Shahnawaz Hussain Remark: 'भारत हमेशा...', शाहनवाज हुसैन ने ईरान-अमेरिका सीजफायर पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या बोला
Shahnawaz Hussain Remark: बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने ईरान-अमेरिका सीज़फायर, कांग्रेस समेत टीएमसी के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है.
बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने हाल ही में कई मुद्दों पर अपनी बात रखी. उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज़फायर, कांग्रेस की आलोचना और टीएमसी के साथ चुनाव आयोग के विवाद पर खुलकर प्रतिक्रिया दी. सबसे पहले उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच सीज़फायर को लेकर कहा कि भारत का रुख शुरू से साफ रहा है. उनके अनुसार, किसी भी बड़े विवाद या संघर्ष का हल बातचीत के जरिए ही निकलना चाहिए. उन्होंने यह बात दोहराई कि भारत हमेशा शांति और संवाद का समर्थन करता है और यही सही रास्ता है.
इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा. कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जाने पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता पाकिस्तान का पक्ष लेते नजर आते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे नेताओं को पाकिस्तान की तारीफ करने का मौका चाहिए होता है और वे उसी तरह की बातें करते हैं. बता दें कि बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में पक्ष-विपक्ष एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. ईरान-अमेरिका के मुद्दे पर TMC नेता महुआ मोइत्रा ने भी बयान दिया और ईरान का समर्थन किया है.
टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन पर बयान
टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच चल रहे विवाद पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन का नाम लेते हुए कहा कि वह हमेशा ऊंची आवाज में बोलते रहते हैं. शाहनवाज हुसैन ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां कोई भी अपनी मर्जी से शोर मचा सके. उनके अनुसार, चुनाव आयोग एक जिम्मेदार संस्था है और वहां नियमों का पालन करना जरूरी होता है. उन्होंने यह भी कहा कि आयोग ने शायद उन्हें चुप रहने के लिए कहा होगा.
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Source: IOCL