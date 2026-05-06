बंगाल-असम में BJP की ऐतिहासिक जीत में दिखा अनोखा ट्रेंड, SC-ST रिजर्व सीटों पर जबरदस्त प्रदर्शन

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबंगाल और असम में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत में दिखा अनोखा ट्रेंड, SC-ST रिजर्व सीटों पर पार्टी का शानदार प्रदर्शन

बंगाल और असम में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत में दिखा अनोखा ट्रेंड, SC-ST रिजर्व सीटों पर पार्टी का शानदार प्रदर्शन

BJP Performance on SC-ST Reserve Seat: पश्चिम बंगाल और असम में एससी और एसटी सीटों पर बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है. इन सीटों पर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने जबरदस्त जीत हासिल की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 06 May 2026 07:59 PM (IST)
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4 मई यानी सोमवार को आए असम और पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत का अनोखा ट्रेंड देखने को मिला है. यहां बीजेपी ने एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाती की रिजर्व सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल की है. यह आरक्षित विधानसभाओं को लेकर बीजेपी के लिए अच्छा समीकरण का संकेत है. तमिलनाडु और पुडुचेरी में BJP की सपोर्टिव पार्टी ने भी शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने भी इन्हीं आरक्षित सीटों पर जीत हासिल की है. पश्चिम बंगाल की बात करें तो बीजेपी ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 75 प्रतिशत सीटें जीतीं है. वहीं, अनुसूचित जनजाति की सभी 16 सीटों पर जीत हासिल की है.

असम और बंगाल में बीजेपी ने आरक्षितों सीटों पर मजबूत की स्थिति
असम में BJP और उसके सहयोगी दलों का प्रदर्शन आरक्षित विधानसभाओं में एक मजबूत और एकजुटता को दर्शाता है. असम में अनुसूचित जाति के लिए 9 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं. इसमें बीजेपी ने 5 सीटें जीती हैं. इसके अलावा NDA गठबंधन ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 8 सीटें जीतीं हैं. कांग्रेस को सिर्फ एक सीट ही मिली है. 

राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए 19 आरक्षित सीटें हैं. इनमें BJP ने 13 सीटें जीतीं हैं. NDA ने कुल 19 सीटें जीतीं हैं. इनमें बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट और AGP की तरफ से जीती गईं सीटें शामिल हैं. 

राजनीतिक एक्सपर्ट्स की मानें तो यह नतीजे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वोटर्स का BJP के नेतृत्व वाले NDA की ओर स्पष्ट झुकाव दिखाते हैं. इससे आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र सत्ताधारी गठबंधन के लिए एक चुनावी मजबूत आधार बन गए हैं. 

इस रिजल्ट में परिसीमन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. जिससे यह 16 से बढ़कर 19 सीटें हो गईं. वहीं, अनुसूचित जाति-आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 8 से बढ़कर 9 हो गई. असम और पहाड़ी क्षेत्रों में भी बीजेपी का विस्तार हुआ है. साथ ही बीपीएफ गठबंधन ने भी अनुसूचित जनजाति की सीटों में इजाफा करने में मदद की है. 

पश्चिम बंगाल की बात करें, तो बीजेपी ने यहां ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 207 सीटें जीती है. इसमें आरक्षित सीटों ने निर्णायक भूमिका निभाई है. पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति की 68 सीटें में से 51 सीटें बीजेपी ने जीती हैं. टीएमसी ने 17 सीटें जीती हैं. साथ ही दलितों के समर्थन में एकजुटता नजर आई है.  BJP ने 84 SC/ST सीटों में से 67 सीटें जीतीं. वहीं, टीएमसी 17 सीटों पर सिमट गई. अन्य पार्टियां पूरी तरह से खत्म हो गई. 

बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कमजोर तबकों में स्थिति को मजबूत किया है. मतुआ समुदाय ने बीजेपी को अपना मजबूत समर्थन जारी रखा है. इससे पश्चिम बंगाल के बॉर्डर इलाकों में एससी बाहुल सीटों पर पार्टी का प्रदर्शन बेहतर हुआ है. 

तमिलनाडु में एनडीए सहयोगी पार्टियों का शानदार प्रदर्शन

तमिलनाडु की बात करें तो एनडीए के सहयोगी एआईडीएमके ने तमिलनाडु में 46 एससी आरक्षित सीटों में से 9 और दो एसटी आरक्षित सीटों में से 1 सीट जीती है. पुडुचेरी में एनडीए की सहयोगी पार्टी ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पांच में 2 एससी सीटें जीती हैं. 

यह भी पढ़ें: 'बर्खास्त करो, नहीं दूंगी इस्तीफा', जिद पर अड़ीं ममता नए विधायकों से बोलीं- पहनो काले कपड़े

Published at : 06 May 2026 07:57 PM (IST)
Tags :
Assam BJP WEST BENGAL
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