BRICS के बीच राहुल-प्रियंका से मिले मलेशिया के PM, ब्रेकफास्ट पर क्या हुई बात

मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से ब्रेकफास्ट मीटिंग की. ब्रेकफास्ट मीटिंग की फोटोज सामने आईं हैं. जिसकी फोटोज सामने आईं हैं. इन तस्वीरों में सब बात करते नजर आ रहे हैं.

यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब अनवर 18वें ब्रिक्स समिट के लिए नई दिल्ली में हैं, जिसकी मेजबानी भारत 12 और 13 सितंबर को कर रहा है. मलेशिया, ब्रिक्स के विस्तार के बाद बने ग्रुप के पार्टनर देशों में शामिल है.

Prime Minister of Malaysia Anwar Ibrahim met Lok Sabha Leader of the Opposition Rahul Gandhi and Congress MP Priyanka Gandhi Vadra for a breakfast meeting.



(Source: AICC) pic.twitter.com/tW5MCZfTKv — ANI (@ANI) September 13, 2026

वो मेरे फैमिली फ्रेंड हैं

बता दें मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम पीएम मोदी के निमंत्रण पर साल 2024 में भारत दौरे पर आए थे. इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी. एक न्यूज चैनल से बातचीत में मलेशियाई पीएम ने कहा था ये एक अच्छी मुलाकात थी. वो पारिवारिक मित्र हैं. मैंने उनसे कहा कि हमे सभी पक्षों से बातचीत करने की जरूरत है.

पीएम मोदी से की द्विपक्षीय बैठक

पीएम अनवर इब्राहिम ने पीएम मोदी से हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक की. इस बैठक के दौरान, दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर वगैरह के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की. विदेश मंत्रालय (एमईए) ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी.

पीएम मोदी ने भारत में प्रधानमंत्री इब्राहिम का गर्मजोशी से स्वागत किया और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में साझेदार देश के तौर पर मलेशिया की भागीदारी को प्रशंसनीय बताया. दोनों ने फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया यात्रा के नतीजों पर बात की और व्यापार व निवेश, रक्षा व सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, फिनटेक, शिक्षा, पर्यटन और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की. प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कोटा किनाबालु, सबाह में भारत का वाणिज्य दूतावास खोलने के लिए मलेशिया की सहमति जताई.

मलेशियाई प्रधानमंत्री 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे थे. अपनी यात्रा के दौरान मलेशियाई पीएम भारत के ग्रैंड मुफ्ती से मिलने के लिए केरल जाएंगे.

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