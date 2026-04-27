सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लंबे समय तक सहमति से साथ रहने के बाद बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर देना सही नहीं है. लिव-इन संबंधों और शादी के झूठे वादे से जुड़े मामलों को लेकर कोर्ट की यह टिप्पणी अहम मानी जा रही है. कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के संबंध से अगर किसी संतान का जन्म होता है तो उसे अपने पिता से 'भरण-पोषण' का खर्च पाने का अधिकार है.

क्या था मामला?

एक महिला ने एक तहसीलदार पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया था. याचिकाकर्ता का कहना था कि वह 18 साल की उम्र में आरोपी से मिली. तब वह विधवा थी. शादी का भरोसा मिलने पर वह लगभग 15 साल तक उस व्यक्ति के साथ रही. दोनों का एक बच्चा भी है. आरोपी पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसने यह बात छुपाई. उसने इसके अलावा भी दूसरी महिलाओं से संबंध बनाए.

"इसमें अपराध कहां है?"

बेंच की अध्यक्षता कर रही जस्टिस नागरत्ना ने मामले पर हैरानी जताते हुए पूछा कि इसमें अपराध कहां है? उन्होंने कहा कि इस तरह तो हर लिव-इन रिलेशन टूटने पर महिला शिकायत दर्ज करवा सकती है. 15 साल तक सहमति से साथ रहने के बाद अंत में यह 'रेप' कैसे हो गया?

"हमें आपसे सहानुभूति है"

बेंच ने कहा कि 'शादी का झूठा वादा' बलात्कार का मुकदमा दर्ज करने का एक आधार होता है, लेकिन इतने लंबे समय में इसे एक मजबूत दलील नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने कहा, "हम याचिकाकर्ता के साथ इस बात की सहानुभूति रख सकते हैं कि उसे बेवकूफ बनाया गया. लेकिन रिश्ते से बाहर निकल जाने के चलते किसी को अपराधी नहीं कहा जा सकता."

"बच्चे के लिए मांगें अधिकार"

कोर्ट ने यह कहा कि आपसी संबंध के टूटने पर बदला लेने के लिए आपराधिक कानून का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. हालांकि, जजों ने यह साफ किया कि कानून किसी बच्चे को 'अवैध' नहीं मानता. इसलिए, महिला को अपने बच्चे के भरण-पोषण का खर्च मांगने का अधिकार है. इसके बाद, कोर्ट ने मामले के आपसी रजामंदी से समाधान के लिए दोनों पक्षों को मध्यस्थता केंद्र भेज दिया.

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