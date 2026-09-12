Video: 'देखो ये हैं PM मोदी...', मलेशियाई PM अनवर इब्राहिम के इतना कहते ही हंस पड़े प्रधानमंत्री

18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम भी भारत आए हैं. उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक की. पीएम अनवर इब्राहिम द्विपक्षीय बातचीत की शुरुआत बहुत ही अनोखे ढंग से की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया में बहुत पॉपुलर हैं.

पीएम मोदी की तारीफ में पढ़े कसीदे

पीएम मोदी से हाथ मिलाने के बाद पीएम अनवर उनकी तारीफ करने लगे. उन्होंने कहा कि 'PM मोदी इतने लोकप्रिय हैं कि मुझे उनके लिए कई संदेश मिले हैं.’ पीएम अनवर इब्राहिम का ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने पीएम मोदी से अपनी द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत अलग अंदाज़ में की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इतने अधिक लोकप्रिय हैं कि कई लोगों ने उन्हें यह संदेश पहुँचाने को कहा। pic.twitter.com/fz1m5Y7KIT — Akhilesh Sharma (@akhileshsharma1) September 12, 2026

इस बैठक के दौरान, दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर वगैरह के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की. विदेश मंत्रालय (एमईए) ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी.

बयान के अनुसार, पीएम मोदी ने भारत में प्रधानमंत्री इब्राहिम का गर्मजोशी से स्वागत किया और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में साझेदार देश के तौर पर मलेशिया की भागीदारी को प्रशंसनीय बताया. दोनों ने फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया यात्रा के नतीजों पर बात की और व्यापार व निवेश, रक्षा व सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, फिनटेक, शिक्षा, पर्यटन और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की. प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कोटा किनाबालु, सबाह में भारत का वाणिज्य दूतावास खोलने के लिए मलेशिया की सहमति जताई.

समर्थन की सराहना की

प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान-भारत संबंधों को मजबूत करने में मलेशिया के लगातार समर्थन की सराहना की. नेताओं ने आपसी हित के अहम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया. उन्होंने भारत-मलेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी निरंतर प्रतिबद्धता जताई.

मलेशियाई प्रधानमंत्री 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे. हवाई अड्डे पर विदेश राज्य मंत्री (एमओएस) कीर्ति वर्धन सिंह ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.

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