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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'प्रियंका को बोलने नहीं दिया', BJP का इंडिया गठबंधन में मतभेद का दावा, राहुल पर तंज

'प्रियंका को बोलने नहीं दिया', BJP का इंडिया गठबंधन में मतभेद का दावा, राहुल पर तंज

भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में मतभेद हो गए हैं. बीजेपी ने कहा कि राहुल ने प्रियंका को रैली में बोलने का मौका नहीं दिया.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 02 Nov 2026 08:29 AM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को लेकर बड़ा दावा किया है. बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच मतभेद चल रहे हैं और दोनों अलग-अलग खेमों में बंट गए हैं. भाजपा ने आरोप लगाया कि गठबंधन की रामलीला मैदान रैली के दौरान प्रियंका गांधी को बोलने नहीं दिया गया. उसने कहा कि राहुल गांधी को डर है कि उनकी बहन को आगे बढ़ाए जाने पर वह खुद पार्टी में हाशिये पर जा सकते हैं.

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो मैसेज में कहा कि गांधी परिवार के भीतर प्रियंका गांधी का भी 'वोट चोरी हो गया है'. उन्होंने दावा किया कि प्रियंका ‘मॉक पार्लियामेंट’ (प्रतीकात्मक संसद) और रामलीला मैदान की रैली में नाखुश नजर आईं.

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प्रियंका को बोलने का मौका नहीं दिया - संबित पात्रा

संबित पात्रा ने कहा, 'कल कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रतीकात्मक संसद का आयोजन किया था. मैंने इस दौरान एक बात पर गौर किया कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका वाड्रा को बोलने का मौका नहीं दिया.'

उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में सांसदों के अलावा अन्य लोगों को भी बोलने का मौका दिया गया. भाजपा प्रवक्ता ने कहा, 'आज रामलीला मैदान की रैली में भी सभी ने अपने विचार रखे और अपने-अपने मुद्दों पर बात की, लेकिन प्रियंका वाड्रा आज भी नाखुश नजर आईं. उन्हें एक बार फिर बोलने का मौका नहीं दिया गया.'

इंडिया गठबंधन ने शनिवार (1 नवंबर) को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रतीकात्मक रूप से जन महाभियोग चलाया था. गठबंधन ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, जिससे मतदान का अधिकार खतरे में पड़ गया है. विपक्षी गठबंधन ने कथित चुनावी अनियमितताओं और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में रविवार को यहां रामलीला मैदान में एक विशाल रैली भी आयोजित की.

यह भी पढ़ें : 'CEC ज्ञानेश कुमार प्रदर्शनकारियों से मिलना चाहते थे लेकिन...', मंत्री मेघवाल का बड़ा बयान

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 02 Nov 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
Congress Rahul Gandhi Priyanka Gandhi BJP India
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