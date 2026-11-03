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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'चुनावी प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ करना कांग्रेस का इतिहास', राम माधव ने साधा निशाना

'चुनावी प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ करना कांग्रेस का इतिहास', राम माधव ने साधा निशाना

रामलीला मैदान रैली, कांग्रेस के चुनाव आयोग पर आरोप और राहुल गांधी की PM मोदी के खिलाफ बयानबाजी को लेकर BJP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम माधव ने जमकर निशाना साधा है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बयान दिया.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 03 Nov 2026 04:34 PM (IST)
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बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम माधव ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और मोदी पर लांछन लगाने का काम कांग्रेस कर रही है. असम बैलेट से चुनाव में कांग्रेस सिर्फ दो सीटें जीती है. इस देश के पढा लिखा वर्ग कांग्रेस के विचारों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा माधव ने इंदिरा गांधी और 1987 के चुनाव का जिक्र करते हुए, पार्टी पर धांधली का आरोप लगाया. 

उन्होंने हाल ही में हुई रामलीला मैदान रैली को लेकर कहा कि रामलीला की कैपेसिटी 60 हजार की थी, वो भी खड़े होकर. 20 पार्टी के लोग केवल 50 हजार ही लोगों को ला सकी. कांग्रेस की सच्चाई को हम लोग सामने ला रहे हैं. राहुल गांधी के आरोप हास्यास्पद होते हैं. 

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हर दूसरे महीने जाते हैं विदेश: राम माधव

उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि वो हर दूसरे महीने विदेश चले जाते हैं. SIR एक एल्गोरिदम प्रक्रिया है. कम्पूयर से चलनेवाली प्रक्रिया है. इसमें जो फिट नही बैठता है, तो उनके वोट कटते हैं. जिसके वोट कटते है वो दोबारा अपील कर सकता है. जिनके वोट कटे है उनके लिये विशेष प्रक्रिया चल रही है.

राम माधव ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो भी हो रहा है, वो उनका अंदरूनी मामला है. मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा. कांग्रेस झूठ के दम पर एसआईआर का प्रचार कर रहा है. हम कांग्रेस के खिलाफ 100 करोड़ बीच जाएंगे. घर-घर जाकर प्रचार करेंगे कि कांग्रेस गलत बयानबाजी कर रही है. किसी वोटर को लोकतंत्र के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा.

इंदिरा गांधी और 1987 चुनाव का जिक्र कर घेरा 

जम्मू कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी नेता ने इंदिरा गांधी और 1987 के चुनाव का जिक्र भी किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चुनावी प्रक्रिया के साथ खिलावड़ करने का इतिहास रहा है. उन्होंने 1987 में फारूख अब्दुल्ला और राजीव गांधी के गठबंधन के दौरान हुए विधानसभा चुनाव में धांधली का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उस चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के उभार की परिस्थितियां बनीं. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस लगातार साजिश कर रही है. 

माधव ने कहा है कि जब कांग्रेस पहले भी कई चुनाव हारी थी, तब ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं थे. ऐसे में कांग्रेस को अपनी हार का जिम्मेदार कौन नजर आता था? उन्होंने कहा कि चुनावी संस्थाओं पर सवाल उठाकर लोगों का लोकतंत्र से भरोसा कमजोर करने की कोशिश की जा रही है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 03 Nov 2026 04:34 PM (IST)
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