए.

अब समिट में दोनों अपनी-अपनी बात मनवाना चाहते हैं. ईरान चाहता है कि जॉइंट स्टेटमेंट में अमेरिका और इजरायल पर हमले की शुरुआत का साफ जिक्र हो और उनकी निंदा की जाए. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कह दिया है कि UAE हमलों में 'सक्रिय भागीदार' रहा है. UAE ने इजरायल और अमेरिका को सैन्य ठिकाने, हवाई क्षेत्र और खुफिया जानकारी दी.

UAE चाहता है कि ईरान पर उसके हमलों के लिए सख्त निंदा दर्ज हो. UAE के उप विदेश मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार ने कहा कि ईरान ने उनके क्षेत्र पर हमला करके अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है.

विदेश मामलों के जानकार और JNU के प्रोफेसर डॉ. राजन कुमार ने कहा, 'भारत, रूस, ब्राजील और मिस्र के अधिकारी ईरान और UAE को सहमति के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं. भारत ने एक ऐसी भाषा प्रस्तावित की है जिसमें किसी देश का नाम लिए बिना 'अकारण आक्रमण' और 'संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सम्मान' जैसे सिद्धांतों का जिक्र हो.'


Xप्लेन: क्या BRICS में जॉइंट स्टेटमेंट अटकेगा, ईरान, UAE और सऊदी अरब रुकावट कैसे?

रुकावट- 2: मक्का डिफेंस अलायंस

7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान ने मिलकर मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते को दुनिया भर के एक्सपर्ट्स 'इस्लामिक NATO' कह रहे हैं, क्योंकि इसमें NATO के आर्टिकल 5 की तरह यह प्रावधान है कि अगर तीन में से किसी एक देश पर हमला होता है, तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा.

इस पैक्ट के तहत तीनों देशों ने सऊदी अरब में एक स्थायी सचिवालय बनाने का फैसला किया है, जिसका पहला महासचिव पाकिस्तानी होगा. सऊदी अरब पैसा और जगह देता है. तुर्किये ड्रोन और मिसाइल जैसी एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी देता है और पाकिस्तान के पास मुस्लिम दुनिया का इकलौता परमाणु जखीरा है.

मक्का पैक्ट का सदस्य सऊदी अरब BRICS से जुड़ा हआ है. ऐसे में यह पैक्ट BRICS के अंदर एक नई दरार पैदा कर रहा है, क्योंकि ईरान को इस पैक्ट को लेकर गहरी आशंका है. रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संकेत दिया है कि ईरान को भी इस पैक्ट में शामिल किया जा सकता है, लेकिन यह बात अभी सिर्फ कयासों तक ही सीमित है.

रुकावट- 3: आतंकवाद का मुद्दा

आतंकवाद का मुद्दा BRICS समिट में हमेशा से बड़ा रहा है. भारत की कोशिश है कि जॉइंट स्टेटमेंट में 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले का जिक्र हो और सीमा पार आतंकवाद (क्रॉस-बॉर्डर टेररिज्म) की साफ निंदा हो.

14-15 मई 2026 को नई दिल्ली में हुई BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक के आउटकम डॉक्यूमेंट में पहलगाम हमले और सीमा पार आतंकवाद का जिक्र शामिल किया गया था. इसके अलावा सीमा पार आतंकवादियों की आवाजाही, आतंकवाद की फंडिंग और सुरक्षित ठिकानों का भी जिक्र किया गया.

इससे पहले 21-22 मई 2026 को नई दिल्ली में BRICS काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप (CTWG) की 11वीं बैठक हुई, जिसमें CTWG के 10 साल पूरे होने पर सदस्य देशों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट कार्रवाई का संकल्प लिया. अब BRICS में भी भारत आतंकवाद का मुद्दा उठा सकता है. आतंकवाद का पाकिस्तान से कनेक्शन होने पर चीन और सऊदी अरब कदम पीछे खींच सकते हैं. चीन पाकिस्तान का बड़ा समर्थक है और सऊदी अरब मक्का पैक्ट से जुड़ा है. हालांकि, यह भी देखा गया है कि कई बार देशों ने आतंकवाद के खिलाफ एकसाथ नारा बुलंद किया.


Xप्लेन: क्या BRICS में जॉइंट स्टेटमेंट अटकेगा, ईरान, UAE और सऊदी अरब रुकावट कैसे?

BRICS का कंसेंसस फ्रेमवर्क का पेंच

सबसे बड़ी संरचनात्मक रुकावट यह है कि BRICS में फैसले सर्वसम्मति (कंसेंसस) से होते हैं. यानी कोई भी एक सदस्य देश पूरे जॉइंट स्टेटमेंट को रोक सकता है. अगर जॉइंट स्टेटमेंट पर सहमति नहीं बनती, तो मेजबान देश चेयर स्टेटमेंट जारी करता है.

इसमें मेजबान देश लिखता है कि बैठक में क्या-क्या चर्चा हुई, किन बातों पर सहमति बनी और किन पर मतभेद रहे. यह जॉइंट स्टेटमेंट नहीं होता, क्योंकि इसे सभी देशों की सहमति से जारी नहीं किया जाता. इसे सिर्फ अध्यक्ष देश की ओर से जारी किया जाता है.

इसके अलावा कभी-कभी अलग-अलग देश सेपरेट स्टेटमेंट भी जारी करते हैं. जैसे भारत अपनी ओर से कोई बयान दे सकता है, ईरान अपनी ओर से और UAE अपनी ओर से. इनका असर जॉइंट स्टेटमेंट जितना बड़ा नहीं होता, क्योंकि जॉइंट स्टेटमेंट पूरे समूह की एकजुट राय दिखाता है.

तो जॉइंट स्टेटमेंट जारी होगा या नहीं?

हीना मखीजा ने कहा, 'माना कि जॉइंट स्टेटमेंट जारी होने में 3 बड़ी अड़चनें हैं, लेकिन 90% चांस है कि स्टेटमेंट जारी हो जाए. भारत समेत सभी 11 सदस्य देश इसका हल निकाल लेंगे. सबसे बड़ी अड़चन वेस्ट एशिया में हो रही उथल-पुथल है, जिस पर पेंच फंसेगा. लेकिन जब एक टेबल पर एकसाथ बैठकर समझौते किए जाते हैं, तो नतीजे अच्छे ही होते हैं.'

14-15 मई 2026 को नई दिल्ली में BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी. उस बैठक में ईरान और UAE के बीच मतभेदों के चलते जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आ पाया और भारत को चेयर स्टेटमेंट और आउटकम डॉक्यूमेंट जारी करना पड़ा. यह BRICS के इतिहास में पहली बार हुआ था कि विदेश मंत्रियों की बैठक बिना जॉइंट स्टेटमेंट के खत्म हुई.

डॉ. राजन कुमार का भी मानना है कि जॉइंट स्टेटमेंट आना लगभग तय है. वेस्ट एशिया और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर हल जरूर निकलेगा. भारत की मेजबानी में BRICS से नए पैगाम मिलेंगे. यह भारत के लिए ऐतिहासिक पल है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहेंगे कि सम्मेलन का रंग फीका पड़े. हालांकि, लास्ट मोमेंट में कुछ भी हो सकता है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 11 Sep 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
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