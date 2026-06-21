हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाशशि थरूर ने की PM मोदी की तारीफ तो भड़की कांग्रेस, अब बीजेपी का आया रिएक्शन, कहा- 'राहुल गांधी को इतनी नफरत...'

शशि थरूर ने की PM मोदी की तारीफ तो भड़की कांग्रेस, अब बीजेपी का आया रिएक्शन, कहा- 'राहुल गांधी को इतनी नफरत...'

BJP Reacts on Tharoor Row: केसवन ने कहा कि पीएम मोदी के प्रति राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की गहरी नफरत और असुरक्षा की भावना ही शशि थरूर के खिलाफ इस प्रतिक्रिया की असली वजह है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: आशुतोष सिंह |  Updated at : 21 Jun 2026 02:15 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ किए जाने के बाद शुरू हुआ राजनीतिक विवाद अब और तेज हो गया है. थरूर के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की तीखी प्रतिक्रिया के बाद बीजेपी भी मैदान में उतर आई है. बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के प्रति इतनी नफरत से भरी हुई है कि वह अपनी ही पार्टी के नेताओं की सकारात्मक टिप्पणी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है.

बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर बोला हमला
पवन खेड़ा के बयान के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सी आर केसवन ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की गहरी नफरत और असुरक्षा की भावना ही शशि थरूर के खिलाफ इस प्रतिक्रिया की असली वजह है.

केसवन ने कहा कि थरूर ने केवल प्रधानमंत्री की उस बात की सराहना की थी जिसमें उन्होंने भारतीय नागरिक नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा मजबूती से उठाया था, लेकिन कांग्रेस इसे भी स्वीकार नहीं कर पाई.

'कांग्रेस कड़वी, पक्षपाती और कट्टर हो गई है'
बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इतनी कड़वी, पक्षपाती और पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो गई है कि वह सार्वजनिक जीवन में सामान्य शिष्टाचार और सभ्यता भी नहीं निभा पा रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय हित कभी प्राथमिकता नहीं रहा, बल्कि पार्टी हमेशा एक परिवार के हितों को सबसे ऊपर रखती आई है.

क्या था शशि थरूर का बयान?
शशि थरूर ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने भारत का पक्ष पूरी मजबूती और स्पष्टता के साथ रखा. थरूर के मुताबिक पीएम मोदी ने सार्वजनिक और निजी दोनों बैठकों में यह संदेश दिया कि युद्ध के दौरान व्यापारिक जहाजों पर काम करने वाले नागरिक नाविक सैनिक नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए. थरूर का कहना था कि प्रधानमंत्री ने यह मुद्दा अमेरिकी राष्ट्रपति के समक्ष स्पष्ट रूप से उठाया और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भारत का पक्ष मजबूती से रखा.
यह भी पढ़ें: होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 60 दिनों तक नहीं लगेगा टोल, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, अमेरिकी टैक्स पर क्या कहा?

पवन खेड़ा ने साधा निशाना
थरूर के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि लगता है प्रधानमंत्री मोदी के प्रति उनकी प्रशंसा अब इतनी बढ़ गई है कि वे ऐसी बातें भी सुन लेते हैं जो पीएम मोदी ने कही ही नहीं हैं. खेड़ा ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि थरूर ने पीएम मोदी की ऐसी सख्त कूटनीति और बयान भी सुन लिए जो आधिकारिक रिकॉर्ड में कहीं दर्ज नहीं हैं. उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि शायद बाकी लोग सामान्य इंसानों की तरह ही सुन और समझ पाते हैं.

Published at : 21 Jun 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
Shashi Tharoor Congress Narendra Modi Rahul Gandhi Pawan Khera BJP PM Modi CR Kesavan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
शशि थरूर ने की PM मोदी की तारीफ तो भड़की कांग्रेस, अब बीजेपी का आया रिएक्शन, कहा- 'राहुल गांधी को इतनी नफरत...'
शशि थरूर ने की PM मोदी की तारीफ तो भड़की कांग्रेस, अब बीजेपी का आया रिएक्शन, कहा- 'राहुल गांधी को इतनी नफरत...'
इंडिया
बंगाल की राजनीति में घमासान, महुआ मोइत्रा और काकोली घोष आमने-सामने, जानें क्यों हुई बहस?
बंगाल की राजनीति में घमासान, महुआ मोइत्रा और काकोली घोष आमने-सामने, जानें क्यों हुई बहस?
इंडिया
केरल में ऑर्गन ट्रैफिकिंग रैकेट का भंडाफोड़, ED ने एकसाथ 9 ठिकानों पर मारी रेड, कैसे किया एक्सपोज?
केरल में ऑर्गन ट्रैफिकिंग रैकेट का भंडाफोड़, ED ने एकसाथ 9 ठिकानों पर मारी रेड, कैसे किया एक्सपोज?
इंडिया
ED का बड़ा एक्शन! गोवा में 1023 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच, भारत से सिंगापुर तक छापेमारी
ED का बड़ा एक्शन! गोवा में 1023 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच, भारत से सिंगापुर तक छापेमारी
Advertisement

वीडियोज

BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy | Lalu Yadav | Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Ram Mandir Donation Scam | Chanda Chori | Sandeep Chaudhary: रामलला के खजाने पर किसने मारी सेंध?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Indian Oil Tankers:ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज, IRGC के ऐलान से पहले कितने भारतीय जहाज वहां से गुजरे? चौंका देगा आंकड़ा
ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज, IRGC के ऐलान से पहले कितने भारतीय जहाज वहां से गुजरे? चौंका देगा आंकड़ा
राजस्थान
अजमेर: NEET एग्जाम सेंटर पर बुर्का पहनकर पहुंची छात्रा को रोका, हंगामे के बाद फिर ऐसे मिली एंट्री
अजमेर: NEET एग्जाम सेंटर पर बुर्का पहनकर पहुंची छात्रा को रोका, हंगामे के बाद फिर ऐसे मिली एंट्री
इंडिया
बंगाल की राजनीति में घमासान, महुआ मोइत्रा और काकोली घोष आमने-सामने, जानें क्यों हुई बहस?
बंगाल की राजनीति में घमासान, महुआ मोइत्रा और काकोली घोष आमने-सामने, जानें क्यों हुई बहस?
क्रिकेट
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर बहुत बड़ा फैसला लेने की तैयारी में ICC, चौंकाने वाला अपडेट सामने आया
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर बहुत बड़ा फैसला लेने की तैयारी में ICC, चौंकाने वाला अपडेट सामने आया
बॉलीवुड
'देऊळ बंद 2' के लिए शाहरुख खान ने की थी मदद, अब डायरेक्टर ने ट्रोलिंग पर कहा- जो डिजर्व करते हैं उन्हें क्रेडिट दो
'देऊळ बंद 2' के लिए शाहरुख खान ने की थी मदद, अब डायरेक्टर ने ट्रोलिंग पर कहा- जो डिजर्व करते हैं उन्हें क्रेडिट दो
इंडिया
International Yoga Day 2026: 'योग की ताकत पूरी दुनिया को जोड़ रही है', अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर बंगाल की धरती से PM मोदी का संदेश
'योग की ताकत पूरी दुनिया को जोड़ रही है', अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर बंगाल की धरती से PM मोदी का संदेश
ट्रेंडिंग
Viral Video : ये तो अत्याचार है... वीडियो देखकर टूट जाएगा समोसा लवर्स का दिल, तलने के बजाय पेंट किया जा रहा
ये तो अत्याचार है... वीडियो देखकर टूट जाएगा समोसा लवर्स का दिल, तलने के बजाय पेंट किया जा रहा
लाइफस्टाइल
Father's Day 2026: कहीं 5 दिसंबर तो कहीं सितंबर, दुनियाभर में इन अनोखे तरीकों से मनाते हैं फादर्स डे
कहीं 5 दिसंबर तो कहीं सितंबर, दुनियाभर में इन अनोखे तरीकों से मनाते हैं फादर्स डे
ABP NEWS
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
ABP NEWS
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
ABP NEWS
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
Embed widget