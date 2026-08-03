बांकीपुर-दतिया उपचुनाव में हार पर आया BJP चीफ नितिन नवीन का पहला रिएक्शन
बिहार की बांकीपुर समेत तीन सीटों पर हुए उपचुनाव के आए नतीजों पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा, 'आज 3 विधानसभा उपचुनावों में आए जनादेश को हम स्वीकार करते हैं.'
बिहार की बांकीपुर समेत तीन सीटों पर हुए उपचुनाव के आए नतीजों पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'आज तीन विधानसभा उपचुनावों में आए जनादेश को हम स्वीकार करते हैं.'
उन्होंने आगे लिखा, 'गुजरात की मांजलपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए वहां की जनता का हृदय से आभार. इस विजय के लिए भाजपा के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई. बांकीपुर और दतिया में हमें अपेक्षित जनादेश प्राप्त नहीं हुआ. हम इन दोनों क्षेत्रों के चुनाव परिणामों का पूरी गंभीरता से आत्ममंथन करेंगे और नई ऊर्जा और संकल्प के साथ जनता के बीच जाकर उनके विश्वास को और अधिक मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे.'
आज तीन विधानसभा उपचुनावों में आए जनादेश को हम स्वीकार करते हैं।— Nitin Nabin (@NitinNabin) August 3, 2026
गुजरात की मांजलपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए वहाँ की जनता का हृदय से आभार। इस विजय के लिए भाजपा के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई।
बांकीपुर और…
(खबर अपडेट हो रही है)