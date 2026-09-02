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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाडांस करते-करते लड़के की मौत, गिरा तो फिर नहीं उठा, देखकर सब सन्न रह गए

डांस करते-करते लड़के की मौत, गिरा तो फिर नहीं उठा, देखकर सब सन्न रह गए

युवक डीजे पर जोश के साथ डांस कर रहा था, तभी अचानक गिर पड़ा, जिससे वहां मौजूद लोग हैरान रह गए. उसे तुरंत कोस्गी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 02 Sep 2026 04:16 PM (IST)
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शादी में डीजे पर डांस कर रहे एक 17 साल के युवक की अचानक मौत हो गई. तेलंगाना के नारायणपेट जिले से यह हैरान करने वाला मामला सामने आया है. मृतक की पहचान रवितेजा के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह जोश के साथ डांस कर रहा था, तभी अचानक गिर पड़ा, जिससे वहां मौजूद लोग हैरान रह गए. उसे तुरंत कोस्गी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

परिवार के सदस्यों और चश्मदीदों के अनुसार, रवितेजा कुछ समय से डांस कर रहा था और गिरने से पहले उसमें परेशानी का कोई संकेत नहीं दिखा. घटना के अचानक होने से शादी में आए मेहमानों में अफरातफरी मच गई और वे तुरंत उसे अस्पताल ले गए. हालांकि, डॉक्टरों ने पुष्टि की कि उसकी मौत हो चुकी थी और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

हार्ट अटैक हो सकती है मौत की वजह

शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि तेज DJ संगीत के कारण अचानक कार्डियक अरेस्ट (दिल का दौरा) पड़ सकता है, हालांकि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा. अस्पताल के एक डॉक्टर ने कहा कि तेज संगीत और बहुत ज़्यादा शारीरिक मेहनत के कारण लड़के को दिल से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, हो सकता है कि उसे दिल की कोई ऐसी बीमारी रही हो जिसका पता पहले नहीं चला था.

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पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच शुरू

इस घटना से पोटिरेड्डीपल्ली गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. लड़के का परिवार और पड़ोसी एक युवा की अचानक मौत से दुखी हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौत के कारणों की जांच कर रही है. इस घटना ने सार्वजनिक कार्यक्रमों में तेज आवाज वाले संगीत के इस्तेमाल और इससे सेहत को होने वाले संभावित खतरों, खासकर युवाओं के लिए, पर भी चिंता बढ़ा दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के कारण के बारे में अंतिम निष्कर्ष निकलने की उम्मीद है.

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Published at : 02 Sep 2026 04:16 PM (IST)
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