‘SIR पर झूठा नैरेटिव फैलाने के लिए मांगे माफी’, BJP का राहुल गांधी पर हमला

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भाजपा ने लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश के लिए कांग्रेस से माफी मांगने को कहा।

देश भर में चुनाव आयोग (ECI) और वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है. भाजपा नेता सिद्धार्थ यादव ने कहा कि राहुल गांधी लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं. वो लंबे वक्त से झूठा नैरेटिव चला रहे हैं. वे कांग्रेस को चुनावों में मिली हार को छिपाने के लिए मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि यह देश के लिए सही नहीं है. यह देश के खिलाफ एक गलत और अनुचित कृत्य है और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाला काम है और कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए.

लंबे वक्त से सुनियोजित तरह से चलाया जा रहा झूठा प्रोपगेंडा- सिद्धार्थ यादव

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय मीडिया सह-संयोजन सिद्धार्थ यादव ने मंगलवार (29 सितंबर, 2026) को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘देश के अंदर देश की चुनावी प्रक्रिया पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से, खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से जिस तरह से एक झूठा प्रोपगेंडा, एक झूठा नैरेटिव चलाया जा रहा है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देशवासियों का जो भरोसा है, उसको कम करने की जो कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र की रीढ़ को जो कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, वो देश के लोगों के सामने हैं.’

उन्होंने कहा, ‘यह प्रयास लंबे समय से चल रहा है और सुनियोजित तरीके से चल रहा है. कांग्रेस 2018 में यह कह रही थी कि अगर वोटर लिस्ट से डुप्लीकेट नामों को नहीं हटाया गया, तो यह लोकतंत्र के साथ धोखा है, लेकिन अब जब नाम हटाए जा रहे हैं, तब वह क्या कह रहे हैं, यह भी सबके सामने है.’

भाजपा ने कई राज्यों के आंकड़ों का दिया उदाहरण

सिद्धार्थ यादव ने कहा, ‘आंध्र प्रदेश हो या राजस्थान हो, हर जगह कांग्रेस यही कहती रही है कि वोटर लिस्ट में फ्रॉड नाम है, डुप्लीकेट नाम है, जिनको हटाया जाना चाहिए. केरल में जीते तो कहा कि SIR बहुत जरूरी था, क्योंकि लेफ्ट पार्टी ने फर्जी नाम डाले हुए थे, जिनको हटाया गया. तो उस वक्त SIR बहुत जरूरी था, कांग्रेस ने तारीफ की थी. ये कांग्रेस की सुविधा की राजनीति है, जो समय-समय पर बदलती रहती है.’

उन्होंने कहा, ‘पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जो गलत नामों का अनुमान लगाया था, करीब उतने ही नाम हटाए गए. मैं आपको चार उदाहरण देता हूं. 24 अगस्त, 2013 को दिल्ली में 13.58 लाख वोट हटा दिए गए थे. उस समय हम विपक्ष में थे, लेकिन हमने एक बार भी यह नहीं कहा कि यह गलत है, यह वोट चोरी है या प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ है. बिहार का उदाहरण भी सामने है, 9 अगस्त, 2013 को बिहार में 76 लाख वोटरों को संदिग्ध पाया गया था. उस समय हम विपक्ष में थे और विपक्ष के किसी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि ये वोटर संदिग्ध हैं, प्रक्रिया में खामी है या कुछ गलत किया जा रहा है. फिर SIR हुई और 65 लाख नाम हटाए गए.’

कांग्रेस सरकारों में 10 बार SIR हुआ, किसी ने सवाल नहीं उठाया- सिद्धार्थ

भाजपा नेता सिद्धार्थ यादव ने कहा, ‘27 अप्रैल, 2014 को, महाराष्ट्र में बिना SIR के 71.76 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए और 74 लाख वोटरों के नाम जोड़े गए. तब किसी ने नहीं कहा कि वोट चोरी हो रही है. कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में 10 बार एसआईआर कराया गया. उस वक्त विपक्ष से किसी ने इस प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाया.’

उन्होंने कहा, ‘आज से पहले कांग्रेस पार्टी कहती थी कि चूंकि वोटर लिस्ट क्लीन नहीं है, गलत वोटर्स जुड़े है, मतदाता सूची में फर्जी वोटरों के नाम है. चुनाव से पहले बंगाल के अंदर राहुल गांधी कहते हैं कि अगर ममता बनर्जी ने रास्ता न खोला होता, तो बीजेपी नहीं आती.’

कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए- सिद्धार्थ यादव

उन्होंने आगे कहा, ‘अब समय आ गया है कि विपक्ष के नेता और देश का विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को समझें. देश के लोकतंत्र पर सवाल उठाना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करना, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करना, संवैधानिक संस्थाओं में लोगों के भरोसे को कम करना और देश की संवैधानिक संस्थाओं को आरोपित और कलंकित करके जमीनी स्तर पर अपनी विफलताओं का ठिकरा उन पर फोड़ना, यह काम विपक्ष का नहीं है. यह देश के लिए सही नहीं है. यह देश के खिलाफ एक गलत और अनुचित कृत्य है और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाला काम है और कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए.’

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