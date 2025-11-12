मुंबई से वाराणसी आ रही एअर इंडिया एक्सप्रेस विमान को बीच उड़ान के दौरान बम की धमकी दी गई, जिससे हड़कंप मच गया. इस घटना के बाद लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया.

विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई

विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और उसे तुरंत आइसोलेशन बे में ले जाया गया है. सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया गया और बम निरोधक दस्ते ने विमान की पूरी जांच की. फिलहाल अधिकारियों ने धमकी के सोर्स की जांच शुरू कर दी है.

सभी यात्री सुरक्षित

एअर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने बताया, "वाराणसी जाने वाली हमारी एक उड़ान को सुरक्षा संबंधी धमकी मिली. प्रोटोकॉल के अनुसार, सरकार की ओर से नियुक्त बम स्क्वॉड को तुरंत सूचित किया गया और सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय तुरंत शुरू किए गए. विमान की सुरक्षित तरीके से लैंडिंग कराई गई और सभी यात्री सुरक्षित हैं. सभी अनिवार्य सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद विमान को परिचालन के लिए छोड़ दिया जाएगा."

इंडिगो एयरलाइंस को मिला बम की धमकी वाला ईमेल

इंडिगो एयरलाइंस को भी बुधवार (12 नवंबर 2025) को बम की धमकी वाला ईमेल मिला, जिसके बाद कई एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दिए गए थे. मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली और हैदराबाद जैसे पांच बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोपहर 3:30 बजे मिले ईमेल में बम होने की आशंका जताई गई थी. एहतियात के तौर पर इन हवाई अड्डों पर जरूरी सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए थे. हालांकि जांच के बाद इसे अफवाह माना गया.

दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट की घटना के बाद पूरे देश के हवाई अड्डों पर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं. लाल किले के पास हुए धमाके के बाद हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और मेट्रो नेटवर्क सहित प्रमुख परिवहन केंद्रों पर सुरक्षा पहले ही बढ़ा दी गई थी.

ये भी पढ़ें : Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!