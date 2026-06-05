`अन्नामलाई को इस्तीफा देने से रोकने के लिए BJP ने किस राज्यसभा सीट से दिया था ऑफर?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom उनके इनकार पर भाजपा ने आंध्र की राज्यसभा सीट छोड़ी।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की तमिलनाडु इकाई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके के. अन्नामलाई ने शुक्रवार (5 जून, 2026) को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जिसे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने स्वीकार भी कर लिया है. अन्नामलाई का इस्तीफा तमिलनाडु की राजनीति में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है और भाजपा के लिए एक झटके के तौर पर भी देखा जा रहा है, लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि भाजपा ने पूर्व IPS अधिकारी के.

अन्नामलाई को आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारी का ऑफर भी दिया था, जिसे उन्होंने इनकार कर दिया था. हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

भाजपा के उम्मीदवारों की लिस्ट से अन्नामलाई बाहर

सूत्रों के हवाले से हिंदुस्तान ने रिपोर्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अन्नामलाई को राज्यसभा में लाने का ऑफर दिया था, लेकिन जब उन्होंने उम्मीदवारी से इनकार कर दिया, तब पार्टी ने गुरुवार (4 जून, 2026) को राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी कर दी.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, आंध्र प्रदेश की चार सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं. जिनमें से एक सीट पर भाजपा ने के. अन्नामलाई को उतारने की पेशकश की थी, लेकिन अब भाजपा ने उस एक सीट पर से भी अपना दावा छोड़ दिया है. भाजपा की तरफ से जारी किए गए 11 प्रत्याशियों की लिस्ट में अन्नामलाई का नाम शामिल नहीं किया गया.

अन्नामलाई की जगह किसे मिली राज्यसभा की सीट?

रिपोर्ट के मुताबिक, आंध्र प्रदेश की चार राज्यसभा सीटों पर उम्मीदवारों के चयन के लिए गुरुवार (4 जून, 2026) को एनडीए के गठबंधन पार्टियों के बीच गंभीर बैठक चली, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री और जन सेना प्रमुख पवन कल्याण भी शामिल रहे. बैठक में पहले तय किया गया था कि राज्य की चार में दो सीटें टीडीपी के हिस्से में जाएगी.

इसके साथ ही एक सीट भाजपा और एक जेएसपी को मिलने वाली थी, लेकिन अन्नामलाई के इस्तीफे से समीकरण बदल गए. भाजपा ने उस एक सीट पर से भी अपना दावा खत्म कर दिया और वह राज्यसभा सीट तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के खाते में चली गई है.

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