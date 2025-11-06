हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबीजेपी देशभर में मनाएगी राष्ट्रीय सम्मान दिवस, बंगाल में 1100 जगह होगा वंदे मातरम का सामूहिक गायन

बीजेपी देशभर में मनाएगी राष्ट्रीय सम्मान दिवस, बंगाल में 1100 जगह होगा वंदे मातरम का सामूहिक गायन

वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी देशभर में विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगी. 7 नवंबर को 150 जगहों पर सामूहिक गायन होगा, जबकि बंगाल में 1100 स्थानों पर आयोजन की योजना है.

By : पवन कुमार गौड | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 06 Nov 2025 02:24 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर देशभर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करेगी. 7 नवंबर को वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं ऐसे में केंद्र सरकार और बीजेपी ने देश में 150 स्थानों पर सामूहिक वंदे मातरम गायन का कार्यक्रम रखा है. पार्टी बंगाल में भी इस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर मनाएगी और 7 नवंबर को ही 1100 जगहों पर सामूहिक गायन का कार्यक्रम रखा है. पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले इस आउटरीच प्रोग्राम को बंगाल की संस्कृति और अस्मिता को बढ़ावा देने के संदेश तौर पर भी देखा जा रहा है.

अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं. BJP ममता सरकार पर लगातार हमलावर है. वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के इस ऐतिहासिक अवसर पर बीजेपी पश्चिम बंगाल में एक बड़े आउटरीच अभियान के रूप में आयोजन करने जा रही है. पार्टी का उद्देश्य वंदे मातरम् के माध्यम से बंगाल की अस्मिता, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम में उसकी भूमिका को सम्मान देना है.

केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का बयान

केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने बताया कि बंगाल में पार्टी की बड़ी तैयारी है. 1100 जगह सामूहिक गायन का कार्यक्रम किया जाएगा. मंडल स्तर तक इसको लेकर कार्यक्रम किए जायेंगे. इस कार्यक्रम के आयोजन के जरिए उन्होंने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने वंदे मातरम् को लेकर बेरुखी बरती है. लगातार बीजेपी नेताओं की तरफ से सवाल उठाने के बाद अब बंगाल सरकार ने एक कमिटी की घोषणा की है. यानी कि वंदे मातरम् के जरिए बीजेपी जगह एक ओर ये दिखाएगी कि वो बंगाल की संस्कृति और अस्मिता का सम्मान करती है तो वहीं ये संदेश भी देने की कोशिश होगी कि पश्चिम बंगाल सरकार इसको लेकर उदासीन रवैया अपनाए हुए है और उसे घेरने की कोशिश की जाएगी.

देश में 150 जगहों पर सामूहिक गायन का आयोजन

बीजेपी महामंत्री तरुण चुग ने बताया कि देशभर में 7 नवंबर से लेकर 26 नवंबर यानी संविधान दिवस तक इसको लेकर कार्यकमों का आयोजन किया जायेगा. 7 नवंबर को देश में 150 जगहों पर सामूहिक गायन का आयोजन किया जायेगा. सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी है कि 7 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में और गृहमंत्री अमित शाह बिहार में वंदे मातरम के सामूहिक गायन के शामिल हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें: कितने तरह के होते हैं परमाणु बम? डर्टी से लेकर हाइड्रोजन तक... जानें इनमें क्या होता है अंतर

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.  
Read
Published at : 06 Nov 2025 02:22 PM (IST)
Tags :
Vande Mataram BJP Bengal Elections 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
बिहार
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
इंडिया
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
स्पोर्ट्स
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Voting:वोट देते ही Rabri ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी पूरे बिहार में होने लगी चर्चा
Bihar Election 2025 Voting: Misa Bharti के इस बयान ने Nitish Kumar को कर दिया चैलेंज
Bihar Election 2025 Voting : Giriraj के बुर्के वाले बयान पर Chirag ने चौंका दिया । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Voting : Mukesh Sahni का ये सीक्रेट प्लान पलट जाएगा चुनाव । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Voting: वोटिंग करने पहुंचे Lalu परिवार के इन आरोपों ने NDA में मचा दी खलबली
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
बिहार
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
इंडिया
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
स्पोर्ट्स
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
टेलीविजन
टीआरपी में नंबर वन शो कौन? बिग बॉस 19 को मिली ये पॉजिशन, इस नए शो ने मारी बाजी
टीआरपी में नंबर वन शो कौन? बिग बॉस 19 को मिली ये पॉजिशन, इस नए शो ने मारी बाजी
ट्रेंडिंग
पुष्कर मेले में ऊंट की सवारी करने पहुंचा था विदेशी कपल, पीठ पर बैठते ही बिगड़ा बैलेंस और फिर... देखें वीडियो
पुष्कर मेले में ऊंट की सवारी करने पहुंचा था विदेशी कपल, पीठ पर बैठते ही बिगड़ा बैलेंस और फिर... देखें वीडियो
हेल्थ
Anunay Sood Death Reason: अचानक दुनिया क्यों छोड़ गए दुबई के ट्रैवल इंफ्लुएंसर अनुनय सूद? जान लें उनकी मौत का असली कारण
अचानक दुनिया क्यों छोड़ गए दुबई के ट्रैवल इंफ्लुएंसर अनुनय सूद? जान लें उनकी मौत का असली कारण
जनरल नॉलेज
भारत में कहां मिलता है परमाणु बम बनाने का सामान, दुनिया में किसके पास है सबसे बड़ा भंडार
भारत में कहां मिलता है परमाणु बम बनाने का सामान, दुनिया में किसके पास है सबसे बड़ा भंडार
ENT LIVE
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
Embed widget