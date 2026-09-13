ब्रिक्स के डिनर में क्यों शामिल नहीं हुए शी जिनपिंग? सामने आई वजह

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शनिवार (12 सितंबर) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रिक्स समिट में शामिल देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के नेताओं के लिए आयोजित गाला डिनर में शामिल नहीं हुए. न्यूज एजेंसी पीटीआई ने मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी. ब्रिक्स समिट का रविवार को आखिरी दिन है.

इसके अलावा दिन में ब्रिक्स समिट में शामिल होने के बाद अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद वापस संयुक्त अरब अमीरात लौट गए. इस खास डिनर में वो भी मौजूद नहीं थे. हालांकि चीनी राष्ट्रपति के शामिल न होने का कारण तुरंत पता नहीं चल सका, लेकिन एक सूत्र ने बताया कि शी आराम करने के लिए अपने होटल लौट गए.

गाला डिनर में कौन-कौन शामिल

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्रिक्स के अन्य नेता गाला डिनर में शामिल हुए. इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव और शिवराज सिंह चौहान उपस्थित थे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी और असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा इस अवसर पर मौजूद थे.

ब्रिक्स समिट 2026 के मद्देनजर आयोजित रात्रि भोज में खंडवी मिले-फ्यूइल, खुंब गलौटी, पनीर लबाबदार, गुच्ची मार्मिक, गाजर-बीन पोरियल और बाजरा-पुलाव शामिल थे. इसके अलावा मीठे में खाने के लिए पुरानी दिल्ली की फ्रूट क्रीम के साथ जलेबी और शहतूत फिरनी परोसी गई.

ब्रिक्स समिट में कितने देश शामिल

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में 11 सदस्य देशों और 10 साझेदार देशों के नेताओं के अलावा कुछ अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन भी भाग ले रहे हैं. शी जिनपिंग शनिवार दोपहर नई दिल्ली पहुंचे. उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया. इसके अलावा, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक द्विपक्षीय बैठक भी की. जिनपिंग रविवार दोपहर करीब 11 बजे नई दिल्ली से चीन के लिए वापस रवाना होंगे.

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