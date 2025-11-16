'अपने राजकुमार को डिफेंड करने में जुटे...', चिदंबरम के कॉलम पर BJP का अटैक, जानें क्या कहा?
बिहार विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के कुछ ही दिन बाद बीजेपी ने कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम पर निशाना साधा है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि चिदंबरम ने अपने कॉलम में कांग्रेस की हार का ठीकरा बिहार की जनता पर फोड़ दिया है, जबकि राहुल गांधी पर सवाल उठाने से बच रहे हैं.
जनता को दोष दे रही है कांग्रेस - बीजेपी
बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इंडियन एक्सप्रेस में छपे पी. चिदंबरम के आर्टिकल- ‘Voting is not the end of responsibilities’ का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस हार के लिए जनता को जिम्मेदार ठहरा रही है. उन्होंने X पर लिखा कि कांग्रेस आत्मचिंतन करने के बजाय 'अपने प्रिंस' को बचाने के लिए जनता को दोषी बता रही है.
EVM को दोष, जनता को दोष… लेकिन राहुल गांधी को नहीं
पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस हमेशा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM), खास रिवीजन लिस्ट और अब बिहार की जनता को भी दोष दे रही है, लेकिन राहुल गांधी की जिम्मेदारी पर बात नहीं करती. उन्होंने लिखा, 'EVM को दोष, SIR को दोष, अब बिहार की जनता को दोष… लेकिन राहुल को नहीं. कांग्रेस ने बिहार का अपमान किया है.'
Instead of doing introspection— Shehzad Jai Hind (Modi Ka Parivar) (@Shehzad_Ind) November 16, 2025
Congress has once again chosen to defend it’s prince by blaming janta
P Chidambaram writes “it is responsibility of voters to bring them to power”
How entitled and delusional are these guys?
Blame EVM
Blame SIR
Now blame Bihar ki Janta
Don’t… https://t.co/bXoa6NkE8e pic.twitter.com/5kxqGusAq6
TMC का उदाहरण देकर कांग्रेस पर फिर हमला
कुछ देर बाद पूनावाला ने एक और पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने एक खबर का स्क्रीनशॉट साझा किया. उसमें टीएमसी के एक नेता ने कहा था कि ममता बनर्जी INDIA गठबंधन की नेता बनने के लिए ज्यादा योग्य हैं और कांग्रेस की लोकप्रियता कम है. पूनावाला ने लिखा कि संसद सत्र से पहले ही टीएमसी राहुल गांधी पर भरोसा नहीं जता रही. फिर भी कांग्रेस जनता या EVM को दोष दे रही है.
चिदंबरम ने अपने कॉलम में क्या लिखा था
पी. चिदंबरम ने बिहार चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करते हुए लिखा कि गरीबी और बेरोजगारी के बावजूद बिहार की जनता ने जैसा मतदान किया, उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है.उन्होंने यह भी कहा कि बिहार को 'चंपारण युग की भावना को फिर से जगाने' की जरूरत है. चिदंबरम ने लिखा कि बिहार ने मजबूत विपक्ष को वोट नहीं दिया, जो 'दुर्भाग्यपूर्ण' है. उन्होंने कहा कि मतदान का अधिकार निभाने के साथ-साथ यह भी जनता की जिम्मेदारी है कि वह राज्य में मजबूत विपक्ष चुने.
बिहार चुनाव का परिणाम
2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी. उसकी सहयोगी जेडीयू 85 सीटों पर रही. वहीं विपक्ष का प्रदर्शन बेहद खराब रहा-आरजेडी को सिर्फ 25 और कांग्रेस को मात्र 6 सीटें मिलीं.
