हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'वाराणसी, अयोध्या से मथुरा तक...', शंकराचार्य विवाद के बीच BJP अध्यक्ष नितिन नवीन ने की CM योगी की तारीफ

'वाराणसी, अयोध्या से मथुरा तक...', शंकराचार्य विवाद के बीच BJP अध्यक्ष नितिन नवीन ने की CM योगी की तारीफ

Nitin Nabin in Mathura: भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार ब्रजभूमि पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पहले CM योगी आदित्यनाथ के साथ मथुरा स्थित बांके बिहारी मंदिर में पूजा-अर्चना की.

By : विवेक राय | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 25 Jan 2026 04:44 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने रविवार (25 जनवरी, 2026) को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है. बीजेपी अध्यक्ष चुने जाने के बाद नितिन नवीन पहली बार उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के दौरे पर पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी के विकास में जिस तरह से काम हो रहा है, उसके लिए योगी जी को बधाई देता हूं. 

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से वाराणसी, अयोध्या से लेकर मथुरा में सांस्कृतिक विरासत को बढ़ा रहे हैं, इसके लिए भारत का हर सनातनी गर्व करता है. उन्होंने कहा, ‘योगी जी आपने सिर्फ सांस्कृतिक विरासतों व राष्ट्रवाद की जड़ों को ही मजबूत नहीं किया, बल्कि उत्तर प्रदेश में विकास की गाथा को भी आगे बढ़ाया.’

आज यूपी में एक्सप्रेस-वे की होती है चर्चाः नितिन नबीन

BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस-वे की चर्चा होती है, फिर चाहे वो यमुना एक्सप्रेस-वे हों, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे हो, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे हो या फिर अन्य कई एक्सप्रेस-वे हो. यह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश विकास के पटरी पर चलते हुए अब न सिर्फ भारत के उत्तम राज्यों में से एक है, बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों में जैसी सड़कें नजर आती हैं, वैसी ही अब यूपी में भी हैं.

बांके बिहारी मंदिर में नितिन नबीन और सीएम योगी ने की पूजा

भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार ब्रजभूमि पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मथुरा स्थित बांके बिहारी मंदिर में दर्शन-पूजन कर लोकमंगल की कामना की. दोनों नेताओं ने बांके बिहारी के समक्ष दीप प्रज्जवलित कर और पुष्प अर्पित कर पूरे विधि-विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा-अर्चना की. इसके बाद नितिन नबीन योगी आदित्यनाथ के साथ मथुरा में आयोजित आध्यात्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल हुए.

शंकराचार्य विवाद के बीच UP में भाजपा अध्यक्ष का दौरा

दरअसल, भाजपा के नवनिर्वाचित भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्षक्ष नितिन नबीन का यह दौरा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विवाद के बीच हुआ है. वहीं, माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर के बाहर शनिवार (24 जनवरी, 2026) की शाम में भी हंगामा हुआ था, जहां कुछ अराजक तत्वों पर हंगामा करने के साथ नारेबाजी करने का भी आरोप है. आरोप है कि शिविर के बाहर हंगामा कर रहे युवकों ने आई लव बुलडोजर बाबा के नारे लगाए. इसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद के सेवकों और जबरन घुसे लोगों के बीच हाथापाई भी हुई.

यह भी पढ़ेंः Padma Awards 2026: इस साल देश के इन नायकों को मिलेगा पद्म सम्मान, देखें पूरी लिस्ट

Published at : 25 Jan 2026 03:57 PM (IST)
Tags :
Nitin Nabin स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती BJP Yogi Adityanath UTTAR PRADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बीबीसी के पूर्व पत्रकार मार्क टली का निधन, 90 साल की उम्र में दिल्ली में ली आखिरी सांस 
बीबीसी के पूर्व पत्रकार मार्क टली का निधन, 90 साल की उम्र में दिल्ली में ली आखिरी सांस 
महाराष्ट्र
औरंगजेब की कब्र में दफन करेंगे...', AIMIM नेता इम्तियाज जलील पर जमकर बरसे नितेश राणे
औरंगजेब की कब्र में दफन करेंगे...', AIMIM नेता इम्तियाज जलील पर जमकर बरसे नितेश राणे
इंडिया
Indian Army Dangerous Regiment: मिट्टी की कसम और जंग का नारा: भारतीय सेना की वो 5 रेजिमेंट, जिनके नाम से ही कांप जाते हैं दुश्मन
मिट्टी की कसम और जंग का नारा: भारतीय सेना की वो 5 रेजिमेंट, जिनके नाम से ही कांप जाते हैं दुश्मन
क्रिकेट
हारिस रऊफ से लिविंगस्टोन और फरेरा तक, 2026 टी20 वर्ल्ड कप में नहीं दिखेंगे कई स्टार्स
हारिस रऊफ से लिविंगस्टोन और फरेरा तक, 2026 टी20 वर्ल्ड कप में नहीं दिखेंगे कई स्टार्स
Advertisement

वीडियोज

NEET Student Death: Patna NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट में हुआ सबसे बड़ा खुलासा!
Noida Yuvraj Case Update: रेस्क्यू सिस्टम पर सवाल, सोशल मीडिया पर नया वीडियो आया सामने |ABPLIVE
Mumbai News: Malad Railway Station पर प्रोफेसर की चाकू घोंपकर कर दी हत्या | Crime News | Malad News
Uttar Pradesh News: Uttar Pradesh में हुआ Noida जैसा एक और हादसा, नहर में जा गिरी कार | Kasganj News
Avimukteshwaranand Controversy: शंकराचार्य के शिविर के बाहर पहुंचे लोग, हो गया बड़ा बवाल! | Magh Mela
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बीबीसी के पूर्व पत्रकार मार्क टली का निधन, 90 साल की उम्र में दिल्ली में ली आखिरी सांस 
बीबीसी के पूर्व पत्रकार मार्क टली का निधन, 90 साल की उम्र में दिल्ली में ली आखिरी सांस 
महाराष्ट्र
औरंगजेब की कब्र में दफन करेंगे...', AIMIM नेता इम्तियाज जलील पर जमकर बरसे नितेश राणे
औरंगजेब की कब्र में दफन करेंगे...', AIMIM नेता इम्तियाज जलील पर जमकर बरसे नितेश राणे
इंडिया
Indian Army Dangerous Regiment: मिट्टी की कसम और जंग का नारा: भारतीय सेना की वो 5 रेजिमेंट, जिनके नाम से ही कांप जाते हैं दुश्मन
मिट्टी की कसम और जंग का नारा: भारतीय सेना की वो 5 रेजिमेंट, जिनके नाम से ही कांप जाते हैं दुश्मन
क्रिकेट
हारिस रऊफ से लिविंगस्टोन और फरेरा तक, 2026 टी20 वर्ल्ड कप में नहीं दिखेंगे कई स्टार्स
हारिस रऊफ से लिविंगस्टोन और फरेरा तक, 2026 टी20 वर्ल्ड कप में नहीं दिखेंगे कई स्टार्स
बॉलीवुड
विदेश जाकर भी अनुष्का शर्मा और विराट कोहली नहीं भूले संस्कार, लंदन वाले घर में की धार्मिक पूजा, फोटो वायरल
विदेश जाकर भी अनुष्का शर्मा और विराट कोहली नहीं भूले संस्कार, लंदन वाले घर में की धार्मिक पूजा
बिहार
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
हेल्थ
Pregnancy Chances After Periods: पीरियड्स के कितने दिन बाद सबसे ज्यादा होते हैं मां बनने के चांस? ऐसे दूर करें कंफ्यूजन
पीरियड्स के कितने दिन बाद सबसे ज्यादा होते हैं मां बनने के चांस? ऐसे दूर करें कंफ्यूजन
यूटिलिटी
रिटायरमेंट के बाद भी हर महीने होगी तगड़ी कमाई, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में निवेश किया तो खाते में आएंगे 20500
रिटायरमेंट के बाद भी हर महीने होगी तगड़ी कमाई, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में निवेश किया तो खाते में आएंगे 20500
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget