हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBMC Election Results 2026: महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों में कितने मुस्लिम उम्मीदवार जीते, ये रही पूरी लिस्ट

BMC Election Results 2026: महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों में कितने मुस्लिम उम्मीदवार जीते, ये रही पूरी लिस्ट

महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों की गिनती में मुस्लिम उम्मीदवारों ने कई वार्डों में जीत दर्ज की है. AIMIM, कांग्रेस और UBT के प्रत्याशियों ने मजबूत प्रदर्शन किया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 16 Jan 2026 01:39 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनावों की मतगणना जारी है. रुझानों और घोषित नतीजों से यह स्पष्ट हो गया है कि इस चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों ने अलग-अलग राजनीतिक दलों से मजबूत प्रदर्शन किया है. कई ऐसे वार्ड हैं, जहां मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा था, वहां मुस्लिम प्रत्याशियों ने जीत हासिल कर अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई है.

मानखुर्द–गोवंडी बेल्ट में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM का प्रदर्शन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. इस क्षेत्र के कई वार्डों में AIMIM उम्मीदवारों ने सीधे मुकाबले में जीत दर्ज की है. मानखुर्द मंडला गांव से वार्ड संख्या 134 में महजबीन अतीक अहमद विजयी रहीं, जबकि वार्ड संख्या 135 में इरशाद खान ने जीत हासिल की. इसके अलावा वार्ड संख्या 145 से खैरुनिसा हुसैन की जीत ने पार्टी की स्थिति को और मजबूत कर दिया है.

कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार

कांग्रेस पार्टी से जुड़े मुस्लिम उम्मीदवारों ने भी इस नगर निकाय चुनाव में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है. कुर्ला पश्चिम क्षेत्र से अशर्फ आज़मी ने जीत दर्ज कर कांग्रेस की मौजूदगी को मजबूत किया. वहीं वार्ड संख्या 33 में कांग्रेस विधायक असलम शेख की बहन क़मर जहां मोइन सिद्दकी ने जीत हासिल की. इन नतीजों को शहरी इलाकों में कांग्रेस के अल्पसंख्यक समर्थन के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.

उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के विजेता

शिवसेना के उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट और अन्य दलों से भी मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत सामने आई है. वार्ड संख्या 124 से शकीना शेख ने जीत दर्ज की, जबकि वार्ड संख्या 201 में इरम सिद्दीकी को मतदाताओं का भरोसा मिला. इन नतीजों से यह संकेत मिलता है कि मतदाताओं ने पार्टी से ज्यादा उम्मीदवार की स्थानीय पकड़ और जमीनी कामकाज को प्राथमिकता दी.

महाराष्ट्र नगर निकायों चुनाव कब हुआ था?

महाराष्ट्र नगर निकायों के 893 वार्डों की 2,869 सीटों के लिए गुरुवार (15 जनवरी 2026) को मतदान हुआ, जिनमें मुंबई की 227 सीटें शामिल हैं. इन 29 नगर निकायों में कुल 15,931 उम्मीदवार मैदान में हैं, जहां 3.48 करोड़ पात्र मतदाता हैं. मतदान समाप्त होने के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने बताया कि 29 नगर निकायों में लगभग 50 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि बृहन्मुंबई महानगपालिका चुनावों में 52.94 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो 2017 में हुए पिछले चुनावों में 55.53 प्रतिशत मतदान से कम है. 

Published at : 16 Jan 2026 01:38 PM (IST)
Tags :
Muslim BMC Election BMC Election 2026 BMC Election Results 2026
और पढ़ें
