कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए. राहुल ने बुधवार (5 नवंबर) को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हरियाणा चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में धांधली हुई थी. राहुल के इन आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया है. भाजपा सांसद किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल बार-बार एटम बम का जिक्र करते हैं, लेकिन वह अभी तक फट नहीं पाया है.

किरेन रिजिजू ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा, ''यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि किसी अच्छे मुद्दे पर बोलना हो तो मजा आता है, लेकिन ऐसे मुद्दे पर बोलना जो मुद्दा ही ना हो तो अच्छा नहीं लगता. वह अपनी विफलता को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं. संसद के सत्र के दौरान भी एक महिला का फोटो लेकर घूमे थे. शाम तक उस महिला ने डांटा दिया था. चुनाव बिहार में होने हैं, लेकिन वे कहानी हरियाणा की सुना रहे हैं. इसका मतलब ये समझ गए हैं कि बिहार में कुछ नहीं होना है. ''

