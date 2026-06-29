तेलंगाना के निज़ामाबाद में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसके बाद कांग्रेस की नेता डॉ. शमा मोहम्मद ने अपनी ही सरकार से बड़ी मांग कर दी. दरअसल अरमूर में स्कूल के अंदर घुसकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उर्दू टीचर के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

अरमूर में भारत चंद्र स्कूल में छात्रों को पढ़ाते समय एक उर्दू टीचर के साथ कथित मारपीट के बाद विवाद खड़ा हो गया है. जानकारी के अनुसार, ज़ियारत नगर के रहने वाले टीचर आमेर उर्दू की क्लास ले रहे थे, तभी यह घटना हुई. चूंकि उर्दू तेलंगाना की दूसरी आधिकारिक भाषा है, इसलिए स्कूल ने छात्रों के लिए उर्दू की क्लास शुरू की थी.

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A group of BJP goons barged into the campus of a school in Hyderabad, Telangana and slapped a teacher who was teaching Urdu, right in front of the police.@revanth_anumula, these police officials must be suspended, and these goons must be punished strictly. They now have a… pic.twitter.com/XYON4VzRAp — Dr. Shama Mohamed (@drshamamohd) June 28, 2026

BJP कार्यकर्ताओं का एक समूह स्कूल परिसर में घुस आया, टीचर के साथ बदसलूकी की और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में क्लास के दौरान उन्हें थप्पड़ मारा. इस घटना से उर्दू टीचरों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. उन्होंने इस कथित मारपीट की निंदा करते हुए कहा कि ड्यूटी के दौरान टीचर पर हमला करना अस्वीकार्य है और इससे शिक्षकों में डर पैदा होता है.लोगों ने पुलिस से निष्पक्ष और गहन जांच करने, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने और सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.

वहीं इस घटना को लेकर कांग्रेस नेता डॉ. शमा मोहम्मद ने अपनी ही सरकार से आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की है. शमा ने वीडियो शेयर कर लिखा, 'तेलंगाना के हैदराबाद में बीजेपी के गुंडों का एक गुट स्कूल कैंपस में घुस गया और पुलिस के सामने ही उर्दू पढ़ाने वाले एक टीचर को थप्पड़ मार दिया.' उन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी से मांग करते हुए कहा कि इन पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए और इन गुंडों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए. अब उन्हें उर्दू भाषा से भी दिक्कत है. शमा मोहम्मद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखा कि आपका सबका साथ-सबका विकास कहां है.

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