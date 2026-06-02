शशि थरूर के वंदे मातरम वाले बयान पर भड़की बीजेपी, कहा- 'मुस्लिम लीग के दबाव में...'

केरल में राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने आ गए हैं. शशि थरूर ने वंदे मातरम को हर सरकारी कार्यक्रम में गाए जाने को गैर जरूरी और थोपा गया नियम बताया, जिससे भड़के बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के दबाव में आकर ऐसे बयान दे रही है.

शहबाज पूनावाला ने वीडियो जारी कर कहा, आतंकवादियों की तारीफ करना, इस्लामी देश की मांग करने वाली जमात को मंच देना, ये थोपना नहीं है, लेकिन राष्ट्रगीत गाना गैरजरूरी थोपना है. उन्होंने कहा कि नेहरू ने जिन्ना के दबाव में वंदे मातरम को दो भागों में बांट दिया था और अब मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस भी वही कर रही है.

राष्ट्रगीत के सभी अंतरे तर्कसंगत नहीं: थरूर

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा था, 'वंदे मातरम का सभी सम्मान करते हैं, लेकिन हर समारोह में इसके सभी अंतरे बजाने को अनिवार्य करना तर्कसंगत नहीं है.' उन्होंने कहा, 'वंदे मातरम राष्ट्रगीत है और जब इसे गाया जाता है तो हम सम्मानपूर्वक खड़े हो जाते हैं. इसका पहला अंतरा या शुरुआती दो अंतरे, ज्यादातर लोगों को मुंह जुबानी याद होते हैं.'

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गैरजरूरी और थोपा हुआ नियम: थरूर

थरूर ने बताया कि परंपरागत रूप से यह गीत किसी कार्यक्रम की शुरुआत में एक बार गाया जाता है, जबकि राष्ट्रगान अलग से, अकसर आखिर में बजाया जाता है. उन्होंने कहा, 'अब वे चाहते हैं कि हर कार्यक्रम की शुरुआत में और अंत में पांचों अंतरे गाए जाएं. मुझे लगता है कि यह एक गैर-जरूरी थोपा हुआ नियम है.'

क्या है पूरा मामला?

वीडी सतीशन की सरकार ने केरल विधानसभा में वंदे मातरम को पूरा नहीं गाया था और जितने भी अंतरा गाए गए उन्हें सिर्फ बैंड ने बजाया. इस पर राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नाराजगी जताई थी. सीएम सतीशन ने इस पर कहा था कि वंदे मातरम को पूरा गाना जरूरी नहीं है क्योंकि इस बारे में संसद ने कोई कानून नहीं बनाया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि संसद ने वंदे मातरम के गायन को लेकर कोई कानून नहीं बनाया है, संसद ने सिर्फ कुछ गाइडलाइन जारी की हैं.

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