'शैतान और...', भारत से पेजेशकियान की US को चेतावनी, अराघची ने की इंडिया की तारीफ

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भारत के धार्मिक नेताओं, बुद्धिजीवियों और कारोबारियों को संबोधित किया. उन्होंने कहा, "सबसे पहले, मैं भारत सरकार और प्रधानमंत्री की शानदार मेहमाननवाज़ी के लिए उनकी तारीफ करना चाहता हूं. हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई है और मुझे उम्मीद है कि ये बातचीत और संबंध संस्कृति, टेक्नोलॉजी, व्यापार, विज्ञान, अर्थव्यवस्था और दूसरे क्षेत्रों में सहयोग और आपसी समझ को बढ़ाने का रास्ता साफ करेंगे. हम मिलकर इन्हें फिर से मजबूत कर सकते हैं..."

दादागिरी के आगे हार नहीं मानेंगे

उन्होंने कहा, ''हम ज़ुल्म के आगे घुटने नहीं टेकेंगे. हम ऐसे समाज के निर्माण के लिए अनुभवों का आदान-प्रदान करेंगे जिसमें सभी इंसान आजादी से और बिना किसी ज़ुल्म या शोषण के रह सकें. ईरान में हम यही कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका यही नहीं चाहता, क्योंकि हम आजाद रहना चाहते हैं. वे पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने लोगों को सेवाएं न दे पाएं. हमारी क्रांति की जीत के बाद से ही उन्होंने हमारे समाज में बंटवारा, प्रतिबंध और मतभेद पैदा करने की कोशिश की है. वे हमारे समाज में फूट के बीज बोना चाहते हैं ताकि उनके अपने इरादे पूरे हो सकें. हमारा मानना ​​है कि सभी लोग बराबर हैं और भाई-भाई हैं. सबके अधिकार बराबर हैं. वे न्याय के साथ शांति से मिल-जुलकर रह सकते हैं. हम यही चाहते हैं, जबकि वे ऐसा नहीं चाहते. हम इसके आगे झुकेंगे नहीं और चूंकि हम सच और न्याय की राह पर हैं, इसलिए हम दादागिरी और अहंकार के आगे हार नहीं मानेंगे.''

168 स्कूली बच्चों की जान ली

आज ईरान इजराइल और अमेरिका, दोनों का एक साथ सफलतापूर्वक सामना करने में कामयाब रहा है. वे हमें डराना-धमकाना चाहते हैं, और हम डरना या दबना नहीं चाहते. हम उनके सामने कभी नहीं झुकते. अगर वे हमें धक्का देते हैं, तो हम भी पलटकर जवाब देते हैं. वे दावा करते हैं कि वे मानवाधिकारों के समर्थक हैं. असल में, वे शैतान और असली आतंकवादी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके एक ही बार में 168 स्कूली बच्चों की जान ले ली. आप हमें आतंकवादी कहते हैं? और आपका क्या, जो इंसानों को मारते हैं, वैज्ञानिकों पर बम गिराते हैं, और स्कूलों और अस्पतालों पर हमले करते हैं? अगर आपमें हिम्मत है, तो सिर्फ सैनिकों और सेना के लोगों से लड़िए. आप बुनियादी ढांचे और लोगों की आजीविका को क्यों निशाना बनाते हैं?... ईरान के लोग हार नहीं मानेंगे. हम मानवीय मूल्यों में विश्वास करते हैं, और हमारा मानना ​​है कि जो भी जीवित हैं—पूरी मानवता—उन्हें समान अधिकार प्राप्त हैं.

भारत उभरता हुआ देश

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ब्रिक्स में शामिल होने के लिए इंडिया आए हैं. उन्होंने कहा, "हम भारत को एक उभरते हुए बड़े देश के तौर पर देखते हैं, जो अभी ब्रिक्स (BRICS) की अध्यक्षता कर रहा है. ब्रिक्स अभी एक बहुत अहम संस्था है और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. मुझे यकीन है कि भारत ब्रिक्स समूह और इसके सदस्य देशों का बेहतरीन तरीके से नेतृत्व कर सकता है."

उन्होंने आगे कहा, "ब्रिक्स के भीतर अलग-अलग राय हैं, लेकिन समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि राष्ट्रीय मुद्राओं को मजबूत किया जाना चाहिए और सदस्य देशों के बीच व्यापार राष्ट्रीय मुद्राओं के जरिए होना चाहिए. हालांकि, एक ही मुद्रा अपनाने का मामला अभी भी विचाराधीन है.

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