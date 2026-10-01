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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'राहुल गांधी हिटलर के...' इंडिया गठबंधन की बैठक पर भड़की BJP

'राहुल गांधी हिटलर के...' इंडिया गठबंधन की बैठक पर भड़की BJP

बीजेपी नेता चंद्रशेखर ने कहा कि राहुल गांधी की ओर से पीएम मोदी को देशद्रोही कहना उनकी फर्जी और अप्रामाणिक राजनीति का चरम उदाहरण है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का उद्देश्य लोगों को गुमराह करना है.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 01 Oct 2026 03:40 PM (IST)
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बीजेपी ने एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर निशाना साधने को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जवाब दिया है. केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा धोखेबाज और अप्रामाणिक राजनेता करार दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि वह झूठ और गलत जानकारी के सहारे राजनीति करते हैं. उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी न तो धर्मनिरपेक्षता के रक्षक हैं और न ही संविधान के. वह केवल अपने परिवार के हितों के रक्षक हैं.'

बीजेपी नेता चंद्रशेखर ने कहा कि राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशद्रोही कहना उनकी फर्जी और अप्रामाणिक राजनीति का चरम उदाहरण है, जिसका उद्देश्य लोगों को गुमराह करना है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार (1 अक्टूबर 2026) को कहा कि नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑनलाइन फॉर्म-6 में अवैध रूप से बदलाव किया गया है. उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग में किसने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को यह बदलाव करने का निर्देश दिया और कंपनी में किस अधिकारी ने इसे मंजूरी दी.

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राहुल गांधी की तुलना हिटलर के प्रचार मंत्री से की

इसी पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता चंद्रशेखर ने कहा, 'राहुल गांधी भारतीय राजनीति के सबसे बड़े धोखेबाज हैं. वह एक अप्रामाणिक राजनेता हैं, जो किसी सकारात्मक एजेंडे के बिना झूठ और गलत सूचनाओं के सहारे राजनीति करते हैं. वह एडोल्फ हिटलर के प्रचार मंत्री जोसेफ गोएबल्स के सिद्धांत के जीवंत उदाहरण हैं. राहुल गांधी ने दावा किया था कि EVM को व्यवस्थित तरीके से हैक किया गया. यह गलत साबित हुआ. उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र की चोरी हो रही है. यह भी बार-बार गलत साबित हुआ, खासकर तब जब उनकी पार्टी चुनाव जीत रही थी.'

इंडिया गठबंधन की बैठक पर निशाना साधा

बीजेपी नेता ने कहा, 'राहुल गांधी केरल के पूर्व सीएम पी विजयन को करप्ट बता रहे थे, लेकिन आज वे क्या कर रहे हैं. सबरीमाला के साथ और इससे जुड़े लूट को सजा दिलाने की बात की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया. राहुल गांधी SIR और ज्ञानेश कुमार को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं, लेकिन केरल के मंत्री SIR की तारीफ कर रहे हैं. राहुल गांधी केरलम में जिसे जेल भेजने की बात कर रहे थे, आज उनके साथ वड़ा पाव और चाय पी रहे हैं. यही इंडिया गठबंधन है.' 

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 01 Oct 2026 03:40 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi BJP Rajeev Chandrasekhar
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