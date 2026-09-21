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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'गड़े मुर्दे...', हामिद अंसारी के बहाने BJP का कांग्रेस पर हमला, मुस्लिम लीग पर क्या कहा

'गड़े मुर्दे...', हामिद अंसारी के बहाने BJP का कांग्रेस पर हमला, मुस्लिम लीग पर क्या कहा

भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की एक किताब का भी जिक्र किया.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 21 Sep 2026 12:22 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के एक बयान को लेकर कांग्रेस को घेरा है. भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सोमवार (21 सितंबर) को हामिद अंसारी के हवाले से पंडित नेहरू से जुड़ी एक किताब का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि हामिद अंसारी ने खुद उजागर कर दिया है कि कांग्रेस पूरी तरह से 'मुस्लिम लीग माओइस्ट कांग्रेस' बन गई है.

सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की 2019 में लिखी गई एक किताब के मुताबिक, नेहरू जी ने कहा कि उनके लिए कम्युनिज्म और हिंदू राष्ट्रवाद उतना बड़ा खतरा नहीं है. इसके लिए मैं हामिद अंसारी को बधाई देना चाहता हूं.'

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उन्होंने कहा, 'उनके मुताबिक, नेहरू जी का कहना है कि उनके लिए कम्युनिज्म और हिंदू राष्ट्रवाद उतना बड़ा खतरा नहीं है. इस वजह से, मैं हामिद अंसारी को तीन बहुत जरूरी बातें करने के लिए बधाई देना चाहता हूं. पहली बात: उन्होंने पूरी तरह से यह उजागर कर दिया है कि कांग्रेस अब पूरी तरह से माओवादी मुस्लिम लीग कांग्रेस बन गई है. यानी, हामिद अंसारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस अब अपने पूरे ढांचे में पूरी तरह से माओवादी मुस्लिम लीग कांग्रेस बन गई है, चाहे वह किसी ऐसे व्यक्ति से संबंधित हो जिसने उनकी सरकार के तहत संवैधानिक पद संभाला हो या नहीं.'

अति-वामपंथी हो गई है कांग्रेस - सुधांशु त्रिवेदी

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, आज की कांग्रेस अति-वामपंथी हो गई है. राहुल गांधी कम्युनिज्म में उतर गए हैं, जिसे हामिद अंसारी के अनुसार नेहरू जी एक खतरा मानते थे. मैं हामिद अंसारी की सराहना करना चाहता हूं. आप पूछते थे कि नेहरू का जिक्र क्यों लाया जाता है? नेहरू का जिक्र कौन लाया? हमने इसे नहीं उठाया, आपके समर्थकों ने इसे उठाया और किसी ऐसे व्यक्ति ने इसे उठाया जिसने संवैधानिक पद संभाला था.'

भाजपा प्रवक्ता ने केरल में कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के गठबंधन पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, 'मुस्लिम लीग की स्थापना जिन्ना ने की थी और आप केरल में उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं. आजाद भारत के इतिहास में यह एक काला अध्याय है कि मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं. क्या वे पूरी तरह से सेक्युलर हैं?'

मुस्लिम लीग को लेकर क्या कहा

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, 'अगर कोई कहता है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जिन्ना वाली मुस्लिम लीग नहीं है, तो वे झूठ बोल रहे हैं. इसके संस्थापक, मुहम्मद इस्माइल, जिन्ना की मुस्लिम लीग की मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रमुख थे. अगर जिन्ना को 'कायद-ए-आजम' कहा जाता था, तो मुहम्मद इस्माइल को 'कायद-ए-मिल्लत' कहा जाता था. अगर यह मुस्लिम लीग वह मुस्लिम लीग नहीं है, तो यह कांग्रेस भी वह कांग्रेस नहीं है जिसे 'इंडियन नेशनल कांग्रेस' कहा जाता था.'

यह भी पढ़ें : शहजाद पूनावाला ने क्यों छोड़ा BJP का साथ? ABP News को बताई इनसाइड स्टोरी

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 21 Sep 2026 12:22 PM (IST)
Tags :
Sudhanshu Trivedi Congress Rahul Gandhi Hamid Ansari BJP
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