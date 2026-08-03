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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबांकीपुर-दतिया उपचुनाव में हार पर आया BJP चीफ नितिन नवीन का पहला रिएक्शन

बांकीपुर-दतिया उपचुनाव में हार पर आया BJP चीफ नितिन नवीन का पहला रिएक्शन

बिहार की बांकीपुर समेत तीन सीटों पर हुए उपचुनाव के आए नतीजों पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा, 'आज 3 विधानसभा उपचुनावों में आए जनादेश को हम स्वीकार करते हैं.'

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 03 Aug 2026 10:14 PM (IST)
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बिहार की बांकीपुर समेत तीन सीटों पर हुए उपचुनाव के आए नतीजों पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'आज तीन विधानसभा उपचुनावों में आए जनादेश को हम स्वीकार करते हैं.'

उन्होंने आगे लिखा, 'गुजरात की मांजलपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए वहां की जनता का हृदय से आभार. इस विजय के लिए भाजपा के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई. बांकीपुर और दतिया में हमें अपेक्षित जनादेश प्राप्त नहीं हुआ. हम इन दोनों क्षेत्रों के चुनाव परिणामों का पूरी गंभीरता से आत्ममंथन करेंगे और नई ऊर्जा और संकल्प के साथ जनता के बीच जाकर उनके विश्वास को और अधिक मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे.'

(खबर अपडेट हो रही है)

About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 03 Aug 2026 10:12 PM (IST)
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