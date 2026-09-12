PM मोदी ने पुतिन के लिए लगाया गाना, लोग बोले- 'परफेक्ट चॉइस'

18वें ब्रिक्स सम्मेलन से पहले पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दिल्ली में हुई द्विपक्षीय बैठक हुई. राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने उनके साथ फोटोज शेयर की हैं. इन फोटोज के साथ उन्होंने एक गाना भी पोस्ट किया है. लोगों को पीएम मोदी का सॉन्ग सिलेक्शन बहुत पसंद आ रहा है. उनके पोस्ट पर गाने को लेकर लोग काफी कमेंट भी कर रहे हैं.

ये गाना किया पोस्ट

पीएम मोदी ने फोटोज शेयर करते हुए Song for Denise पोस्ट किया. इस गाने को पियानो फैन्टास्टिक ने गाया है. इस गाने की एक खासियत है. यह 1985 का Italo-disco track है और बाद में “Wide Putin Walking” जैसे वायरल मीम्स में भी काफी इस्तेमाल हुआ.

लोगों ने किए कमेंट

पीएम मोदी के पोस्ट पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- क्या सॉन्ग सिलेक्शन है. दूसरे ने लिखा-यहां मौजूद लोगों के हिसाब से गानों का एकदम सही चुनाव. एक यूजर ने लिखा-परफेक्ट सॉन्ग.

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राष्ट्रपति पुतिन को गिफ्ट की किताब

प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान मशहूर कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर द्वारा रचित ‘तिरुक्कुरल’ की रूसी भाषा में अनूदित पुस्तक भेंट की. राधाकृष्णन ने कहा, ''यह उपहार हमारी स्थायी सभ्यतागत विरासत का सुंदर उत्सव है.'' उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ''तिरुवल्लुवर की सार्वभौमिक ज्ञान की बातें लगातार भाषाओं, संस्कृतियों और सीमाओं से परे जा रही हैं और भारत के शाश्वत संदेश को दुनिया तक पहुंचा रही.''

ब्रिक्स 20 साल मना रहा है

पीएम ने कहा, 'इस साल हम ब्रिक्स के 20 साल मना रहे हैं. 2006 में जब इस समूह की शुरुआत हुई थी, तो इसमें सिर्फ 4 देश थे. आज ब्रिक्स और उनके पार्टनर को मिलाकर 21 देशों का हमारा परिवार है. आज BRICS के देश दुनिया की 50 प्रतिशत जनसंख्या, 40 प्रतिशत GDP और 25 प्रतिशत से अधिक ट्रेड को प्रदर्शित करते हैं. इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल GDP करीब ढाई गुना हुई है, वहीं BRICS देशों की कंबाइन GDP करीब साढ़े चार गुना हुई है. BRICS देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशन के लिए अहम केंद्र के तौर पर भी बन रहे हैं.

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