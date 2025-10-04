क्या विजय की मदद से तमिलनाडु में सत्ता हासिल करेगी बीजेपी? रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा

Tamil Nadu Assembly Elections: करूर स्टैम्पेड के कुछ दिन बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने साउथ सुपरस्टार विजय की पार्टी तमिलागा वेत्रि कझागम (TVK) से संपर्क किया है. भाजपा इस संपर्क के माध्यम से विजय के विशाल फैन बेस का उपयोग 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में अपनी संभावनाओं को मजबूत करने के लिए करना चाहती है.

27 सितंबर को हुई भगदड़ में कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई थी. पुलिस ने बताया कि रैली में लगभग 27,000 लोग आए, जबकि उम्मीद सिर्फ 10,000 थी. पुलिस ने यह भी कहा कि विजय के सात घंटे लेट होने से यह हादसा हुआ. वहीं, विजय की पार्टी ने आरोप लगाया कि पुलिस की लाठीचार्ज के कारण भगदड़ हुई.

रिपोर्ट में किया गया ये बड़ा दावा

NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने TVK के नेताओं को बताया कि अगर विजय को DMK द्वारा अनुचित रूप से निशाना बनाया गया तो वह अकेले नहीं होंगे. भाजपा ने TVK को यह भी कहा कि वह DMK को कड़ी चुनौती देने की कोशिश कर रही है और विजय से धैर्य बनाए रखने की सलाह दी. इस समय अभिनेता करूर स्टैम्पेड संकट से निपटने और अपनी राजनीतिक रैलियों की अनिश्चित स्थिति को सुलझाने में व्यस्त हैं. कांग्रेस ने भी साथ ही TVK से संपर्क किया है. इसका मतलब है कि देश की बड़ी पार्टियां राज्य की राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका देख रही हैं, जहां DMK और AIADMK प्रमुख हैं.

विजय ने चुनाव को लेकर किया था बड़ा ऐलान

विजय पहले ही कह चुके थे कि TVK 2026 के चुनाव अकेले ही लड़ेगी, लेकिन हाल की राजनीतिक घटनाएं उनकी रणनीति बदल सकती हैं. भाजपा का मानना है कि अगले चुनाव में DMK को एंटी-इंसींबेंसी का सामना करना पड़ सकता है और इसलिए वह विपक्ष के वोट जुटाने के लिए TVK पर ध्यान दे रही है.

भाजपा ने भेजी थी टीम

27 सितंबर को हुए स्टैम्पेड के बाद भाजपा-नेतृत्व वाली NDA ने करूर में अपनी टीम भेजी थी. भाजपा ने DMK सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने हादसे में लापरवाही की, लेकिन कहा कि केवल TVK ही जिम्मेदार नहीं ठहराई जा सकती. DMK ने पूरी जिम्मेदारी TVK पर डालने की कोशिश की, लेकिन अन्य पार्टियों ने विजय के प्रति नरमी दिखाई. NDA ने भी कहा कि एम.के. स्टालिन की अगुवाई वाली पार्टी पूरी तरह जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, क्योंकि वह चुनी हुई सरकार चला रही है.

भाजपा का मानना है कि विजय की लोकप्रियता और उनके भाषण कौशल के कारण TVK मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है और चुनाव से पहले एक बड़ी ताकत बन सकती है. माना जा रहा है कि छोटे दल जैसे DMDK और NTK के वोट भी TVK की तरफ जा सकते हैं.