हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकौन है वो ब्राजीलियन मॉडल जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र? वोटर लिस्ट में छप गई फोटो

कौन है वो ब्राजीलियन मॉडल जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र? वोटर लिस्ट में छप गई फोटो

राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव में 25 लाख से अधिक फर्जी वोटर और वोटिंग गड़बड़ी का दावा किया. साथ ही BJP नेताओं पर भी आरोप लगाए. उन्होंने Gen Z को इस पर ध्यान देने की अपील की.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 05 Nov 2025 02:42 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया और वोटिंग लिस्ट में कथित गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने बुधवार (5 नवंबर) को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में लगभग 25 लाख से अधिक फर्जी वोटर शामिल हैं, जो चुनाव की निष्पक्षता पर सीधे सवाल उठाते हैं.

राहुल गांधी ने बताया कि इस गड़बड़ी का एक उदाहरण ब्राजील की एक मॉडल है, जिसने कथित रूप से हरियाणा में 22 अलग-अलग बार मतदान किया. उन्होंने सवाल उठाया कि इस मॉडल का नाम वोटर लिस्ट में कैसे आया और एक ही महिला का नाम कई अलग-अलग बूथों और स्थानों पर दर्ज क्यों किया गया. इस ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर सोशल मीडिया पर मैथ्यूज फेरारो ने साझा की थी, जिससे इस मामले की गंभीरता और स्पष्ट होती है.

Matheus Ferroro ने क्लिक की थी मॉडल की फोटो

राहुल गांधी ने जो नाम बताया है इस महिला का नाम Matheus Ferroro नहीं है. Matheus Ferroro उस फोटोग्राफर का नाम है, जिसने यह फोटो क्लिक की थी. यह फोटो Unsplash और Pexels जैसी वेबसाइटों पर फोटोग्राफर की प्रोफाइल में उपलब्ध है.

राहुल गांधी ने लगाए ये गंभीर आरोप

राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में कुल 2 करोड़ वोटर हैं और इनमें से लगभग 12.5 प्रतिशत फर्जी वोटर पाए गए. उन्होंने बताया कि फर्जी फोटो और नामों का इस्तेमाल करके वोटिंग प्रक्रिया में छेड़छाड़ की गई, और यही कारण है कि कांग्रेस की संभावित भारी जीत को हार में बदलने की साजिश की गई.

इसके अलावा, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कई नेता उत्तर प्रदेश में मतदान करने के बाद हरियाणा में भी वोट कर रहे हैं. उन्होंने विशेष रूप से उदाहरण देते हुए कहा कि दालचंद यूपी के मंत्री के साथ बैठते हैं, सरपंच हैं और उनका बेटा यशवीर हरियाणा में भी वोट कर रहा है. इसके साथ ही उन्होंने यह बताया कि कुछ फर्जी वोटर के पिता के नाम बदल दिए गए. राहुल ने कहा कि उनके पास इस पूरे मामले के पक्के सबूत हैं.

चुनाव आयोग ने क्या कहा?

हालांकि, चुनाव आयोग के सूत्रों ने इस आरोप पर प्रतिक्रिया दी है और बताया कि राहुल गांधी ने पहले हरियाणा की वोटर लिस्ट पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी और अब तक इस लिस्ट के खिलाफ कोई आधिकारिक शिकायत नहीं आई है.

राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशेष रूप से देश के युवाओं और Gen Z मतदाताओं से अपील की कि वे इस मुद्दे पर ध्यान दें, क्योंकि यह सीधे उनके भविष्य और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा है. उन्होंने चेतावनी दी कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाना जरूरी है और यह आरोप संपूर्ण प्रमाणों के साथ पेश किया गया है.

'हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजील की मॉडल, 22 बार किया मतदान', राहुल गांधी का 'वोट चोरी' पर बड़ा दावा

Published at : 05 Nov 2025 02:42 PM (IST)
