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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'हम नाराज फूफा, लेकिन मामा जी...', प्रमोद तिवारी शी जिनपिंग का नाम लेकर ये क्या बोल गए

'हम नाराज फूफा, लेकिन मामा जी...', प्रमोद तिवारी शी जिनपिंग का नाम लेकर ये क्या बोल गए

ब्रिक्स सम्मेलन 12 सितंबर से शुरू होने वाला है. इस सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल होने वाले हैं. कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग निशाना साधा है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 11 Sep 2026 01:50 PM (IST)
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18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिंगपिंग शामिल होने वाले हैं. वो शनिवार को भारत आएंगे. भारत ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक का आयोजन किया. राष्ट्रपति शी जिंगपिंग के भारत आने पर कांग्रेस वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में डेप्युटी लीडर ऑफ पोजिशन प्रमोद तिवारी ने निशाना साधा है.

शी जिंगपिंग पर साधा निशाना

प्रमोद तिवारी ने कहा, ''हमारी मांग है कि जिस तरीके से पिछले बार मोदी जी ने शी चिनपिंग को झूला झुलाया था और. बाद में हमारे जवान गलवान में शहीद हो गए. इस बार ऐसा ना हो दोनों प्रेस कांफ्रेंस करके बताएं क्या अरुणाचल प्रदेश में चीन हस्तक्षेप नहीं करेगा.''

''मोदी जी पुतिन से भी मुलाकात करेंगे. पुतिन को भी अपने खेमे में लाने की कोशिश करिए. जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान के साथ खड़ा था.''

''हम नाराज फूफा हैं...''

प्रमोद तिवारी ने आगे कहा, ''हम नाराज फूफा हैं लेकिन मैं मामा जी से कहना चाहता हूं कि आप भी मामा बन जाइए...इंदिरा जी जैसी इच्छाशक्ति दिखाइए. वंदे मातरम पर बीजेपी सियासत कर रही है लेकिन जब रविंद्र नाथ टैगोर जी ने निर्णय लिया के दो ही चांद गए जाएंगे तो अब सियासत क्यों हो रही है.''

कांग्रेस में छिड़ी बहस

ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर कांग्रेस में आपस में ही बहस छिड़ी हुई है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा था कि पिछले 2-3 बार से भारत को इस सम्मेलन से कोई फायदा नहीं हुआ है. वहीं शशि थरूर ने ब्रिक्स के फायदे बताए हैं. उन्होंने कहा, ब्रिक्स (BRICS) के ये 11 देश दुनिया की ज़्यादातर आबादी और ग्लोबल GDP के 41 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं. यह कोई मामूली बात नहीं है. यह एक ऐसी बात है जिसे बाकी दुनिया को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए.

बता दें रूस के राष्ट्रपति पुतिन शुक्रवार को इंडिया आ चुके हैं. वहीं ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेशकियान भी कुछ समय में भारत पहुंचने वाले हैं. 

ये भी पढ़ें: Xप्लेन: वैश्विक तनाव के बीच दिल्ली में जुटेंगे दुनिया के दिग्गज; ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से क्या हैं बड़ी उम्मीदें

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 11 Sep 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
Pramod Tiwari BRICS Xi Jinping DELHI BRICS Summit 2026 BRICS Summit
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