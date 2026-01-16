BMC Result VIP Seats Winners Live: ओवैसी की पार्टी के कितने उम्मीदवार अबतक जीते, पढ़ें फुल VIP विनर लिस्ट
BMC Election Result 2026 VIP Winners List Live: बीएमसी चुनाव में पहला नतीजा आ गया है. धारावी से कांग्रेस की आशा काले जीत गई हैं. यहां पढ़िए VIP कैंडिडेट्स की फुल विनर लिस्ट...
BMC Election Result 2026 VIP Winners List Live Updates: महाराष्ट्र नगर निकाय के लिए चुनाव खत्म होने के बाद आज सबकी नजरें रिजल्ट हैं. इस नगर निगम चुनाव को ‘मिनी विधानसभा चुनाव’ कहा जा रहा है. सबके मन में यही चल रहा है कि देश के सबसे धनी नगर निगम की सत्ता की चाबी किसके पास होगी. शिवसेना-यूबीटी पिछले 25 साल से बीएमसी में कायम है. बीएमसी ठाकरे परिवार का गढ़ रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इसे इस बार बरकरार रख पाते हैं कि नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा.
वार्ड 53 से उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना के उम्मीदवार जितेंद्र वलवी जीते
मुंबई-गोरेगांव इलाके के प्रभाग क्रमांक- 53 में उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना के उम्मीदवार जितेंद्र वलवी जीत गए हैं. वहीं वार्ड 52 पर BJP की प्रीती साटम जीती है.
BMC Result VIP Seats Winners Live: कमर जहां मोइन सिद्दकी वार्ड 33 से जीती
कमर जहां मोइन सिद्दकी वार्ड 33 से जीत गई हैं. वो कांग्रेस विधायक असलम शेख की बहन हैं.
