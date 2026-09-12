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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाVideo: 'देखो ये हैं PM मोदी...', मलेशियाई PM अनवर इब्राहिम के इतना कहते ही हंस पड़े प्रधानमंत्री

Video: 'देखो ये हैं PM मोदी...', मलेशियाई PM अनवर इब्राहिम के इतना कहते ही हंस पड़े प्रधानमंत्री

मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने पीएम मोदी से शनिवार को मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि वो मलेशिया में बहुत पॉपुलर हैं और लोगों ने पीएम मोदी के लिए संदेश भेजे हैं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 12 Sep 2026 01:07 PM (IST)
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18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम भी भारत आए हैं. उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक की. पीएम अनवर इब्राहिम द्विपक्षीय बातचीत की शुरुआत बहुत ही अनोखे ढंग से की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया में बहुत पॉपुलर हैं.

पीएम मोदी की तारीफ में पढ़े कसीदे
पीएम मोदी से हाथ मिलाने के बाद पीएम अनवर उनकी तारीफ करने लगे. उन्होंने कहा कि 'PM मोदी इतने लोकप्रिय हैं कि मुझे उनके लिए कई संदेश मिले हैं.’ पीएम अनवर इब्राहिम का ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

इस बैठक के दौरान, दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर वगैरह के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की. विदेश मंत्रालय (एमईए) ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी.

बयान के अनुसार, पीएम मोदी ने भारत में प्रधानमंत्री इब्राहिम का गर्मजोशी से स्वागत किया और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में साझेदार देश के तौर पर मलेशिया की भागीदारी को प्रशंसनीय बताया. दोनों ने फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया यात्रा के नतीजों पर बात की और व्यापार व निवेश, रक्षा व सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, फिनटेक, शिक्षा, पर्यटन और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की. प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कोटा किनाबालु, सबाह में भारत का वाणिज्य दूतावास खोलने के लिए मलेशिया की सहमति जताई.

समर्थन की सराहना की
प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान-भारत संबंधों को मजबूत करने में मलेशिया के लगातार समर्थन की सराहना की. नेताओं ने आपसी हित के अहम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया. उन्होंने भारत-मलेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी निरंतर प्रतिबद्धता जताई.

मलेशियाई प्रधानमंत्री 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे. हवाई अड्डे पर विदेश राज्य मंत्री (एमओएस) कीर्ति वर्धन सिंह ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.

ये भी पढ़ें: LAC समझौता और 5 साल बाद शिखर वार्ता... कैसे पटरी पर लौट रहे भारत-चीन रिश्ते

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 12 Sep 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
BRICS PM Modi DELHI PM Anwar Ibrahim BRICS Summit 2026 BRICS Summit
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