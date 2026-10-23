Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारेहान वाड्रा का सपोर्ट कर प्रियंका गांधी पर भड़की बीजेपी, प्रदीप भंडारी ने क्या बताया

रेहान वाड्रा का सपोर्ट कर प्रियंका गांधी पर भड़की बीजेपी, प्रदीप भंडारी ने क्या बताया

रेहान वाड्रा के बीकानेर हाउस संग हुए विवाद पर सियासत गरमाती दिख रही है. प्रदीप भंडारी ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा की पूरी कोशिश एक विवाद खड़ा करके अपने बेटे को 'सॉफ्ट लॉन्च' करने की थी

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 23 Oct 2026 12:41 PM (IST)
Preferred Sources

रेहान वाड्रा के बीकानेर हाउस संग हुए विवाद पर सियासत गरमाती दिख रही है. कांग्रेस नेताओं के बयान के बाद अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है. बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने रेहान वाड्रा के बीकानेर हाउस को लेकर किए गए ई-मेल पर सवाल उठाए हैं. प्रदीप भंडारी ने शुक्रवार (23 अक्टूबर) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस पर निशाना साधा.

भंडारी ने कहा कि बीकानेर हाउस को लिखे रेहान वाड्रा के पत्र ने प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस पार्टी के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है. उन्होंने आगे कहा कि 10 जून को बीकानेर हाउस को भेजे गए ईमेल और उसी ईमेल में शामिल प्रस्ताव में वाड्रा ने बताया था कि प्रदर्शनी में प्रकृति, वन्यजीव, कलाकृतियों और मूर्तियों से जुड़ी चीजें होंगी और इसमें कोई राजनीतिक सामग्री नहीं थी.

'रेहान वाड्रा को नियमों की जानकारी थी'
उन्होंने आगे कहा कि बीकानेर हाउस ने 30 जून को ई-मेल का जवाब देकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था. भंडारी ने कहा कि रेहान वाड्रा को बुकिंग के नियमों की जानकारी थी, इसीलिए उनकी प्रदर्शनी के शुरुआती विचार में जिस पर वे 3 वर्षों से काम कर रहे थे कोई राजनीतिक सामग्री नहीं थी.

प्रियंका गांधी पर साधा निशाना
प्रदीप भंडारी ने कहा कि अपने परिवार के राजनीतिक लॉन्च के दबाव में बाद में इसमें राजनीतिक तस्वीरें जोड़ दी गईं. इस पर बीकानेर हाउस ने 21 अक्टूबर 2026 को जवाब देते हुए इन तस्वीरों को हटाने के लिए कहा. कांग्रेस सांसद पर आरोप लगाते हुए प्रदीप भंडारी ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा की पूरी कोशिश एक विवाद खड़ा करके अपने बेटे को 'सॉफ्ट लॉन्च' करने की थी क्योंकि उन्हें अब राहुल गांधी पर कोई राजनीतिक भरोसा नहीं रह गया है.

राहुल गांधी को लेकर क्या कहा
इसके बाद प्रदीप भंडारी ने गांधी परिवार में फूट के भी आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, जो वियतनाम से हर छोटे-बड़े मुद्दे पर ट्वीट कर रहे हैं, उन्होंने अब तक रेहान वाड्रा के समर्थन में खुलकर एक भी पोस्ट नहीं किया है. बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के भीतर अब प्रियंका बनाम राहुल की स्थिति बन गई है.

ये भी पढ़ें

'क्या CJP का करते हैं समर्थन', प्रदर्शनों पर बयान देकर घिरे अन्नामलाई के जवाब ने चौंकाया

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
Read More
Published at : 23 Oct 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
Raihan Vadra Pradeep Bhandari Bikaner House
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मेरी नीतियों के केंद्र में युवा', चिन्मय मिशन के कार्यक्रम में बोले PM मोदी
'मेरी नीतियों के केंद्र में युवा', चिन्मय मिशन के कार्यक्रम में बोले PM मोदी
इंडिया
'चीन से टकराव', ITBP डीजी का बयान सुन कांग्रेस आगबबूला, 'किस तरह का राष्ट्रवाद? जवाब दीजिए'
'चीन से टकराव', ITBP डीजी का बयान सुन कांग्रेस आगबबूला, 'किस तरह का राष्ट्रवाद? जवाब दीजिए'
इंडिया
'न सिस्टर को पता है और न...', राहुल गांधी-प्रियंका गांधी पर BJP का बड़ा हमला
'न सिस्टर को पता है और न...', राहुल गांधी-प्रियंका गांधी पर BJP का बड़ा हमला
इंडिया
कर्नाटक में फॉर्म-6 के कितने आवेदन खारिज हुए? सामने आए आंकड़े
कर्नाटक में फॉर्म-6 के कितने आवेदन खारिज हुए? सामने आए आंकड़े
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिलकश डांसर का दुश्मन दारोगा !
Regime Change की साजिश, International खुलासा!
आजम परिवार से अखिलेश यादव क्या हुई बात ?
वोट का गड़बड़झाला और विदेशी टूलकिट! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
रेहान वाड्रा के साथ क्या हुआ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'न सिस्टर को पता है और न...', राहुल गांधी-प्रियंका गांधी पर BJP का बड़ा हमला
'न सिस्टर को पता है और न...', राहुल गांधी-प्रियंका गांधी पर BJP का बड़ा हमला
पंजाब
पंजाब में बीजेपी-शिअद का अलायंस पक्का? सुखबीर बादल के बयान से मिले संकेत
पंजाब में बीजेपी-शिअद का अलायंस पक्का? सुखबीर बादल के बयान से मिले संकेत
इंडिया
जेल से रिहाई के बाद CJP नेताओं की बढ़ीं मुश्किलें, आज SEM कोर्ट में पेशी
जेल से रिहाई के बाद CJP नेताओं की बढ़ीं मुश्किलें, आज SEM कोर्ट में पेशी
बॉलीवुड
'आप जैसी कोई और नहीं...', मां पिंकी रोशन के बर्थडे पर ऋतिक रोशन ने लुटाया प्यार, देखें फोटोज
'आप जैसी कोई और नहीं...', मां पिंकी रोशन के बर्थडे पर ऋतिक रोशन ने लुटाया प्यार
क्रिकेट
साउथ अफ्रीका की जीत से WTC पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया को नुकसान, जानें कहां है भारत
साउथ अफ्रीका की जीत से WTC पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया को नुकसान, जानें कहां है भारत
विश्व
'पाकिस्तान ने करगिल में मारे गए अपने सैनिकों के शव...' UN में भारत ने लगाई लताड़
'पाकिस्तान ने करगिल में मारे गए अपने सैनिकों के शव...' UN में भारत ने लगाई लताड़
बिहार
बिहार MLC चुनाव: पुलिस हिरासत में छोटू सिंह, PK के कैंडिडेट के हैं समर्थक
बिहार MLC चुनाव: पुलिस हिरासत में छोटू सिंह, PK के कैंडिडेट के हैं समर्थक
ट्रेंडिंग
हलवा पराठा खा लो गाइज... पैर से गूंथा जा रहा था आटा, वायरल हुआ वीडियो
हलवा पराठा खा लो गाइज... पैर से गूंथा जा रहा था आटा, वायरल हुआ वीडियो
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget