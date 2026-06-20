हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाशशि थरूर ने किया PM मोदी का समर्थन तो राहुल गांधी पर BJP हुई हमलावर, कहा- 'हो गए बेनकाब'

शशि थरूर ने किया PM मोदी का समर्थन तो राहुल गांधी पर BJP हुई हमलावर, कहा- 'हो गए बेनकाब'

Modi-Trump Meeting: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ निजी और सार्वजनिक, दोनों बैठकों में भारत की स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट किया है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 20 Jun 2026 04:12 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • उनके बयान से राजनीतिक बवाल देश में फैल गया।

अपनी बेबाक और स्पष्ट बयानबाजी के लिए जाने जाने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार से कुछ ऐसा कर दिया है, जिससे भाजपा (BJP) को एक बार फिर से कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कहा कि राहुल गांधी बेनकाब हो चुके हैं.

दरअसल, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने फ्रांस में जी-7 समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उठाए गए मुद्दों पर अपनी बात कही है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दे को मजबूती से रखा है. थरूर के इस बयान के बाद देश में राजनीतिक बवाल मच गया.

राहुल गांधी को लेकर भाजपा ने क्या कहा?

लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए भाजपा ने कहा कि वे पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं. एक कांग्रेस नेता की तरफ से पीएम मोदी की खुले तौर पर तारीफ राहुल गांधी के झूठ का पर्दाफाश कर रहा है. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने अपने X पोस्ट में कहा, ‘शशि थरूर ने राहुल गांधी को बेनकाब कर दिया है. कांग्रेस नेता खुलकर पीएम मोदी की कूटनीति की तारीफ कर रहे हैं. जब भारत के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा की बात आएगी, तब पीएम मोदी सबसे आगे नजर आएंगे और जब देश के विरोध में आवाज उठाने की बात आएगी, तब राहुल गांधी बाकी सबको पीछे छोड़ देंगे.’  

पीएम मोदी और ट्रंप की बैठक पर क्या बोले थरूर?

फ्रांस के एवियन में आयोजित जी-7 समिट के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 16 महीने के बाद आमने-सामने होकर द्विपक्षीय बैठक की. इस बारे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार (19 जून, 2026) को कहा, ‘पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ निजी और सार्वजनिक, दोनों बैठकों में भारत की स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट किया है. इस बात को सामने रखना बहुत जरूरी है कि युद्ध के माहौल में कमर्शियल जहाजों पर तैनात नाविकों को किसी भी तरह से निशाना न बनाया जाए. वे सैनिक नहीं है और पीएम मोदी ने यह बात स्पष्ट तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति से कही है.’ 

नाविकों का मार देना कोई उपाय नहीं- थरूर

भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए थरूर ने आगे कहा, ‘कई चिंताओं के बीच हमारे कई भारतीय नाविक हैं, जो कि भारतीय झंडे वाले जहाजों के साथ-साथ अन्य देशों के जहाजों पर भी तैनात हैं. अगर वे आपकी नाकेबंदी का किसी तरह से उल्लंघन करते हैं, तो आप उन्हें रोकने के लिए किसी दूसरे तरीके पर काम करें, लेकिन उन्हें जान से मार देना कोई सही उपाय नहीं है.’ 

शशि थरूर का यह बयान तब सामने आया जब कांग्रेस पार्टी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तरफ से यह आरोप लगाए गए कि जी-7 समिट के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बैठक में पीएम मोदी ने चुप्पी साध ली थी और अमेरिकी हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत के साथ कई अन्य जरूरी मुद्दों पर भारत के विचारों को खुलकर नहीं रखा.

यह भी पढ़ेंः NEET Re-Exam: नागपुर के स्टूडेंट को अबूधाबी में मिला सेंटर तो आया राहुल गांधी का रिएक्शन, कहा- 'NTA को परीक्षा करवाने का...'

Published at : 20 Jun 2026 04:12 PM (IST)
Tags :
BJP PM Modi RAHUL GANDHI DONALD Trump SHashi Tharoor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
शशि थरूर ने किया PM मोदी का समर्थन तो राहुल गांधी पर BJP हुई हमलावर, कहा- 'हो गए बेनकाब'
शशि थरूर ने किया PM मोदी का समर्थन तो राहुल गांधी पर BJP हुई हमलावर, कहा- 'हो गए बेनकाब'
इंडिया
भारत बना FATF का उपाध्यक्ष तो असदुद्दीन ओवैसी का आया रिएक्शन, पाकिस्तान को लेकर कर दी बड़ी मांग
भारत बना FATF का उपाध्यक्ष तो असदुद्दीन ओवैसी का आया रिएक्शन, पाकिस्तान को लेकर कर दी बड़ी मांग
इंडिया
'शिवसेना सिर्फ एक ही है, एकनाथ शिंदे कर रहे हैं लीड', महाराष्ट्र की रैली में अमित शाह का बड़ा बयान
'शिवसेना सिर्फ एक ही है, एकनाथ शिंदे कर रहे हैं लीड', महाराष्ट्र की रैली में अमित शाह का बड़ा बयान
इंडिया
इंडियन नेवी में शामिल होंगे दूनागिरी, संशोधक और अग्रय युद्धपोत, जानें कितने खतरनाक, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश
भारतीय नौसेना में शामिल होंगे दूनागिरी, संशोधक और अग्रय युद्धपोत, जानें कितने खतरनाक, चीन-PAK के उड़ जाएंगे होश
Advertisement

वीडियोज

Shiv Sena UBT Crisis: 'शोले' का डायलॉग..' कु@त्ता-टाइगर' और भयंकर वार... शिंदे-उद्धव में आर-पार!
Tanishq Showroom Robbery: तनिष्क शोरूम चोरी कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 और आरोपी गिरफ्तार
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: 'चढ़ावा चोरों' पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? | UP News | Ayodhya
Ram Mandir Donation Row | Mahadangal: आस्था पर 'डाका'-किसी ने क्या रोका! | Mandir Chori | SIT
Sansani | Crime News: बिहार की 'कातिल' पुलिस ! | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Exclusive: 'फिलिस्तीन में भी ऐसा नहीं होता, जैसा...', PoK में पाकिस्तान आर्मी की बर्बरता पर भड़के प्रदर्शनकारी, निहत्थों पर कर दी थी फायरिंग
'फिलिस्तीन में भी ऐसा नहीं होता, जैसा...', PoK में PAK आर्मी की बर्बरता पर भड़के प्रदर्शनकारी
महाराष्ट्र
उद्धव गुट के 6 सांसदों की बगावत पर राज ठाकरे का आया बयान, कहा- 'अमित शाह 2029 की तैयारी...'
उद्धव गुट के 6 सांसदों की बगावत पर राज ठाकरे का आया बयान, कहा- 'अमित शाह 2029 की तैयारी...'
इंडिया
महुआ मोइत्रा भी छोड़ेंगी ममता बनर्जी का साथ? TMC सांसद ने अचानक कर दी मोदी सरकार की तारीफ
महुआ मोइत्रा भी छोड़ेंगी ममता बनर्जी का साथ? TMC सांसद ने अचानक कर दी मोदी सरकार की तारीफ
बॉलीवुड
हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली संग स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली संग स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी विवाद पर श्रीलंकाई कप्तान का चौंकाने वाला बयान, फाइनल से पहले कहा- हमने किसी को...
वैभव सूर्यवंशी विवाद पर श्रीलंकाई कप्तान का चौंकाने वाला बयान, फाइनल से पहले कहा- हमने किसी को
Blog
Opinion: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज में जाति धर्म के आगे प्रेम-हत्या क्यों बढ़ रही है?
Opinion: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज में जाति धर्म के आगे प्रेम-हत्या क्यों बढ़ रही है?
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
हेल्थ
Eye Floaters Warning Signs: कम उम्र में आंखों के सामने दिख रहे काले धब्बे, जानें Eye Floaters कब बन सकते हैं खतरे की घंटी?
कम उम्र में आंखों के सामने दिख रहे काले धब्बे, जानें Eye Floaters कब बन सकते हैं खतरे की घंटी?
ABP NEWS
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
ABP NEWS
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
ABP NEWS
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
ABP NEWS
"मौका है तो उठा लो"—मुफ़्त ऑफ़र की ख़बर सुनकर हंगामा मच गया।
Embed widget