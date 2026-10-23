रेहान वाड्रा का सपोर्ट कर प्रियंका गांधी पर भड़की बीजेपी, प्रदीप भंडारी ने क्या बताया

रेहान वाड्रा के बीकानेर हाउस संग हुए विवाद पर सियासत गरमाती दिख रही है. कांग्रेस नेताओं के बयान के बाद अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है. बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने रेहान वाड्रा के बीकानेर हाउस को लेकर किए गए ई-मेल पर सवाल उठाए हैं. प्रदीप भंडारी ने शुक्रवार (23 अक्टूबर) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस पर निशाना साधा.

भंडारी ने कहा कि बीकानेर हाउस को लिखे रेहान वाड्रा के पत्र ने प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस पार्टी के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है. उन्होंने आगे कहा कि 10 जून को बीकानेर हाउस को भेजे गए ईमेल और उसी ईमेल में शामिल प्रस्ताव में वाड्रा ने बताया था कि प्रदर्शनी में प्रकृति, वन्यजीव, कलाकृतियों और मूर्तियों से जुड़ी चीजें होंगी और इसमें कोई राजनीतिक सामग्री नहीं थी.

Exposing Fake News of Priyanka Vadra on Bikaner House: She should find other ways to launch her son! Her politics prove she has losr faith on Rahul Gandhi's leadership! https://t.co/c2hKypjB4g — Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)🇮🇳 (@pradip103) October 22, 2026

'रेहान वाड्रा को नियमों की जानकारी थी'

उन्होंने आगे कहा कि बीकानेर हाउस ने 30 जून को ई-मेल का जवाब देकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था. भंडारी ने कहा कि रेहान वाड्रा को बुकिंग के नियमों की जानकारी थी, इसीलिए उनकी प्रदर्शनी के शुरुआती विचार में जिस पर वे 3 वर्षों से काम कर रहे थे कोई राजनीतिक सामग्री नहीं थी.

प्रियंका गांधी पर साधा निशाना

प्रदीप भंडारी ने कहा कि अपने परिवार के राजनीतिक लॉन्च के दबाव में बाद में इसमें राजनीतिक तस्वीरें जोड़ दी गईं. इस पर बीकानेर हाउस ने 21 अक्टूबर 2026 को जवाब देते हुए इन तस्वीरों को हटाने के लिए कहा. कांग्रेस सांसद पर आरोप लगाते हुए प्रदीप भंडारी ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा की पूरी कोशिश एक विवाद खड़ा करके अपने बेटे को 'सॉफ्ट लॉन्च' करने की थी क्योंकि उन्हें अब राहुल गांधी पर कोई राजनीतिक भरोसा नहीं रह गया है.

राहुल गांधी को लेकर क्या कहा

इसके बाद प्रदीप भंडारी ने गांधी परिवार में फूट के भी आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, जो वियतनाम से हर छोटे-बड़े मुद्दे पर ट्वीट कर रहे हैं, उन्होंने अब तक रेहान वाड्रा के समर्थन में खुलकर एक भी पोस्ट नहीं किया है. बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के भीतर अब प्रियंका बनाम राहुल की स्थिति बन गई है.

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