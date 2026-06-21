कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ किए जाने के बाद शुरू हुआ राजनीतिक विवाद अब और तेज हो गया है. थरूर के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की तीखी प्रतिक्रिया के बाद बीजेपी भी मैदान में उतर आई है. बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के प्रति इतनी नफरत से भरी हुई है कि वह अपनी ही पार्टी के नेताओं की सकारात्मक टिप्पणी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है.

बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर बोला हमला

पवन खेड़ा के बयान के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सी आर केसवन ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की गहरी नफरत और असुरक्षा की भावना ही शशि थरूर के खिलाफ इस प्रतिक्रिया की असली वजह है.

केसवन ने कहा कि थरूर ने केवल प्रधानमंत्री की उस बात की सराहना की थी जिसमें उन्होंने भारतीय नागरिक नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा मजबूती से उठाया था, लेकिन कांग्रेस इसे भी स्वीकार नहीं कर पाई.

'कांग्रेस कड़वी, पक्षपाती और कट्टर हो गई है'

बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इतनी कड़वी, पक्षपाती और पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो गई है कि वह सार्वजनिक जीवन में सामान्य शिष्टाचार और सभ्यता भी नहीं निभा पा रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय हित कभी प्राथमिकता नहीं रहा, बल्कि पार्टी हमेशा एक परिवार के हितों को सबसे ऊपर रखती आई है.

Chennai, Tamil Nadu: BJP National Spokesperson C.R. Kesavan says, "The deep-rooted hate and insecurity of Rahul Gandhi and the Congress party against Prime Minister Narendra Modi is the real reason for the Congress party's outburst against Mr. Shashi Tharoor for praising and… pic.twitter.com/YnXvFUe8QN — IANS (@ians_india) June 21, 2026

क्या था शशि थरूर का बयान?

शशि थरूर ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने भारत का पक्ष पूरी मजबूती और स्पष्टता के साथ रखा. थरूर के मुताबिक पीएम मोदी ने सार्वजनिक और निजी दोनों बैठकों में यह संदेश दिया कि युद्ध के दौरान व्यापारिक जहाजों पर काम करने वाले नागरिक नाविक सैनिक नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए. थरूर का कहना था कि प्रधानमंत्री ने यह मुद्दा अमेरिकी राष्ट्रपति के समक्ष स्पष्ट रूप से उठाया और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भारत का पक्ष मजबूती से रखा.

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पवन खेड़ा ने साधा निशाना

थरूर के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि लगता है प्रधानमंत्री मोदी के प्रति उनकी प्रशंसा अब इतनी बढ़ गई है कि वे ऐसी बातें भी सुन लेते हैं जो पीएम मोदी ने कही ही नहीं हैं. खेड़ा ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि थरूर ने पीएम मोदी की ऐसी सख्त कूटनीति और बयान भी सुन लिए जो आधिकारिक रिकॉर्ड में कहीं दर्ज नहीं हैं. उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि शायद बाकी लोग सामान्य इंसानों की तरह ही सुन और समझ पाते हैं.