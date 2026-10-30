‘अगर सरकार किसी को रोक रही है, तो सबूत दिखाएं’, राहुल गांधी के आरोप पर BJP का पलटवार

दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंवर होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तरफ से लगाए आरोपों पर अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पलटवार किया है. BJP सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी का कहना है कि बाहर से आने वाले लोगों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोक रहे हैं, सरकार बाहर से आने वाले लोगों को रोक रही है और उनको रामलीला मैदान तक पहुंचने नहीं दे रही है, तो वे ऐसा कोई सबूत दिखाएं कि कहां लोगों को रोका जा रहा है और सड़कों को बंद किया जा रहा है.

उन्होंने कहा, ‘आज 30 तारीख है, कौन सा आदमी बाहर से आ रहा है और किसको-कहां, किस मोड़ पर, किस सड़क पर, किस नुक्कड़ पर रोक दिया गया है, ये बता दें. आज तो मोबाइल के माध्यम से भी लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं. तो अगर इनके पास अगर ऐसा कोई भी एक सबूत होता कि लोगों को रोका जा रहा है, सड़कें बंद कर दी गईं हैं और किसी को आने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या आज वो वीडियो नहीं दिखाते?’

इंडिया गठबंधन में एकता के मुद्दे पर बोले संबित पात्रा

पुरी से BJP के लोकसभा सांसद संबित पात्रा ने शुक्रवार (30 अक्टूबर) को कांग्रेस पार्टी के आरोपों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, ‘कहीं न कहीं इनसे वो अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, जिस तरह की इनकी कल्पना थी तो यह झूठ मढ़ा जा रहा है कि लोगों को आने से रोका जा रहा है, लेकिन सच यह है कि कहीं भी किसी को आने-जाने से रोका नहीं जा रहा है.’

#WATCH | Delhi: Speaking on INDIA bloc's Nov 1 Ramlila Maidan rally, BJP National Spokesperson and MP Sambit Patra says, "Rahul Gandhi alleges that people coming from outside are being stopped by the Home Minister, the Government and the people are not being allowed to reach Ramlila Maidan...Had they had evidence that people are being stopped and roads have been closed, then would they not have shown videos today? The truth is that they have not been able to make arrangements the kind they had imagined. So, they are fabricating stories that people are being stopped from reaching here." — ANI (@ANI) October 30, 2026

उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कहा कि थोड़ी देर पहले राहुल गांधी और विपक्ष के कुछ नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली रैली को लेकर कई झूठे दावे किए. इसमें राहुल गांधी ने मॉक पार्लियामेंट को स्थगित किए जाने के बारे में भी बात की. समाजवादी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में MLC चुनाव और विपक्षी एकता पर चर्चा की. ऐसे में कहीं न कहीं ये देखने को मिल रहा है कि विपक्षी पार्टियों के अंदर एकता की कमी है, संगठनात्मक भाव की कमी है और शायद वही कारण रहा कि मॉक पार्लियामेंट भी उनको स्थगित करना पड़ा, जो आज हो नहीं पाया.

वे खुद लोकतंत्र का मजाक बना रहे- संबित पात्रा

संबित पात्रा ने कहा, ‘वे लोकतंत्र की रक्षा करने का दावा करते हैं, लेकिन खुद लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं. अब उन्होंने घोषणा की है कि मॉक पार्लियामेंट बाद में आयोजित की जाएगी. इससे यह स्पष्ट होता है कि इस तरह के आयोजन के लिए जिस स्तर की संगठनात्मक तैयारी और व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, वो उन्हें करने में सक्षम नहीं हैं और उनसे हो नहीं पा रहा है.’

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