BRICS समिट में अजमेर शरीफ दरगाह के हाजी सलमान चिश्ती, कहा- 'नफरत...'

राजधानी दिल्ली में शनिवार (12 सितंबर) से 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो रही है. BRICS समिट के मंच पर एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिखेंगे. इसी के मद्देनजर देशभर से कई धार्मिक नेताओं को भी बुलाया गया है. ब्रिक्स समिट में शिरकत करने आए अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दी नशीन हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने आपसी भाईचारे को लेकर कई बातें कहीं.

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए सलमान चिश्ती ने कहा कि आज BRICS समिट के तहत पूरे भारत से आध्यात्मिक नेता यहां आए हैं. इस दौरान आपसी सौहार्द बनाए रखने को लेकर चिश्ती ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सदियों से यही संदेश रहा है कि सभी से प्यार करें और किसी से नफरत न करें.

पूरी दुनिया एक परिवार है- सलमान चिश्ती

अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दी नशीन ने कहा कि मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा संदेश है कि भारत की धरती पर पूरी दुनिया के लोग जुटे हैं. BRICS समिट हो रही है, दुनिया भर के नेता यहां हैं और आज संदेश बिल्कुल साफ है. कोई अन्याय नहीं. अन्याय का कोई स्थान नहीं है और भारत ने हमेशा न्याय, करुणा, दया और एकता के मूल्यों को बनाए रखा है. सलमान चिश्ती ने कहा कि पूरी दुनिया एक परिवार है और हम सब मिलकर सबकी सेवा कर रहे हैं.

#WATCH | Delhi: On the BRICS Summit 2026, Haji Syed Salman Chishty, Gaddi Nashin of Ajmer Sharif Dargah, says, "... Today, as part of the BRICS Summit, all the spiritual leaders across India are here, and the message has always been there from Kashmir to Kanniyakumari, for… pic.twitter.com/b2OsRt5XJ1 — ANI (@ANI) September 11, 2026

ईरानी एंबेसी की तरफ से भारत के कई धार्मिक नेताओं को ब्रिक्स समिट में शिरकत के लिए बुलाया गया. इस दौरान अजमेर शरीफ दरगाह के अलावा भी कई अन्य धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों को बुलाया गया. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने भारत के धार्मिक नेताओं और बुद्धिजीवियों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार और प्रधानमंत्री की शानदार मेहमाननवाजी के लिए उनकी तारीफ करना चाहता हूं. हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई है और मुझे उम्मीद है कि ये बातचीत और संबंध संस्कृति, टेक्नोलॉजी, व्यापार, विज्ञान, अर्थव्यवस्था और दूसरे क्षेत्रों में सहयोग और आपसी समझ को बढ़ाने का रास्ता साफ करेंगे.

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