कांग्रेस ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर अपना रुख कड़ा कर दिया है. पार्टी का कहना है कि इस प्रक्रिया को गंभीरता से देखा जाना चाहिए और वोटरों के अधिकारों की रक्षा जरूरी है. दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए इसे बेवजह का शोर बताया और तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को खुश होना चाहिए कि उसके वोट शेयर में दिल्ली चुनाव के बाद 600 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

बीजेपी ने SIR पर कांग्रेस को घेरा

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस SIR को लेकर गैरजरूरी बयान दे रही है. उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली थी, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 6 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई. शाहनवाज ने कहा, 'पहले वे EVM को लेकर बहाना बनाते थे, अब उन्हें SIR का बहाना मिल गया है.'

#WATCH | Delhi: On Special Intensive Revision (SIR), BJP National spokesperson, Syed Shahnawaz Hussain says, "The Congress is making unnecessary statements... The Congress should be happy that its vote share has increased by 600% since the Delhi elections. They got 0 seats in… pic.twitter.com/vpu6QsSH8u — ANI (@ANI) November 18, 2025

कांग्रेस की समीक्षा बैठक

कांग्रेस नेतृत्व ने हाल ही में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया की समीक्षा के लिए बैठक की. इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए. बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रमुख, विधायक दल के नेता और सचिव भी मौजूद रहे.

बैठक का उद्देश्य पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार और कथित वोटिंग irregularities के खिलाफ रणनीति तय करना था. बिहार चुनाव में बीजेपी-एनडीए ने 202 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि महागठबंधन को केवल 35 सीटें मिलीं.

निर्वाचन आयोग का आंकड़ा

निर्वाचन आयोग ने बताया कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 51 करोड़ मतदाताओं में से 50.11 करोड़ को SIR के तहत गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं. यह प्रक्रिया छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में जारी है.

इन राज्यों में तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं. असम में भी अगले साल चुनाव होने के कारण वहां विशेष पुनरीक्षण की घोषणा की गई है.

रॉबर्ट वाड्रा ने उठाए सवाल

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर बिहार में बैलेट पेपर से चुनाव होते, तो परिणाम उलट हो सकते थे. वाड्रा ने कहा कि लोगों के मन में चुनाव में धांधली की आशंका है और यह साफ-सुथरा और निष्पक्ष चुनाव नहीं था.