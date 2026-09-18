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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'लिखते-पढ़ते नहीं हैं', TMC पर राहुल गांधी की पोस्ट को लेकर BJP का पलटवार

'लिखते-पढ़ते नहीं हैं', TMC पर राहुल गांधी की पोस्ट को लेकर BJP का पलटवार

भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को टीएमसी को लेकर की गई पोस्ट को लेकर आड़े हाथों लिया है. बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस की धोखा देने की पुरानी आदत है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 18 Sep 2026 01:07 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक बार फिर घेरा है. बीजेपी ने राहुल को तृणमूल कांग्रेस के मामले पर पोस्ट करने को लेकर घेरा है. बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी शुक्रवार (18 सितंबर) को कहा कि राहुल गांधी पढ़ाई-लिखाई नहीं करते हैं, उन्हें इतिहास पता करना चाहिए. सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को भस्मासुर करार दिया.

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, 'भारत की राजनीति के सदा सर्वदा व्याकुल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिनको देश और यहां की संस्कृति और धर्म के बारे में कुछ पता है. लेकिन आज ये पता लगा उनको अपनी पार्टी के बारे में भी नहीं पता है. आज उन्होंने टीएमसी, NCP का नाम लिया और कहा बीजेपी इनको खत्म कर रही है. NCP शरद पवार कांग्रेस से अलग हुए थे विदेशी मूल के मुद्दे पर और विदेशी मूल के वारिश को ये ही नहीं पता है.'

उन्होंने कहा, 'ममता बनर्जी ने कांग्रेस से परेशान होकर तृणमूल कांग्रेस बनाई थी. राहुल गांधी परिवार का ही इतिहास पता कर लीजिए. इंदिरा गांधी ने 1969 में राष्ट्रपति चुनाव में अपनी ही पार्टी के खिलाफ वोट करवा दिया था. अभी अशोक गहलोत कुछ समय पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे थे उन्होंने ही कहा है उनको निपटा दिया गया.'

चौधरी चरण सिंह को धोखा किसने दिया? - भाजपा

भाजपा प्रवक्ता ने कहा, 'जनता पार्टी की सरकार ने चौधरी चरण सिंह जी के साथ धोखा किसने दिया. अभी राजस्थान में आधा दर्जन हाथी निगल गए थे. बसपा ने समर्थन दिया फिर भी उनके विधायकों को अपने में शामिल कर लिया. NT रामाराव की पार्टी के साथ भी यही किया. चंद्रशेखर जी के साथ भी यही किया. तीन महीने में ही उनकी सरकार को गिरा दिया था.'

देवगौड़ा-गुजराल का भी किया जिक्र

सुधांशु त्रिवेदी ने कई दिग्गज नेताओं का जिक्र करते हुए कहा, 'उनको अगर ये नहीं पता है तो उनको तो कांग्रेस का नेता रहने का अधिकार नहीं है. देवगौड़ा और गुजराल जी की सरकार भी कांग्रेस ने गिराई. 1980 में जब सत्ता में आए तो 9 राज्यों की सरकारों को इसलिए डिसमिस कर दिया कि उनकी केंद्र से सरकार चली गई थी. अपने दौर का ही देख लो कितने मुख्यमंत्रियों को खा गए. गुलाम नबी आजाद, अमरिंदर सिंह, विजय बहुगुणा इनको खा गए.'

उन्होंने कहा, 'बीजेपी एक मात्र ऐसी पार्टी है जिसमें कभी डिविजन नहीं हुआ और जो नेता यहां से गया उनको हमेशा ये एहसास रहा कि यहां कितना सम्मान मिलता था. कांग्रेस भस्मासुर है.'

यह भी पढ़ें : EC के फैसले ने इंडिया गठबंधन को किया एकजुट? 5 पॉइंट में समझें पूरी बात

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 18 Sep 2026 12:53 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi TMC BJP Breaking News Abp News SUDHANSHU TRIVEDI
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