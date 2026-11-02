ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियागोवा अग्निकांड: बॉम्बे HC का बड़ा निर्देश, ‘सभी पीड़ित परिवारों को दें 20-20 लाख रुपये’

गोवा अग्निकांड: बॉम्बे HC का बड़ा निर्देश, ‘सभी पीड़ित परिवारों को दें 20-20 लाख रुपये’

अधिवक्ता प्राची सावंत ने कहा कि अदालत ने लूथरा ब्रदर्स को मुआवजे की राशि किस्तों में जमा करने को कहा है. उन्हें 15 नवंबर तक 5 लाख, दिसंबर में 5 लाख रुपये और फरवरी तक बाकी रकम जमा करने को कहा है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 02 Nov 2026 06:30 PM (IST)
Preferred Sources

बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को पिछले साल उनके कल्ब में लगी आग में मारे गए 25 लोगों के प्रत्येक परिवारों को मुआवजे के रूप में 20-20 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, गोवा बेंच में जस्टिस वाल्मिकी मेनेमेज और जस्टिस अमित जामसांडेकर की पीठ ने सोमवार (2 नवंबर, 2026) को यह निर्देश जारी किया.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
चक्रवाती तूफान 'मुरासु': 2-3 नवंबर की दरमियानी रात आंध्र के तट से टकराने की संभावना
चक्रवाती तूफान 'मुरासु': 2-3 नवंबर की दरमियानी रात आंध्र के तट से टकराने की संभावना
इंडिया
JNU के प्रोफेसर अंगोचमा ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका, हाई कोर्ट ने रोका निलंबन
JNU के प्रोफेसर अंगोचमा ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका, हाई कोर्ट ने रोका निलंबन
इंडिया
Cyclonic Storm Murasu Live: भीषण चक्रवाती तूफान में बदला मुरासु, कई राज्यों में अलर्ट
LIVE: भीषण चक्रवाती तूफान में बदला मुरासु, कई राज्यों में अलर्ट - ताजा अपडेट
इंडिया
अमित शाह का राहुल को चैलेंज, 'मॉक पार्लियामेंट में ही PM बन सकते, विशेष सत्र बुलाने को तैयार'
अमित शाह का राहुल को चैलेंज, 'मॉक पार्लियामेंट में ही PM बन सकते, विशेष सत्र बुलाने को तैयार'

कोर्ट के निर्देश पर क्या बोलीं पीड़ित परिवारों की अधिवक्ता

अदालत में सुनवाई के बाद पीड़ित परिवारों की तरफ से पैरवी कर रहीं अधिवक्ता प्राची सावंत ने न्यूज एजेंसी PTI से बातचीत में कहा, ‘कोर्ट ने हर एक पीड़ित के परिवार के लिए 20 लाख रुपये के अंतरिम मुआवजा राशि तय की है. इससे परिवारों की तरफ से किए जाने वाले किसी अन्य दावे पर कोई असर नहीं पड़ेगा.’ 

उन्होंने कहा कि लूथरा ब्रदर्स को मुआवजे की कुल राशि किस्तों में जमा करने के लिए कहा गया है. उन्हें 15 नवंबर तक 5 लाख रुपये, दिसंबर महीने में और 5 लाख रुपये जमा करने को कहा गया. इसके बाद उन्हें बाकी राशि अगले साल फरवरी महीने तक जमा करनी होगी. उन्होंने कहा कि यह मुआवजा सभी 25 मृतकों के परिवारों को मिलेगा, जिनमें पांच पर्यटकों के परिवार भी शामिल हैं.

उन्होंने आगे कहा, ‘यह अंतरिम भुगतान परिवारों के अतिरिक्त मुआवजे या अन्य दावों के अधिकार को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा और इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी.’

दोनों भाइयों पर चल रही आपराधिक कार्यवाही

आग लगने के बाद लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड चले गए थे और बाद में उन्हें भारत वापस लाया गया. इस घटना के संबंध में उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही चल रही है. हाई कोर्ट पीड़ित परिवारों को राहत और मुआवजे से जुड़े मामलों समेत पूरे प्रकरण की निगरानी जारी रखे हुए है. अदालत के हालिया आदेश में अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है.

नॉर्थ गोवा के बिरच बाय रोमियो लेन नाइटक्लब में 6 दिसंबर की रात आग लग गई थी, जिसमें 20 कर्मचारियों और 5 पर्यटकों समेत कुल 25 लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना में करीब 50 लोग घायल हुए थे. 

यह भी पढ़ेंः ‘राहुल गांधी विदेशी टूलकिट का मोहरा’, कांग्रेस को चेतावनी देते हुए नितिन नबीन का हमला

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
Read More
Published at : 02 Nov 2026 06:30 PM (IST)
Tags :
Bombay High Court Goa Police GOA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चक्रवाती तूफान 'मुरासु': 2-3 नवंबर की दरमियानी रात आंध्र के तट से टकराने की संभावना
चक्रवाती तूफान 'मुरासु': 2-3 नवंबर की दरमियानी रात आंध्र के तट से टकराने की संभावना
इंडिया
JNU के प्रोफेसर अंगोचमा ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका, हाई कोर्ट ने रोका निलंबन
JNU के प्रोफेसर अंगोचमा ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका, हाई कोर्ट ने रोका निलंबन
इंडिया
Cyclonic Storm Murasu Live: भीषण चक्रवाती तूफान में बदला मुरासु, कई राज्यों में अलर्ट
LIVE: भीषण चक्रवाती तूफान में बदला मुरासु, कई राज्यों में अलर्ट - ताजा अपडेट
इंडिया
अमित शाह का राहुल को चैलेंज, 'मॉक पार्लियामेंट में ही PM बन सकते, विशेष सत्र बुलाने को तैयार'
अमित शाह का राहुल को चैलेंज, 'मॉक पार्लियामेंट में ही PM बन सकते, विशेष सत्र बुलाने को तैयार'
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: 🫨Saumya ने खोला बड़ा सच! ताने सुनते ही सबके सामने ला दी Jeet की कुर्बानी! #sbs
Bollywood News: शाहरुख खान ने 61वें जन्मदिन पर फैंस को दिया फिल्म 'किंग' के पहले गाने का सरप्राइज तोहफा (02.11.26)
Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश में भारी बवाल, लेबर लीडर ने भारत को लेकर लगाई ये गुहार, बोले- हो जाएंगे कंगाल
बांग्लादेश में भारी बवाल, लेबर लीडर ने भारत को लेकर लगाई ये गुहार, बोले- हो जाएंगे कंगाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में पटेल समाज का भी मुख्यमंत्री हो', चुनाव से पहले योगी सरकार के मंत्री की मांग
'यूपी में पटेल समाज का भी मुख्यमंत्री हो', चुनाव से पहले योगी सरकार के मंत्री की मांग
क्रिकेट
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
इंडिया
'सरकार विरोधी, मुस्लिम...', दीया मिर्जा के पटाखे नहीं जलाने वाली अपील पर सियासी बवाल
'सरकार विरोधी, मुस्लिम...', दीया मिर्जा के पटाखे नहीं जलाने वाली अपील पर सियासी बवाल
बॉलीवुड
'रवि दुबे को ऑस्कर मिलेगा...', 'रामायणम्' के लक्ष्मण का पोस्टर रिलीज, फैंस हुए क्रेजी
'रवि दुबे को ऑस्कर मिलेगा...', 'रामायणम्' के लक्ष्मण का पोस्टर रिलीज, फैंस हुए क्रेजी
इंडिया
Explained: दिल्ली में प्रदूषण का जानलेवा अटैक शुरू, जानिए क्या है AQI, PM2.5 और PM10 का पूरा गणित
Explained: दिल्ली में प्रदूषण का जानलेवा अटैक शुरू, जानिए क्या है AQI, PM2.5 और PM10 का पूरा गणित
बिहार
तेज प्रताप को अप्रिय घटना का डर, पूछा- क्या सरकार अनहोनी का इंतजार कर रही?
तेज प्रताप को अप्रिय घटना का डर, पूछा- क्या सरकार अनहोनी का इंतजार कर रही?
हेल्थ
Chronic Inflammation: शरीर में लंबे समय तक सूजन रहना खतरनाक, बढ़ता है इन बीमारियों का खतरा
शरीर में लंबे समय तक सूजन रहना खतरनाक, बढ़ता है इन बीमारियों का खतरा
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget