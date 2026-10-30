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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘अगर सरकार किसी को रोक रही है, तो सबूत दिखाएं’, राहुल गांधी के आरोप पर BJP का पलटवार

‘अगर सरकार किसी को रोक रही है, तो सबूत दिखाएं’, राहुल गांधी के आरोप पर BJP का पलटवार

संबित पात्रा ने सवाल उठाया कि अगर राहुल गांधी के पास कोई सबूत होता कि लोगों को रोका जा रहा है, सड़कें बंद कर दी गईं हैं और किसी को आने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या आज वो वीडियो नहीं दिखाते?

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 30 Oct 2026 06:37 PM (IST)
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दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंवर होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तरफ से लगाए आरोपों पर अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पलटवार किया है. BJP सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी का कहना है कि बाहर से आने वाले लोगों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोक रहे हैं, सरकार बाहर से आने वाले लोगों को रोक रही है और उनको रामलीला मैदान तक पहुंचने नहीं दे रही है, तो वे ऐसा कोई सबूत दिखाएं कि कहां लोगों को रोका जा रहा है और सड़कों को बंद किया जा रहा है.

उन्होंने कहा, ‘आज 30 तारीख है, कौन सा आदमी बाहर से आ रहा है और किसको-कहां, किस मोड़ पर, किस सड़क पर, किस नुक्कड़ पर रोक दिया गया है, ये बता दें. आज तो मोबाइल के माध्यम से भी लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं. तो अगर इनके पास अगर ऐसा कोई भी एक सबूत होता कि लोगों को रोका जा रहा है, सड़कें बंद कर दी गईं हैं और किसी को आने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या आज वो वीडियो नहीं दिखाते?’

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इंडिया गठबंधन में एकता के मुद्दे पर बोले संबित पात्रा

पुरी से BJP के लोकसभा सांसद संबित पात्रा ने शुक्रवार (30 अक्टूबर) को कांग्रेस पार्टी के आरोपों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, ‘कहीं न कहीं इनसे वो अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, जिस तरह की इनकी कल्पना थी तो यह झूठ मढ़ा जा रहा है कि लोगों को आने से रोका जा रहा है, लेकिन सच यह है कि कहीं भी किसी को आने-जाने से रोका नहीं जा रहा है.’ 

उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कहा कि थोड़ी देर पहले राहुल गांधी और विपक्ष के कुछ नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली रैली को लेकर कई झूठे दावे किए. इसमें राहुल गांधी ने मॉक पार्लियामेंट को स्थगित किए जाने के बारे में भी बात की. समाजवादी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में MLC चुनाव और विपक्षी एकता पर चर्चा की. ऐसे में कहीं न कहीं ये देखने को मिल रहा है कि विपक्षी पार्टियों के अंदर एकता की कमी है, संगठनात्मक भाव की कमी है और शायद वही कारण रहा कि मॉक पार्लियामेंट भी उनको स्थगित करना पड़ा, जो आज हो नहीं पाया.

वे खुद लोकतंत्र का मजाक बना रहे- संबित पात्रा

संबित पात्रा ने कहा, ‘वे लोकतंत्र की रक्षा करने का दावा करते हैं, लेकिन खुद लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं. अब उन्होंने घोषणा की है कि मॉक पार्लियामेंट बाद में आयोजित की जाएगी. इससे यह स्पष्ट होता है कि इस तरह के आयोजन के लिए जिस स्तर की संगठनात्मक तैयारी और व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, वो उन्हें करने में सक्षम नहीं हैं और उनसे हो नहीं पा रहा है.’

यह भी पढ़ेंः ‘सहमति से बने यौन संबंध को रिश्ता टूटने के बाद रेप नहीं माना जा सकता’, SC की बड़ी टिप्पणी

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 30 Oct 2026 06:37 PM (IST)
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