भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर देशभर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करेगी. 7 नवंबर को वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं ऐसे में केंद्र सरकार और बीजेपी ने देश में 150 स्थानों पर सामूहिक वंदे मातरम गायन का कार्यक्रम रखा है. पार्टी बंगाल में भी इस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर मनाएगी और 7 नवंबर को ही 1100 जगहों पर सामूहिक गायन का कार्यक्रम रखा है. पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले इस आउटरीच प्रोग्राम को बंगाल की संस्कृति और अस्मिता को बढ़ावा देने के संदेश तौर पर भी देखा जा रहा है.

अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं. BJP ममता सरकार पर लगातार हमलावर है. वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के इस ऐतिहासिक अवसर पर बीजेपी पश्चिम बंगाल में एक बड़े आउटरीच अभियान के रूप में आयोजन करने जा रही है. पार्टी का उद्देश्य वंदे मातरम् के माध्यम से बंगाल की अस्मिता, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम में उसकी भूमिका को सम्मान देना है.

केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का बयान

केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने बताया कि बंगाल में पार्टी की बड़ी तैयारी है. 1100 जगह सामूहिक गायन का कार्यक्रम किया जाएगा. मंडल स्तर तक इसको लेकर कार्यक्रम किए जायेंगे. इस कार्यक्रम के आयोजन के जरिए उन्होंने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने वंदे मातरम् को लेकर बेरुखी बरती है. लगातार बीजेपी नेताओं की तरफ से सवाल उठाने के बाद अब बंगाल सरकार ने एक कमिटी की घोषणा की है. यानी कि वंदे मातरम् के जरिए बीजेपी जगह एक ओर ये दिखाएगी कि वो बंगाल की संस्कृति और अस्मिता का सम्मान करती है तो वहीं ये संदेश भी देने की कोशिश होगी कि पश्चिम बंगाल सरकार इसको लेकर उदासीन रवैया अपनाए हुए है और उसे घेरने की कोशिश की जाएगी.

देश में 150 जगहों पर सामूहिक गायन का आयोजन

बीजेपी महामंत्री तरुण चुग ने बताया कि देशभर में 7 नवंबर से लेकर 26 नवंबर यानी संविधान दिवस तक इसको लेकर कार्यकमों का आयोजन किया जायेगा. 7 नवंबर को देश में 150 जगहों पर सामूहिक गायन का आयोजन किया जायेगा. सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी है कि 7 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में और गृहमंत्री अमित शाह बिहार में वंदे मातरम के सामूहिक गायन के शामिल हो सकते हैं.

