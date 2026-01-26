Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सोमवार (26 जनवरी, 2026) को आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्वोत्तर का अपमान किया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति भी अनादर दिखाया है. भाजपा की ओर से यह बयान इसलिए आया है, क्योंकि राहुल गांधी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित ऐट-होम कार्यक्रम में सभी मेहमानों को दिए गए असमिया गमोसा को नहीं पहना.

BJP प्रवक्ता ने कांग्रेस पर किया पलटवार

यह घटनाक्रम ऐसे वक्त सामने आया, जब मीडिया के एक वर्ग ने दावा किया कि गांधी को छोड़कर सभी मेहमानों ने कार्यक्रम में उन्हें भेंट किया गया गमोसा नामक पटका पहना था.

कुछ खबरों का हवाला देते हुए BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'शर्मनाक! राहुल गांधी ने पूर्वोत्तर का अपमान किया और माननीय राष्ट्रपति का भी अनादर किया.'

कांग्रेस ने राहुल और खरगे के अपमान का उठाया मुद्दा

इससे पहले, कांग्रेस ने भाजपा नीत केंद्र सरकार पर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे का अपमान करने का आरोप लगाया. कांग्रेस ने कहा कि कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्हें तीसरी पंक्ति में बैठाया गया. कांग्रेस के कई नेताओं ने समारोह के दौरान अपने नेताओं को पीछे की पंक्तियों में बैठाए जाने की तस्वीरें साझा करते हुए प्रोटोकॉल के उल्लंघन और बर्ताव पर सवाल उठाए.

जिस पर पलटवार करते हुए BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने गांधी परिवार के अधिकार और अहंकार के साथ-साथ परिवार और पद को जनता से ऊपर रखा है.

संंविधान तंत्र से ऊपर परिवार तंत्र को मानते हैं राहुल- पूनावाला

भाजपा प्रवक्ता ने पोस्ट में कहा, ‘वे संविधान तंत्र से ऊपर परिवार तंत्र को मानते हैं. बैठने की व्यवस्था तय प्रोटोकॉल के अनुसार होती है. राहुल गांधी के आसपास या उनके पीछे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री भी दिखे, लेकिन किसी ने इसे मुद्दा नहीं बनाया.’

पूनावाला ने पूछा, ‘राहुल को लगता है कि वह भारत के मालिक हैं? वैसे, वह महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में क्यों नहीं आते? उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में वह कहां थे? प्रधान न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह में? स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में?' वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी कांग्रेस पर गणतंत्र दिवस पर बैठने की व्यवस्था का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया और गांधी को कपटी राजनीतिज्ञ बताया.

