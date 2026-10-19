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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाएलके आडवाणी को मिली अस्पताल से छुट्टी, डॉक्टरों ने क्या बताया

एलके आडवाणी को मिली अस्पताल से छुट्टी, डॉक्टरों ने क्या बताया

देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री एलके आडवाणी की तबीयत में सुधार के बाद उन्हें दिल्ली के अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. उन्हें छाती में संक्रमण के कारण अपोलो हॉस्पिटल्स में भर्ती कराया गया था.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 19 Oct 2026 01:16 PM (IST)
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देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता एल के आडवाणी की तबीयत में सुधार के बाद उन्हें दिल्ली के अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. दिल्ली स्थित इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स की ओर से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सोमवार (19 अक्टूबर 2026) को एलके आडवाणी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है.

अस्पताल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एलके आडवाणी को छाती में संक्रमण (चेस्ट इन्फेक्शन) के कारण 16 अक्टूबर को अपोलो हॉस्पिटल्स में भर्ती कराया गया था, उन्हें आज अस्पताल से छुट्टी दी जा रही है. इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स की ओर से जारी बयान के मुताबिक एल के आडवाणी (98) का आईसीयू में उपचार किया गया. उनका इलाज न्यूरोलॉजी कंसल्टेंट डॉ. विनीत सूरी की देखरेख में हुआ. आडवाणी को शुक्रवार शाम करीब साढ़े सात बजे जसोला विहार स्थित अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालांकि अब उनकी तबीयत ठीक है.

लाल कृष्ण आडवाणी का सियासी सफर
लाल कृष्ण आडवाणी कई बार बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने 2002 से 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किया. इसके अलावा उन्होंने बीजेपी को प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक ताकत बनाने में अहम भूमिका रही है. कई दशकों तक पार्टी और देश की सेवा करने वाले आडवाणी की तब‍ीयत इससे पहले भी कई बार खराब हो चुकी है. 

पहले भी हो चुके हैं भर्ती
बीजेपी के वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी को इससे पहले इसी साल मई में उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था. कुछ दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी. वे न्यूरोलॉजी विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. विनीत सूरी से परामर्श लेते रहे हैं.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 19 Oct 2026 12:33 PM (IST)
Tags :
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