भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने बिहार में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए टिप्पणी को लेकर निशाना साधा. बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस नेता के शब्द हिंदू धर्म, छठ पूजा और बिहार की संस्कृति के प्रति उनके तिरस्कार ​​और घृणा को दर्शाते हैं.

'चुनाव में महागठबंधन की होगी करारी हार'

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने पीएम मोदी की छठ पूजा के प्रति श्रद्धा को ड्रामा कहने के लिए राहुल गांधी की निंदा करते हुए कहा कि बिहार की जनता बिहार की संस्कृति और आस्था के प्रतीक छठ महापर्व के अपमान के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार सुनिश्चित करेगी.

उन्होंने कहा, ‘‘छठ पूजा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत लोगों की इस छठ महापर्व में आस्था को लेकर उन्होंने (राहुल गांधी) अपनी टिप्पणी में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, वह निंदनीय है. बिहार के लोग स्तब्ध और गुस्से में हैं.’’ उन्होंने कहा कि बीजेपी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सभी घटक दल गांधी की टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हैं.

सुधांशु त्रिवेदी का राहुल गांधी पर निशाना

सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह एक ड्रामा है जब कांग्रेस नेता की तस्वीर उनके पार्टी नेताओं की ओर से कुर्ता के ऊपर जनेऊ पहने हुए दिखायी जाती है और तब जब वह मंदिर से आते हैं और अपनी जाति नहीं, गोत्र बताते हैं.

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी से सार्वजनिक माफी की मांग करते हुए कहा, ‘‘राहुल गांधी की ओर से बिहार की पवित्र धरती से लोक आस्था के महापर्व छठ का अपमान करना करोड़ों श्रद्धालुओं की भावना पर गहरा आघात है. उनका बयान सनातन संस्कृति के प्रति उनकी घृणा को दर्शाता है, साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस की गहराई तक बैठी नफरत और हताशा को भी उजागर करता है.’’

'बिहार की संस्कृति के अपमान का बदला लेगी जनता'

सुधांशु त्रिवेदी ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए सवाल किया कि वह बिहारियों का और कितना अपमान सहन करेंगे बीजेपी नेता ने कहा, ‘‘निश्चित रूप से इन चुनावों में बिहार की जनता महागठबंधन के सूर्य को अस्त करके बिहार की संस्कृति और आस्था के प्रतीक के अपमान का बदला लेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए और भारत के उगते सूर्य को समर्थन देकर एक नये भारत का मार्ग प्रशस्त करेगी.’’

बीजेपी नेताओं की यह टिप्पणी राहुल गांधी के उस बयान में बाद आयी जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि यदि मतदाता कहें तो वह (पीएम मोदी) वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं.

'हिंदू धर्म का अपमान करने वाला है राहुल गांधी का बयान'

कांग्रेस नेता गांधी ने बिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘अगर मोदी जी ड्रामा करना चाहते हैं, छठ पूजा का ड्रामा करना चाहते हैं तो पानी आएगा, वीडियो कैमरा आएगा.’’ सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह कांग्रेस नेता की हिंदू धर्म और संस्कृति के साथ-साथ बिहार के सबसे बड़े त्योहार और संस्कृति छठ पूजा के प्रति घृणा और तिरस्कार की भावना को दर्शाता है.

बीजेपी नेता त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुद्ध शाकाहारी हैं और नवरात्र के दौरान नौ दिनों तक उपवास रखते हैं. उन्होंने अयोध्या में राममंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी ग्यारह दिनों तक उपवास रखा था. उन्होंने कहा, "राहुल जी ये कोई ड्रामा नहीं है. ड्रामा तो वो है जब आपके सहयोगी सनातन को मिटाने पर संवाददाता सम्मेलन करते हैं और फिर आपके लोग वैश्विक हिंदुत्व के विनाश पर विदेश में संवाददाता सम्मेलन करते हैं और फिर आप कहते हैं कि लड़ाई हिंदू धर्म शक्ति से है.’’